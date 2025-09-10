Local MT5 Trade Copier
- Yardımcı programlar
- Latifur Rahaman
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Local MT5 Trade Copier EA – Güvenli, Hızlı ve Esnek Hesaptan Hesaba İşlem Kopyalayıcı
Local MT5 Trade Copier EA, traderların işlemleri bir Ana (Master) hesaptan bir Bağımlı (Slave) hesaba güvenli, hızlı ve otomatik olarak kopyalamasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu araç şunlar için idealdir:
-
Hesap yöneticileri: Ana hesabınızdaki işlemleri birden fazla müşteri veya kişisel hesaba kopyalayın.
-
Birden fazla hesabı olan traderlar: Ekstra çaba harcamadan aynı anda birkaç hesapta işlem yapın.
-
Risk yönetimi: Aşırı işlem riskini önlemek için lot büyüklüklerini, işlem saatlerini ve günlerini kontrol edin.
Bu EA Size Nasıl Yardımcı Olur?
-
Otomatik işlem kopyalama: Birden fazla hesaba manuel işlem girmenize gerek yok.
-
Esnek lot yönetimi: İşlemleri aynı lot ile, katlayarak veya sabit lot büyüklüğüyle kopyalayın.
-
Sembol eşleştirme: Brokeriniz farklı sembol isimleri kullansa bile çalışır.
-
Saat ve gün filtreleri: Yalnızca belirli saatlerde veya günlerde işlem kopyalayın.
-
Bekleyen emir desteği: Hem piyasa hem de bekleyen emirleri kopyalar.
-
Güvenlik özellikleri: Riskli işlemleri engellemek için maksimum lot sınırları belirleyin.
-
Kolay kurulum: Kodlama gerekmez — EA’yı grafiğe ekleyin, ayarları yapılandırın ve hemen işlem kopyalamaya başlayın.
MT5 Local Trade Copier EA – Kullanım Kılavuzu
Bu EA, işlemleri MetaTrader 5 üzerinde yerel olarak bir Ana (Master) hesaptan bir Bağımlı (Slave) hesaba kopyalamanızı sağlar. Lot büyüklüklerini, sembolleri, işlem saatlerini ve daha fazlasını seçebilirsiniz.
1. Kurulum Genel Görünümü
-
Ana Hesap (Master): İşlemlerin kopyalanacağı hesap.
-
Bağımlı Hesap (Slave): İşlemlerin kopyalanacağı hesap.
-
Terminal Tipi: Terminalin Master mı yoksa Slave mi olduğunu belirtin.
Önemli: Çift yönlü ayar için EA her iki terminalde de çalışmalıdır.
2. Girdi Ayarları
EA’yı grafiğe eklediğinizde birkaç ayar grubu görürsünüz:
İşlem Profilleri
-
TerminalType: Master_terminal / Slave_terminal
-
LotsType: Fixed_lots / Dynamic_lots / Original_lots
-
SymbolType: Current_Symbol / Dynamic_Symbol
Genel Ayarlar
-
MasterAccountID: Kopyalanacak Master hesabın ID’si
-
CopyPendingOrders: Bekleyen emirleri kopyala (true/false)
-
EnableLogging: Ayrıntılı log tut (true/false)
-
CheckIntervalMs: Yeni işlemler için kontrol aralığı (milisaniye)
-
MagicNumberPrefix: Kopyalanan işlemleri ayırmak için önek
İşlem Ayarları
-
LotsSize: Sabit lot büyüklüğü (Fixed_lots seçilirse kullanılır)
-
LotMultiplier: Master lotlarını bu sayı ile çarp
-
MaxSlippagePoints: Maksimum slippage
-
ClosePositionOrderWhileIdle: EA devre dışıyken pozisyonları kapat (true/false)
Maksimum Lot Koruması
-
UseLotProtection: Maksimum lot limiti aktif (true/false)
-
MaximumLotLimit: Kopyalama için izin verilen maksimum lot büyüklüğü
Sembol Eşleştirme (Dinamik Profiller)
-
CustomSuffixes: Brokerinizin kullandığı sembol son ekleri (virgülle ayrılmış)
-
CustomPrefixes: Brokerinizin kullandığı sembol ön ekleri (virgülle ayrılmış)
-
SymbolMappings: Master:Slave sembol eşleştirmeleri
Zaman Filtresi
-
UseHourFilter: Belirli saatlerde işlem kopyalama (true/false)
-
StartHour: Başlangıç saati
-
EndHour: Bitiş saati
Gün Filtresi
-
DayFilterOn: Belirli günlerde işlem kopyalama (true/false)
-
AllowedMonday → AllowedSunday: İşleme izin verilen günler
Grafik Ayarları
-
ChartColorTradingOff: EA pasifken grafik rengi
-
ChartColorTradingOn: EA aktifken grafik rengi
-
ShowChartGrid: Grafik ızgarasını göster (true/false)
-
HideIndicators: EA çalışırken diğer indikatörleri gizle (true/false)
3. Adım Adım Kurulum
-
Hem Master hem de Slave hesaplarında MT5’i açın.
-
EA’yı Master terminaline bağlayın:
-
TerminalType = Master_terminal
-
EnableLogging = true (isteğe bağlı)
-
-
EA’yı Slave terminaline bağlayın:
-
TerminalType = Slave_terminal
-
MasterAccountID’yi Master hesabınızla eşleştirin
-
LotsType, SymbolType, LotMultiplier ayarlarını yapın
-
Saat ve gün filtrelerini isteğe göre ayarlayın
-
CopyPendingOrders’ı aktif edin (isteğe bağlı)
-
-
OK tuşuna basarak EA’yı çalıştırın.
4. İpuçları
-
Her zaman önce demo hesapta test edin.
-
CheckIntervalMs değerini 200–500 arası tutun.
-
Büyük işlemlerin kopyalanmasını önlemek için MaximumLotLimit kullanın.
-
Farklı brokerlerde semboller farklıysa SymbolMappings kullanın.
5. Sorun Giderme
|Sorun
|Çözüm
|İşlemler kopyalanmıyor
|MasterAccountID ve TerminalType kontrol edin
|Lot büyüklüğü yanlış
|LotsType ve LotMultiplier kontrol edin
|EA pasif görünüyor
|UseHourFilter ve gün filtrelerini kontrol edin
|Sembol uyuşmuyor
|CustomSuffixes, CustomPrefixes veya SymbolMappings kullanın
Local MT5 Trade Copier EA – Güvenli & Güvenilir
Bu EA, gelişmiş güvenlik özellikleri ile işlemlerinizi kopyalarken hesaplarınızı korur.
Temel Güvenlik Özellikleri:
-
Maksimum lot koruması: Belirlediğiniz limitin üstünde işlem yapılmaz.
-
Zaman & Gün filtreleri: Yalnızca belirlenen sürelerde işlem kopyalama.
-
Bekleyen emir kontrolü: İsteğe bağlı olarak bekleyen emirleri kopyalar.
-
Hesap doğrulama: Yalnızca tanımlı Master hesaptan işlem kopyalar.
-
Pasifken kapatma: EA devre dışıysa pozisyonları otomatik kapatır.
-
Özelleştirilmiş sembol eşleştirme: Brokerler arası sembol uyumunu sağlar.