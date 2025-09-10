Local MT5 Trade Copier EA – Güvenli, Hızlı ve Esnek Hesaptan Hesaba İşlem Kopyalayıcı

Local MT5 Trade Copier EA, traderların işlemleri bir Ana (Master) hesaptan bir Bağımlı (Slave) hesaba güvenli, hızlı ve otomatik olarak kopyalamasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu araç şunlar için idealdir:

Hesap yöneticileri: Ana hesabınızdaki işlemleri birden fazla müşteri veya kişisel hesaba kopyalayın.

Birden fazla hesabı olan traderlar: Ekstra çaba harcamadan aynı anda birkaç hesapta işlem yapın.

Risk yönetimi: Aşırı işlem riskini önlemek için lot büyüklüklerini, işlem saatlerini ve günlerini kontrol edin.

Bu EA Size Nasıl Yardımcı Olur?

Otomatik işlem kopyalama: Birden fazla hesaba manuel işlem girmenize gerek yok.

Esnek lot yönetimi: İşlemleri aynı lot ile, katlayarak veya sabit lot büyüklüğüyle kopyalayın.

Sembol eşleştirme: Brokeriniz farklı sembol isimleri kullansa bile çalışır.

Saat ve gün filtreleri: Yalnızca belirli saatlerde veya günlerde işlem kopyalayın.

Bekleyen emir desteği: Hem piyasa hem de bekleyen emirleri kopyalar.

Güvenlik özellikleri: Riskli işlemleri engellemek için maksimum lot sınırları belirleyin.

Kolay kurulum: Kodlama gerekmez — EA’yı grafiğe ekleyin, ayarları yapılandırın ve hemen işlem kopyalamaya başlayın.

MT5 Local Trade Copier EA – Kullanım Kılavuzu

Bu EA, işlemleri MetaTrader 5 üzerinde yerel olarak bir Ana (Master) hesaptan bir Bağımlı (Slave) hesaba kopyalamanızı sağlar. Lot büyüklüklerini, sembolleri, işlem saatlerini ve daha fazlasını seçebilirsiniz.

1. Kurulum Genel Görünümü

Ana Hesap (Master): İşlemlerin kopyalanacağı hesap.

Bağımlı Hesap (Slave): İşlemlerin kopyalanacağı hesap.

Terminal Tipi: Terminalin Master mı yoksa Slave mi olduğunu belirtin.

Önemli: Çift yönlü ayar için EA her iki terminalde de çalışmalıdır.

2. Girdi Ayarları

EA’yı grafiğe eklediğinizde birkaç ayar grubu görürsünüz:

İşlem Profilleri

TerminalType: Master_terminal / Slave_terminal

LotsType: Fixed_lots / Dynamic_lots / Original_lots

SymbolType: Current_Symbol / Dynamic_Symbol

Genel Ayarlar

MasterAccountID: Kopyalanacak Master hesabın ID’si

CopyPendingOrders: Bekleyen emirleri kopyala (true/false)

EnableLogging: Ayrıntılı log tut (true/false)

CheckIntervalMs: Yeni işlemler için kontrol aralığı (milisaniye)

MagicNumberPrefix: Kopyalanan işlemleri ayırmak için önek

İşlem Ayarları

LotsSize: Sabit lot büyüklüğü (Fixed_lots seçilirse kullanılır)

LotMultiplier: Master lotlarını bu sayı ile çarp

MaxSlippagePoints: Maksimum slippage

ClosePositionOrderWhileIdle: EA devre dışıyken pozisyonları kapat (true/false)

Maksimum Lot Koruması

UseLotProtection: Maksimum lot limiti aktif (true/false)

MaximumLotLimit: Kopyalama için izin verilen maksimum lot büyüklüğü

Sembol Eşleştirme (Dinamik Profiller)

CustomSuffixes: Brokerinizin kullandığı sembol son ekleri (virgülle ayrılmış)

CustomPrefixes: Brokerinizin kullandığı sembol ön ekleri (virgülle ayrılmış)

SymbolMappings: Master:Slave sembol eşleştirmeleri

Zaman Filtresi

UseHourFilter: Belirli saatlerde işlem kopyalama (true/false)

StartHour: Başlangıç saati

EndHour: Bitiş saati

Gün Filtresi

DayFilterOn: Belirli günlerde işlem kopyalama (true/false)

AllowedMonday → AllowedSunday: İşleme izin verilen günler

Grafik Ayarları

ChartColorTradingOff: EA pasifken grafik rengi

ChartColorTradingOn: EA aktifken grafik rengi

ShowChartGrid: Grafik ızgarasını göster (true/false)

HideIndicators: EA çalışırken diğer indikatörleri gizle (true/false)

3. Adım Adım Kurulum

Hem Master hem de Slave hesaplarında MT5’i açın. EA’yı Master terminaline bağlayın: TerminalType = Master_terminal

EnableLogging = true (isteğe bağlı) EA’yı Slave terminaline bağlayın: TerminalType = Slave_terminal

MasterAccountID’yi Master hesabınızla eşleştirin

LotsType, SymbolType, LotMultiplier ayarlarını yapın

Saat ve gün filtrelerini isteğe göre ayarlayın

CopyPendingOrders’ı aktif edin (isteğe bağlı) OK tuşuna basarak EA’yı çalıştırın.

4. İpuçları

Her zaman önce demo hesapta test edin.

CheckIntervalMs değerini 200–500 arası tutun.

Büyük işlemlerin kopyalanmasını önlemek için MaximumLotLimit kullanın.

Farklı brokerlerde semboller farklıysa SymbolMappings kullanın.

5. Sorun Giderme

Sorun Çözüm İşlemler kopyalanmıyor MasterAccountID ve TerminalType kontrol edin Lot büyüklüğü yanlış LotsType ve LotMultiplier kontrol edin EA pasif görünüyor UseHourFilter ve gün filtrelerini kontrol edin Sembol uyuşmuyor CustomSuffixes, CustomPrefixes veya SymbolMappings kullanın

Local MT5 Trade Copier EA – Güvenli & Güvenilir

Bu EA, gelişmiş güvenlik özellikleri ile işlemlerinizi kopyalarken hesaplarınızı korur.

Temel Güvenlik Özellikleri:

Maksimum lot koruması: Belirlediğiniz limitin üstünde işlem yapılmaz.

Zaman & Gün filtreleri: Yalnızca belirlenen sürelerde işlem kopyalama.

Bekleyen emir kontrolü: İsteğe bağlı olarak bekleyen emirleri kopyalar.

Hesap doğrulama: Yalnızca tanımlı Master hesaptan işlem kopyalar.

Pasifken kapatma: EA devre dışıysa pozisyonları otomatik kapatır.

Özelleştirilmiş sembol eşleştirme: Brokerler arası sembol uyumunu sağlar.



