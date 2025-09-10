Local MT5 Trade Copier

Local MT5 Trade Copier EA – Copieur de transactions sûr, rapide et flexible entre comptes

Le Local MT5 Trade Copier EA a été conçu pour permettre aux traders de copier les transactions d’un compte Maître vers un compte Esclave de manière sûre, rapide et automatique. Cet outil est idéal pour :

  • Gestionnaires de comptes : Copier les transactions de votre compte principal vers plusieurs comptes clients ou personnels.

  • Traders avec plusieurs comptes : Exécuter des ordres sur plusieurs comptes simultanément sans effort supplémentaire.

  • Gestion du risque : Contrôler les tailles de lots, les heures et les jours de trading pour éviter le sur-trading accidentel.

Comment cet EA vous aide

  • Copie automatique des transactions : Plus besoin de placer manuellement des ordres sur plusieurs comptes.

  • Gestion flexible des lots : Copier les lots tels quels, les multiplier ou définir des lots fixes.

  • Correspondance des symboles : Fonctionne même si votre courtier utilise des noms de symboles différents.

  • Filtres horaires et journaliers : Copier uniquement pendant certaines heures ou certains jours.

  • Support des ordres en attente : Copie à la fois les ordres au marché et les ordres en attente.

  • Fonctions de sécurité : Définir une taille de lot maximum pour éviter les transactions risquées.

  • Installation facile : Aucun codage requis — attachez l’EA aux graphiques, configurez les paramètres et commencez à copier immédiatement.

MT5 Local Trade Copier EA – Manuel d’utilisation

Cet EA vous permet de copier les transactions d’un compte Maître vers un compte Esclave localement sur MetaTrader 5. Vous pouvez choisir les tailles de lot, les symboles, les heures de trading, et plus encore.

1. Vue d’ensemble de la configuration

  • Compte Maître : Le compte dont vous voulez copier les transactions.

  • Compte Esclave : Le compte vers lequel les transactions seront copiées.

  • Type de terminal : Définit si le terminal est Maître ou Esclave.

Important : L’EA doit être exécuté sur les deux terminaux pour un fonctionnement bidirectionnel.

2. Paramètres d’entrée

Lorsque vous attachez l’EA à un graphique, plusieurs groupes de paramètres apparaissent :

Profils de trading

  • TerminalType : Master_terminal / Slave_terminal

  • LotsType : Fixed_lots / Dynamic_lots / Original_lots

  • SymbolType : Current_Symbol / Dynamic_Symbol

Paramètres généraux

  • MasterAccountID : ID du compte Maître

  • CopyPendingOrders : Copier les ordres en attente (true/false)

  • EnableLogging : Activer les journaux détaillés (true/false)

  • CheckIntervalMs : Fréquence de vérification des nouveaux ordres (millisecondes)

  • MagicNumberPrefix : Préfixe pour distinguer les ordres copiés

Paramètres de trading

  • LotsSize : Taille de lot fixe (si Fixed_lots sélectionné)

  • LotMultiplier : Multiplie les lots du Maître par ce nombre

  • MaxSlippagePoints : Glissement maximal autorisé

  • ClosePositionOrderWhileIdle : Fermer les positions quand l’EA est inactif (true/false)

Protection de la taille maximale des lots

  • UseLotProtection : Activer la limite de lots (true/false)

  • MaximumLotLimit : Taille de lot maximale autorisée

Correspondance des symboles (profils dynamiques)

  • CustomSuffixes : Liste des suffixes utilisés par votre courtier (séparés par des virgules)

  • CustomPrefixes : Liste des préfixes utilisés par votre courtier (séparés par des virgules)

  • SymbolMappings : Mappage Maître:Esclave

Filtre horaire

  • UseHourFilter : Activer le filtre horaire (true/false)

  • StartHour : Heure de début

  • EndHour : Heure de fin

Filtre journalier

  • DayFilterOn : Activer le filtre journalier (true/false)

  • AllowedMonday → AllowedSunday : Définir les jours autorisés (true/false)

Paramètres du graphique

  • ChartColorTradingOff : Couleur du graphique quand l’EA est inactif

  • ChartColorTradingOn : Couleur du graphique quand l’EA est actif

  • ShowChartGrid : Afficher la grille du graphique (true/false)

