Close All Percent Balance MT5

📘 Close All % Balance EA - Guide rapide

Cet EA ferme automatiquement toutes ou certaines positions selon les objectifs de gain/perte définis en pourcentage (%) ou en USD.

✅ Fonctionnalités principales

2 modes :

Toutes les positions : Surveille les gains/pertes totaux (même symbole + numéro magique).

Par position : Surveille et ferme chaque position individuellement.

Objectifs de gain/perte :

Configurables en % du solde ou en USD.

Désactivables en réglant à 0.

Spécifique au symbole : Fonctionne uniquement sur le symbole du graphique actuel.

Support Magic Number : Compatible avec les trades manuels ou EA (Magic = 0 pour manuel).

Panneau d'information : Affichage en temps réel en option.

⚙️ Paramètres

TargetProfitPercent / USD : Ferme la position à ce niveau de profit.

TargetLossPercent / USD : Ferme à ce niveau de perte.

Mode : Choisir entre "Toutes les positions" ou "Par position".

Magic Number : Filtrage des trades.

Affichage : Couleur, position et police du panneau personnalisables.

🧠 Fonctionnement

L'EA vérifie le PnL à chaque tick.

Si un objectif est atteint → les positions sont fermées.

Le panneau affiche solde, équité, PnL et nombre d’ordres.



