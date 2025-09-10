Local MT5 Trade Copier
- Latifur Rahaman
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Local MT5 Trade Copier EA – Copiatore di operazioni sicuro, veloce e flessibile da conto a conto
Il Local MT5 Trade Copier EA è progettato per aiutare i trader a copiare le operazioni da un conto Master a un conto Slave in modo sicuro, rapido e automatico. Questo strumento è ideale per:
-
Gestori di conti: Copiare le operazioni dal conto principale a più conti clienti o personali.
-
Trader con più conti: Eseguire operazioni su più conti contemporaneamente senza sforzo aggiuntivo.
-
Gestione del rischio: Controllare dimensioni dei lotti, orari e giorni di trading per prevenire l’overtrading accidentale.
Come ti aiuta questo EA
-
Copia automatica delle operazioni: Nessun bisogno di inserire manualmente ordini su più conti.
-
Gestione flessibile dei lotti: Copia i lotti originali, moltiplicali o imposta lotti fissi.
-
Mappatura dei simboli: Funziona anche se il broker utilizza nomi di simboli diversi.
-
Filtri orari e giornalieri: Copia solo in ore o giorni specifici.
-
Supporto agli ordini pendenti: Copia sia ordini a mercato sia ordini pendenti.
-
Funzioni di sicurezza: Imposta limiti massimi di lotto per evitare operazioni rischiose.
-
Configurazione semplice: Nessuna programmazione richiesta — collega l’EA ai grafici, imposta i parametri e inizia subito a copiare.
MT5 Local Trade Copier EA – Manuale utente
Questo EA ti permette di copiare le operazioni da un conto Master a un conto Slave localmente su MetaTrader 5. Puoi scegliere dimensioni dei lotti, simboli, orari di trading e altro.
1. Panoramica della configurazione
-
Conto Master: Il conto da cui vengono copiate le operazioni.
-
Conto Slave: Il conto su cui le operazioni vengono copiate.
-
Tipo di terminale: Definisce se il terminale è Master o Slave.
Importante: L’EA deve essere attivo su entrambi i terminali per una configurazione bidirezionale.
2. Parametri di input
Quando alleghi l’EA a un grafico, compaiono diversi gruppi di parametri:
Profili di trading
-
TerminalType: Master_terminal / Slave_terminal
-
LotsType: Fixed_lots / Dynamic_lots / Original_lots
-
SymbolType: Current_Symbol / Dynamic_Symbol
Impostazioni generali
-
MasterAccountID: ID del conto Master
-
CopyPendingOrders: Copiare ordini pendenti (true/false)
-
EnableLogging: Attivare log dettagliati (true/false)
-
CheckIntervalMs: Frequenza di controllo dei nuovi ordini (millisecondi)
-
MagicNumberPrefix: Prefisso per distinguere le operazioni copiate
Impostazioni di trading
-
LotsSize: Dimensione del lotto fisso (se si usa Fixed_lots)
-
LotMultiplier: Moltiplicatore per i lotti del Master
-
MaxSlippagePoints: Slippage massimo consentito
-
ClosePositionOrderWhileIdle: Chiudere le operazioni quando l’EA è inattivo (true/false)
Protezione dimensione massima lotto
-
UseLotProtection: Abilitare il limite massimo di lotto (true/false)
-
MaximumLotLimit: Dimensione massima consentita
Mappatura dei simboli (profili dinamici)
-
CustomSuffixes: Elenco dei suffissi usati dal broker (separati da virgole)
-
CustomPrefixes: Elenco dei prefissi usati dal broker (separati da virgole)
-
SymbolMappings: Mappatura simboli Master:Slave
Filtro orario
-
UseHourFilter: Abilitare filtro per ore specifiche (true/false)
-
StartHour: Ora di inizio
-
EndHour: Ora di fine
Filtro per giorni
-
DayFilterOn: Abilitare filtro per giorni (true/false)
-
AllowedMonday → AllowedSunday: Giorni consentiti (true/false)
Impostazioni grafico
-
ChartColorTradingOff: Colore grafico quando l’EA è inattivo
-
ChartColorTradingOn: Colore grafico quando l’EA è attivo
-
ShowChartGrid: Mostrare griglia del grafico (true/false)
-
HideIndicators: Nascondere indicatori durante l’esecuzione (true/false)
3. Procedura di configurazione
-
Apri MT5 su entrambi i conti (Master e Slave).
-
Collega l’EA al grafico del conto Master:
-
TerminalType = Master_terminal
-
EnableLogging = true (opzionale)
-
-
Collega l’EA al grafico del conto Slave:
-
TerminalType = Slave_terminal
-
MasterAccountID = ID del conto Master
-
Configura LotsType, SymbolType e LotMultiplier secondo le tue esigenze
-
Imposta filtri orari e giornalieri se desideri restrizioni
-
Attiva CopyPendingOrders per copiare ordini pendenti
-
-
Clicca su OK per avviare l’EA.
4. Suggerimenti
-
Testa sempre prima su un conto demo.
-
Imposta CheckIntervalMs tra 200–500 per una copia fluida.
-
Usa MaximumLotLimit per evitare la copia di operazioni troppo grandi.
-
Se i simboli differiscono tra broker, utilizza SymbolMappings.
5. Risoluzione problemi
|Problema
|Soluzione
|Le operazioni non vengono copiate
|Verifica MasterAccountID e TerminalType
|Dimensione lotti errata
|Controlla LotsType e LotMultiplier
|EA inattivo
|Controlla UseHourFilter e i filtri giornalieri
|Simboli errati
|Usa CustomSuffixes, CustomPrefixes o SymbolMappings
Local MT5 Trade Copier EA – Sicuro e Affidabile
Questo EA automatizza la copia delle operazioni proteggendo i tuoi conti con funzioni avanzate di sicurezza.
Funzioni principali di sicurezza:
-
Protezione dimensione lotti: impedisce di superare i limiti impostati.
-
Filtri orari e giornalieri: copia solo nei periodi definiti.
-
Controllo ordini pendenti: copia solo se desiderato.
-
Verifica del conto: copia solo dal conto Master definito.
-
Chiusura automatica: chiude le operazioni se l’EA è inattivo.
-
Mappatura simboli personalizzata: garantisce compatibilità tra broker.