  • HideIndicators : Masquer les indicateurs pendant l’exécution de l’EA (true/false)

3. Étapes de configuration

  1. Ouvrez MT5 sur les comptes Maître et Esclave.

  2. Attachez l’EA au graphique du compte Maître :

    • TerminalType = Master_terminal

    • EnableLogging = true (optionnel)

  3. Attachez l’EA au graphique du compte Esclave :

    • TerminalType = Slave_terminal

    • MasterAccountID = ID du compte Maître

    • Configurez LotsType, SymbolType, LotMultiplier selon vos besoins

    • Réglez les filtres horaires et journaliers si nécessaire

    • Activez CopyPendingOrders si vous voulez copier les ordres en attente

  4. Cliquez sur OK pour démarrer l’EA.

4. Conseils

  • Toujours tester d’abord en compte démo avant d’utiliser un compte réel.

  • Gardez CheckIntervalMs entre 200–500 pour une copie fluide.

  • Utilisez MaximumLotLimit pour éviter de copier des ordres trop gros.

  • Utilisez SymbolMappings pour corriger les différences entre courtiers.

5. Dépannage

Problème Solution
Les transactions ne se copient pas Vérifiez MasterAccountID et TerminalType
Mauvaise taille de lot Vérifiez LotsType et LotMultiplier
EA inactif Vérifiez UseHourFilter et les filtres journaliers
Symboles incorrects Utilisez CustomSuffixes, CustomPrefixes ou SymbolMappings

Local MT5 Trade Copier EA – Sûr et Fiable

Le Local MT5 Trade Copier EA automatise la copie des transactions tout en protégeant vos comptes grâce à des fonctionnalités de sécurité avancées.

Principales fonctionnalités de sécurité :

  • Protection des lots maximums : empêche de dépasser la taille définie.

  • Filtres horaires et journaliers : limite la copie aux périodes définies.

  • Contrôle des ordres en attente : copier seulement si souhaité.

  • Vérification du compte : copie uniquement depuis le compte Maître défini.

  • Fermeture automatique : clôture des ordres quand l’EA est inactif.

  • Mappage personnalisé des symboles : garantit la compatibilité entre courtiers.


Produits recommandés
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Experts
Scalping bot for the gold/dollar pair (XAU/USD) — a powerful and versatile solution for traders, designed to deliver maximum efficiency in a dynamic market. This bot is specifically engineered for scalping: it analyzes price changes and places trades even before significant market movements begin. This allows it to secure advantageous positions early and capitalize on even the smallest market fluctuations. Key Features: Flexibility: Adapts to any market conditions and suits your trading strategy
Margin Call Shield MT5
DigitalPrime
Utilitaires
Margin Call Shield – Defend Your Margin on Your Terms Margin Call Shield is a tool for MetaTrader 5 traders who want to decide for themselves which open positions are closed during margin call situations before the platform does so automatically based on its internal rules. By default, the broker or platform decides which positions to close, often using undisclosed algorithms. Margin Call Shield lets you set this order according to your own strategy. Why Was Margin Call Shield Created? In a mar
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experts
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
FTMO Protector PRO MT5
Rando Pajuste
Utilitaires
Short Description: FTMO Protector PRO MT5 is an EA designed to protect your funded account by managing risk and ensuring compliance with the Prop Firm's trading rules. This EA automatically monitors equity levels, closes trades when profit targets or drawdown limits are reached, and provides a visual display of key account metrics.  EA w orks with all different Prop Firm service providers. Overview: FTMO Protector PRO MT5 is an Drawdown Safeguard Expert Advisor meticulously crafted for trade
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experts
Sonic R Pro Enhanced EA - Version 2025 Sonic R Pro Enhanced EA - Version 2025 249$ seulement pour les 5 premiers acheteurs ! Signal en direct Vérifiez la performance en direct de Sonic R Pro Enhanced : Stratégie de Trading Sonic R Pro Enhanced est une version améliorée de la stratégie Sonic R, automatisant les opérations basées sur le Dragon Band (EMA 34 et EMA 89) et intégrant des algorithmes avancés pour maximiser la performance. Unités de temps : M15, M30 Paires supportées : XAUUSD,
Ultimate Candle Patterns
Wojciech Daniel Knoff
Indicateurs
This is a multi-symbol and multi-timeframe table-based indicator designed for a candlestick patterns detection with 46 patterns for META TRADER 5. Each formation has own image for easier recognition. Here you find most popular formations such as "Engulfing", "Hammer", "Three Line Strike", "Piercing" or Doji - like candles. Check my full list of patterns on my screenshots below. Also you can not only switch all bearish or bullish patterns from input, but also select formation for a specified symb
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Auto SLTP with alert
Phuc Trung Tran
Experts
Auto SLTP with Alert   Take control of your trading with automated Stop Loss, Take Profit, and volume management! The   Auto SLTP with Alert   Expert Advisor (EA) is designed to streamline your trading by automatically managing Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels for both market and pending orders, while monitoring position volumes to prevent overexposure. With a user-friendly chart interface, this EA provides real-time volume status and customizable alerts, ensuring you stay informed abo
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.71 (56)
Experts
Technologie basée sur l'IA avec ChatGPT Turbo Infinity EA est un conseiller expert en trading avancé conçu pour GBPUSD, XAUUSD et AUDCAD. Il met l'accent sur la sécurité, des rendements constants et une rentabilité infinie. Contrairement à de nombreux autres EA, qui s'appuient sur des stratégies à haut risque telles que la martingale ou le trading en grille. Infinity EA utilise une stratégie de scalping disciplinée et rentable basée sur un réseau neuronal intégré à l'apprentissage automatique,
The Gold Winner MT5
Xian Qin Ceng
Experts
The Gold Winner is a trend-following EA. It only operates on one order at a time, with no Martingale or grids. Each order has a fixed stop-loss. It uses fixed, small stop-losses, rather than deceptively large ones like 30,000 pips, so you can run it with confidence. Trend following has always been a highly effective profit-making method, particularly well-suited for the highly volatile XAUUSD and gold. Fortunately, the development of automated intelligence has given us the opportunity to use Dee
Breakevan Utility
Jose Luis Thenier Villa
Utilitaires
BreakEvan Utility  Is a simple tool in a panel with this utilities: This utility will draw a Golden Line in the chart applied showing the breakeven price, considering all the positions opened for that specific symbol. Also the information panel shows: Balance Breakeven Price for that chart Force Breakeven (for that symbol) as ON/OFF Force Breakeven Global (takes into account all trades opened) as ON/OFF Total Lots opened for Symbol Total Lots opened Global And two buttons: Force Breakeven: Whe
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experts
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
Lot calculator tool MT5
Ernestas Kvedaras
3.67 (3)
Utilitaires
More stable MetaTrader 4 version is available here:  Lot Calculator Tool . This tool helps you to automatically calculate and manage risk, conveniently place orders visually, schedule orders, trail stops, move them to break-even and more. Features Place market or pending orders using draggable lines Schedule orders Calculate and limit risk using various methods See current spread See time till next candle Set custom order comments Trail stops Move stops to break-even See order profit/loss in p
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - conçu pour ouvrir des transactions ! Il s'agit d'un robot de trading qui utilise des algorithmes spéciaux innovants et avancés pour calculer ses valeurs, votre assistant dans le monde des marchés financiers. Utilisez notre ensemble d'indicateurs de la série SolarTrade Suite pour mieux choisir le moment de lancer ce robot. Découvrez nos autres produits de la série SolarTrade Suite en bas de la description. Vous souhaitez naviguer en
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
Utilitaires
Expert TP SL v04 - Professional Trading Assistant with AI Motivation System Advanced manual trading tool with automatic risk management, overtrading protection, and intelligent psychological support for disciplined trading. PRODUCT OVERVIEW Expert TP SL v04 is a comprehensive trading assistant designed for manual traders who want to maintain emotional discipline while automating risk calculations. This isn't just another order placement tool - it's a complete trading psychology system that pr
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilitaires
Inverted_Chart_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA creates and maintains a mirror-inverted chart of any symbol and timeframe. It automatically generates a custom instrument (e.g. US30_INV ) and keeps its price history updated in real time, with bars mirrored around a chosen pivot. This utility gives traders a new way to analyze the market from a different perspective by flipping the chart upside down. Why use an inverted chart? Highlight hidden patterns – price formations that look ordin
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experts
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Algocep Grid MT5
Jacob James
Experts
PROMO: ONLY 10 LEFT AT $90! Next price:        $199 Price will be kept high to limit number of users for this strategy. This EA starts trading at the open of   London (UK) Session . It is based on analysis of advanced statistical distributions combined with short to medium term reversal patterns which have mean-reversion attributes. The EA includes several smart features and allows you to trade with a fixed or automatic lot size. The EA is not sensitive to spreads but can be backtested on both
The Scalper by Profectus AI
New Capital B.V.
Experts
Discover our groundbreaking scalping trading bot designed for small trading accounts. This bot utilizes a simple fractal breakout strategy, executing fast trades based on local highs and lows. Key Features: Trading System: Utilizes fractals for entry points in both long and short positions. Settings Explained: Detailed inputs including timeframes, risk management, and ATR-based stop-loss and take-profit levels. Optimal Trading Times: Best used with pairs like EUR/USD or USD/JPY during liquid ma
Trailing Stop Loss And Breakeven MT5
Thi Ngo
1 (1)
Utilitaires
This tool will perform Trailing stop loss and Break even management for orders. Helps you limit or reduce the time spend watching orders on the screen, especially when you need to go to sleep. Just add this EA to 1 chart, you can manage all pairs. You can filter orders by comment, magic number, symbol and order ticket number. When Breakeven it can add shift/offset pips (to cover the commission...). You can try in strategy tester before purchase. The EA will add Buy and Sell alternately, so you
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Mine Farm
Maryna Kauzova
Experts
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
Granite Anvil NQ MT5
Marco Mendez Antuña
Experts
This system was created for the NASDAQ-100 (NQ) in intraday trading (H1). Its logic is based on detecting breakouts after phases of relative calm and riding the momentum with risk management defined from the very start.The design was validated over 10 years of historical data, using in-sample/out-of-sample analysis, Walk Forward, and various robustness tests.It’s a slow, low-frequency bot that tends to trigger about ~9 times per month on average. It is aimed at experienced algorithmic traders w
Goldmost MT5
Hongliang Ding
Experts
Goldmost – Precision Trading for XAUUSD This EA implements a multi-timeframe breakout strategy for XAUUSD, identifying critical support/resistance levels to execute trades with dynamic SL/TP adjustments, and intelligent exit protocols for optimized risk management. The parameters are updated regularly to adapt to evolving market conditions. This ensures the model continuously adjusts to shifting sentiment, investor behavior, and emerging trends - keeping your strategy aligned with current marke
DYJMobileGamingTradingWinner
Daying Cao
Experts
Le DYJ MOBILE GAMING TRADING WINNER peut utiliser vos différents terminaux (TÉLÉPHONE MOBILE, WEB, TRADINGVIEW, MT5) pour le trading manuel, puis traité automatiquement par EA. Le trading mobile peut utiliser les différents modes de grille d'EA, le mode scalp, le mode d'arbitrage de couverture et le mode d'ordre indépendant pour ouvrir des positions manuellement, EA peut définir automatiquement le stop loss pour l'ouverture mobile. Et utilisez votre téléphone portable pour ouvrir une grille,
Golden Gestion TP SL No Limit MT5
Matthias Hubert Patrick Snidaro
Utilitaires
Auto SL/TP Manager EA – Gestion Automatique Intelligente Auto SL/TP Manager EA est un Expert Advisor conçu pour automatiser la gestion des commandes avec une efficacité maximale et une grande discrétion. Il gère automatiquement : Le Stop Loss (SL) et le Take Profit (TP) Le Profit Lock (verrouillage progressif des bénéfices) Le Trailing Stop avec plusieurs méthodes avancées L' affichage masqué du SL et du TP pour plus de discrétion (non visible par le courtisan) C'est l'outil idéal pour les
S Auto Multicurrency Trading System
Shao Shu Yi
Experts
The ultimate trading tool that is designed to deliver simplicity and profitability to users. The EA's cutting-edge model utilizes pattern recognition and neural network training to analyze the market and make informed trades on 20 or more currency pairs (also to ohter instruments) simultaneously. With its user-friendly interface, this EA is perfect for traders of all levels, whether you're a beginner or a seasoned pro. By leveraging the power of our EA, you can achieve steady growth and boost yo
Trading Utility
Tahir Hussain
Utilitaires
Trading Utility for Forex Currency Pairs Only not for Gold  Functions Auto Lot Calculation based on Risk Auto stoploss  Auto TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Close in percentage with respect to the PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit with distances BuyStop Sell Stop    with distances Trading Informations Risk in percentage For Multiple trades Combine Takeprofit and Combine Stoplosses
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.65 (34)
Experts
PROMOTION DE LANCEMENT : Seul un nombre très limité d'exemplaires sera disponible au prix actuel ! Prix ​​final : 999$ NOUVEAU (à partir de 349$) --> OBTENEZ 1 EA GRATUITEMENT (pour 2 numéros de compte commercial). Offre combinée ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Bienvenue sur BITCOIN REAPER !   Après l'énorme succès du Gold Reaper, j'ai décidé qu'il était temps d'appliquer les mêmes principes gagnants au mar
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Utilitaires
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.89 (9)
Utilitaires
EASY Insight AIO – La solution tout-en-un pour un trading intelligent et sans effort Présentation Imaginez pouvoir analyser l’ensemble du marché — Forex, Or, Crypto, Indices et même Actions — en quelques secondes, sans aucune analyse manuelle de graphiques, sans installation complexe ni configuration d’indicateurs. EASY Insight AIO est votre outil d’exportation ultime, prêt à l’emploi, pour un trading alimenté par l’IA. Il fournit une vue d’ensemble du marché dans un fichier CSV propre — prêt
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (47)
Utilitaires
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilitaires
Copiez les signaux de n'importe quel canal dont vous êtes membre (y compris les canaux privés et restreints) directement sur votre MT5.  Cet outil a été conçu en pensant à l'utilisateur et offre de nombreuses fonctionnalités nécessaires pour gérer et surveiller les trades. Ce produit est présenté dans une interface graphique conviviale et attrayante. Personnalisez vos paramètres et commencez à utiliser le produit en quelques minutes ! Guide de l'utilisateur + Démo  | Version MT4 | Version Disc
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilitaires
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (41)
Utilitaires
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
3.67 (3)
Utilitaires
Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTradfer accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be abl
Botonera MT5
Jose Antonio Soto Mendoza
5 (1)
Utilitaires
CLAVIER DE TRADING Un outil avancé pour un trading agile et précis sur les marchés financiers. Conçu pour les traders qui négocient des instruments tels que le DAX, le XAU/USD, le Forex et d'autres marchés (scalping, intraday, swing, etc.), ce clavier vous permet d'exécuter des transactions d'un simple clic et avec de multiples configurations professionnelles. Le « Clavier de Scalping Quotidien » vous permet d'ouvrir, de clôturer et de protéger vos transactions d'un simple clic, idéal pour trad
Trading box Order Management MT5
Igor Zizek
4.97 (36)
Utilitaires
Advanced trading tool: One click smart orders that execute under your conditions Developed by trader for trading community:  position size calculator (lot size), open position after price action, strategy builder, set and forget trading, mobile notifications... Risk Management -  Risk percentage position size calculator, gain percentage, target risk reward ratio, spread and commissions are included in calculations 7 Advanced order types  - Set and forget trading with price action automation (OC
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
Utilitaires
The added video will showcase all functionality, effectiveness, and uses of the trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool calculates al
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
Utilitaires
The product will copy all  Discord  signal   to MT5   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT5. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
CRT Pro Ultimate Scanner
Jonathan Mboya Kinaro
Utilitaires
CRT Pro Trading EA Ultimate v10 - Professional Pattern Scanner Overview The CRT Pro Trading EA Ultimate v10 is an advanced multi-symbol Expert Advisor developed by Helios Technologies that specializes in detecting and trading CRT (Consolidation-Manipulation-Distribution) patterns with intelligent trend alignment. This EA combines institutional trading concepts with smart signal management to provide high-probability trading opportunities across multiple markets. Key Features Trend-Aligned Signal
Autogrids
Guilherme Emiliao Ferreira
5 (3)
Utilitaires
AUTOGRIDS MT5 Autogrids EA is a cutting-edge trading automation tool designed to give Forex traders an unparalleled edge in the market. Built on a powerful quantitative strategy, it analyzes the frequency distribution of daily price movements, leveraging historical data to create a highly optimized operational grid. Unlike conventional grid trading systems, Autogrids EA strategically models price distributions to define precise trading intervals, ensuring optimized entry points. Whether the mar
Binance MT5 Crypto Trading Tool
Rajesh Kumar Nait
5 (2)
Utilitaires
Outil de trading Binance pour MT5 1. Ce produit comprend un graphique en direct de websocket, un graphique historique, mises à jour automatiques au redémarrage du terminal mt5 pour le rendre fluide sans intervention manuelle, ce qui vous permet d'échanger Binance en douceur. Trading, graphiques en direct et données historiques disponibles pour le spot et les contrats à terme Comment utiliser : 1. Vous devez ajouter votre clé API et votre secret dans le champ de saisie de cet utilitaire. Lors
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Utilitaires
This is exactly what the name says. Visual strategy builder . One of a kind. Turn your trading strategies and ideas into Expert Advisors without writing single line of code. Generate mql source code files with a few clicks and get your fully functional Expert Advisors, which are ready for live execution, strategy tester and cloud optimization. There are very few options for those who have no programming skills and can not create their trading solutions in the MQL language. Now, with Bots Builde
Discord To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
3 (2)
Utilitaires
Copiez les signaux de n'importe quel canal auquel vous êtes membre ( sans avoir besoin d'un jeton de bot ou de permissions administratives ) directement vers votre MT5. Il a été conçu en gardant à l'esprit l'utilisateur tout en offrant de nombreuses fonctionnalités dont vous avez besoin Ce produit est présenté dans une interface graphique facile à utiliser et visuellement attrayante. Personnalisez vos paramètres et commencez à utiliser le produit en quelques minutes ! Guide de l'utilisateur +
MT5 To Interactivebrokers Trader
Shaoping Kuang
3.5 (2)
Utilitaires
Features   With MT5 to Interactive Brokers(IB) Trader, you can: 1. Load chart data from IB to MT5, and Analyze with all standard or customer Indicators. 2. Place Orders to IB Account Directly in MT5. 3. Make your Own EAs upon IB Securities by only making minus changes of the trading function. Usage 1) Installation Copy the "Mt5ToIBTraderEn.ex4" and sample files to [MT5 Data Folder]->MQL5->Experts.  2)  MT5 Settings Add the IP Address to the MT5 Allowed URLs in 'Tools->Options->Expert Adviso
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitaires
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Reward Multiplier MT5
Amir Atif
Utilitaires
50% off. Original price: $375 Reward Multiplier is a semi-automatic trade manager based on pyramid trading that opens additional orders with the running profit of your trades to maximize return exponentially without increasing the risk. Unlike other similar EAs, this tool shows potential profit/loss and reward to risk ratio before even entering the first trade! Download Demo here  (starting lot is fixed at 0.01) Guide + tips here MT4 version   here You only open the first order. When your trade
Talents ATR Scalper Utility
Michael Musco
Utilitaires
Talents ATR Scalper Utility (MT5) The Talents ATR Scalper Utility is a professional-grade trade execution and management tool built for MetaTrader 5. Inspired by the Biblical Parable of the Talents , this utility is designed to help traders multiply their potential with precision risk control, one-click simplicity, and advanced automation. Whether you’re scalping forex, gold, or indices, this tool delivers speed, consistency, and confidence. Key Features One-Click Trade Preview Click below price
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (10)
Utilitaires
Unlimited Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will n
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
Utilitaires
Custom Alerts AIO : Surveillez tous les marchés à la fois — sans aucune configuration Présentation Custom Alerts AIO est une solution de surveillance du marché prête à l’emploi, sans configuration nécessaire. Tous les indicateurs requis — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — sont directement intégrés. Aucun graphique n’est affiché, ce qui rend cet outil idéal pour la génération d’alertes en temps réel. Il prend en charge toutes les classes d’actifs proposées par votre courtie
Remote Trade copieur
Rashed Samir
5 (2)
Utilitaires
Remote Trade Copier is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both local and remote modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes less than 1 second. MT4 Version (Only Local) MT5 Version (Only Local) MT4 Full Version (Local & Remote) Local mode refers to both MetaTrader platforms being installed on the same system,
RedFox Copier Pro MT5
Rui Manh Tien
5 (2)
Utilitaires
Time saving and fast execution Whether you’re traveling or sleeping, always know that Telegram To MT5 performs the trades for you. In other words, Our   Telegram MT5 Signal Trader  will analyze the trading signals you receive on your selected Telegram channels and execute them to your Telegram to MT5 account. Reduce The Risk Telegram To Mt5   defines the whole experience of copying signals from   Telegram signal copier to MT5 platforms. Users not only can follow all instructions from the signal
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Utilitaires
Crypto Charting for MT5 – Intégration des graphiques cryptos dans MetaTrader 5 Présentation Crypto Charting for MT5 fournit des graphiques OHLC en temps réel via WebSocket. Il prend en charge plusieurs plateformes d’échange avec une synchronisation automatique dans MT5. Fonctionnalités Données en temps réel via WebSocket Mise à jour automatique des données historiques Synchronisation programmée après perte de connexion Compatibilité avec tous les intervalles de temps MT5 Données OHLCV complètes
The AInalyzer Automated AI Chart Analysis
Maurice Tusche
5 (1)
Utilitaires
Professional-Grade Chart Analysis → The Future of Trading: AI-Powered & Visually Enhanced! Revolutionary trading tool powered by artificial intelligence. Saves hours of chart analysis and delivers precise entry & exit signals – tailored to your strategy. The AInalyzer is the first AI-powered analysis tool for MetaTrader 5 that thinks like a professional trader and draws directly on your charts with visual precision. Instead of spending hours on manual analysis, you get clear signals, multi-timef
All in one Keylevel
Trinh Minh Tung
5 (1)
Utilitaires
Instead of sticking to the Charts,let's use ALL IN ONE KEYLEVEL Announcement: We are pleased to announce the latest version 14.02 of the One In One Keylevel product. This is a reliable product that has been upgraded with many new features and improvements to make your work easier and more efficient. Currently, we have a special promotion for this new version. The current discounted price is $500, and there are only 32 units left. After that, the price will increase to $1000, and will continue to
Trading Chaos Expert
Gennadiy Stanilevych
5 (10)
Utilitaires
This software has no equals in the world and represents a universal trade "console" covering trading signals, automated market entry, setting of Stop Loss and Take Profit, as well as Trailing Profit for multiple trades at the same time in a single open window. Intuitive control of the Expert Advisor in "three clicks" ensures a comprehensive use of all its functions on different computers, including tablets PCs. Interacting with additional signal indicators that mark the chart to give a real mark
News Trade EA MT5
Konstantin Kulikov
4.55 (11)
Utilitaires
Je voudrais vous présenter un robot efficace que j'utilise depuis plusieurs années. Il peut être utilisé en mode semi-automatique, comme en mode totalement automatique. Le programme comporte des paramètres souples pour le commerce sur les nouvelles du calendrier économique. Il est impossible de le vérifier dans le testeur des stratégies. Ce qu’il faut, c’est le travail réel. Il faut ajouter à la liste des URL autorisées, dans les paramètres du terminal, un site d'actualités. Cliquez sur Servic
Goldmine Train version 1
Ka Yiu Wong
Utilitaires
******************************* ***************** ********************** ***************** ********************** ************************* GoldMine Train est un EA de stratégie de trading de tendance pour l'or. L'opérateur détermine la direction de la tendance principale et demande au train de se déplacer. Le train ACHÈTERA/VENDRA en continu dans cette direction. Le volume du lot dépendra du solde du compte et du ratio d'effet de levier prédéfini. Lorsque l'opérateur modifie la direction d
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis