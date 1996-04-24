Close All Percent Balance MT5
- Utilitaires
- Hong Truong Pham
- Version: 1.17
- Activations: 5
📘 Close All % Balance EA - Guide rapide
Cet EA ferme automatiquement toutes ou certaines positions selon les objectifs de gain/perte définis en pourcentage (%) ou en USD.
✅ Fonctionnalités principales
2 modes :
-
Toutes les positions : Surveille les gains/pertes totaux (même symbole + numéro magique).
-
Par position : Surveille et ferme chaque position individuellement.
Objectifs de gain/perte :
-
Configurables en % du solde ou en USD.
-
Désactivables en réglant à 0.
Spécifique au symbole : Fonctionne uniquement sur le symbole du graphique actuel.
Support Magic Number : Compatible avec les trades manuels ou EA (Magic = 0 pour manuel).
Panneau d'information : Affichage en temps réel en option.
⚙️ Paramètres
-
TargetProfitPercent / USD : