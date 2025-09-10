Local MT5 Trade Copier EA – Copieur de transactions sûr, rapide et flexible entre comptes

Le Local MT5 Trade Copier EA a été conçu pour permettre aux traders de copier les transactions d’un compte Maître vers un compte Esclave de manière sûre, rapide et automatique. Cet outil est idéal pour :

Gestionnaires de comptes : Copier les transactions de votre compte principal vers plusieurs comptes clients ou personnels.

Traders avec plusieurs comptes : Exécuter des ordres sur plusieurs comptes simultanément sans effort supplémentaire.

Gestion du risque : Contrôler les tailles de lots, les heures et les jours de trading pour éviter le sur-trading accidentel.

Comment cet EA vous aide

Copie automatique des transactions : Plus besoin de placer manuellement des ordres sur plusieurs comptes.

Gestion flexible des lots : Copier les lots tels quels, les multiplier ou définir des lots fixes.

Correspondance des symboles : Fonctionne même si votre courtier utilise des noms de symboles différents.

Filtres horaires et journaliers : Copier uniquement pendant certaines heures ou certains jours.

Support des ordres en attente : Copie à la fois les ordres au marché et les ordres en attente.

Fonctions de sécurité : Définir une taille de lot maximum pour éviter les transactions risquées.

Installation facile : Aucun codage requis — attachez l’EA aux graphiques, configurez les paramètres et commencez à copier immédiatement.

MT5 Local Trade Copier EA – Manuel d’utilisation

Cet EA vous permet de copier les transactions d’un compte Maître vers un compte Esclave localement sur MetaTrader 5. Vous pouvez choisir les tailles de lot, les symboles, les heures de trading, et plus encore.

1. Vue d’ensemble de la configuration

Compte Maître : Le compte dont vous voulez copier les transactions.

Compte Esclave : Le compte vers lequel les transactions seront copiées.

Type de terminal : Définit si le terminal est Maître ou Esclave.

Important : L’EA doit être exécuté sur les deux terminaux pour un fonctionnement bidirectionnel.

2. Paramètres d’entrée

Lorsque vous attachez l’EA à un graphique, plusieurs groupes de paramètres apparaissent :

Profils de trading

TerminalType : Master_terminal / Slave_terminal

LotsType : Fixed_lots / Dynamic_lots / Original_lots

SymbolType : Current_Symbol / Dynamic_Symbol

Paramètres généraux

MasterAccountID : ID du compte Maître

CopyPendingOrders : Copier les ordres en attente (true/false)

EnableLogging : Activer les journaux détaillés (true/false)

CheckIntervalMs : Fréquence de vérification des nouveaux ordres (millisecondes)

MagicNumberPrefix : Préfixe pour distinguer les ordres copiés

Paramètres de trading

LotsSize : Taille de lot fixe (si Fixed_lots sélectionné)

LotMultiplier : Multiplie les lots du Maître par ce nombre

MaxSlippagePoints : Glissement maximal autorisé

ClosePositionOrderWhileIdle : Fermer les positions quand l’EA est inactif (true/false)

Protection de la taille maximale des lots

UseLotProtection : Activer la limite de lots (true/false)

MaximumLotLimit : Taille de lot maximale autorisée

Correspondance des symboles (profils dynamiques)

CustomSuffixes : Liste des suffixes utilisés par votre courtier (séparés par des virgules)

CustomPrefixes : Liste des préfixes utilisés par votre courtier (séparés par des virgules)

SymbolMappings : Mappage Maître:Esclave

Filtre horaire

UseHourFilter : Activer le filtre horaire (true/false)

StartHour : Heure de début

EndHour : Heure de fin

Filtre journalier

DayFilterOn : Activer le filtre journalier (true/false)

AllowedMonday → AllowedSunday : Définir les jours autorisés (true/false)

Paramètres du graphique

ChartColorTradingOff : Couleur du graphique quand l’EA est inactif

ChartColorTradingOn : Couleur du graphique quand l’EA est actif

ShowChartGrid : Afficher la grille du graphique (true/false)

HideIndicators : Masquer les indicateurs pendant l’exécution de l’EA (true/false)

3. Étapes de configuration

Ouvrez MT5 sur les comptes Maître et Esclave. Attachez l’EA au graphique du compte Maître : TerminalType = Master_terminal

EnableLogging = true (optionnel) Attachez l’EA au graphique du compte Esclave : TerminalType = Slave_terminal

MasterAccountID = ID du compte Maître

Configurez LotsType, SymbolType, LotMultiplier selon vos besoins

Réglez les filtres horaires et journaliers si nécessaire

Activez CopyPendingOrders si vous voulez copier les ordres en attente Cliquez sur OK pour démarrer l’EA.

4. Conseils

Toujours tester d’abord en compte démo avant d’utiliser un compte réel.

Gardez CheckIntervalMs entre 200–500 pour une copie fluide.

Utilisez MaximumLotLimit pour éviter de copier des ordres trop gros.

Utilisez SymbolMappings pour corriger les différences entre courtiers.

5. Dépannage

Problème Solution Les transactions ne se copient pas Vérifiez MasterAccountID et TerminalType Mauvaise taille de lot Vérifiez LotsType et LotMultiplier EA inactif Vérifiez UseHourFilter et les filtres journaliers Symboles incorrects Utilisez CustomSuffixes, CustomPrefixes ou SymbolMappings

Local MT5 Trade Copier EA – Sûr et Fiable

Le Local MT5 Trade Copier EA automatise la copie des transactions tout en protégeant vos comptes grâce à des fonctionnalités de sécurité avancées.

Principales fonctionnalités de sécurité :

Protection des lots maximums : empêche de dépasser la taille définie.

Filtres horaires et journaliers : limite la copie aux périodes définies.

Contrôle des ordres en attente : copier seulement si souhaité.

Vérification du compte : copie uniquement depuis le compte Maître défini.

Fermeture automatique : clôture des ordres quand l’EA est inactif.

Mappage personnalisé des symboles : garantit la compatibilité entre courtiers.



