Value Gap est un outil intelligent basé sur la stratégie Fair Value Gap.

Comment ça fonctionne :

L’indicateur analyse en continu l’action récente des prix, identifiant les zones où acheteurs et vendeurs ont laissé un déséquilibre. Lorsqu’un gap est détecté, il est marqué directement sur le graphique comme un niveau clair.

L’outil surveille ensuite l’évolution future des prix : si le marché revient et comble le gap dans la fenêtre de temps autorisée, un signal est généré.

Vous pouvez filtrer les signaux avec Gap Threshold (%) pour ne capturer que les setups significatifs et définir Max Bars to Touch pour contrôler la durée de validité des niveaux.

Des visuels clairs et des alertes permettent de rester concentré sur les opportunités et non sur le bruit. Utilisable seul ou en combinaison avec votre stratégie, il montre où le prix est le plus susceptible de réagir.







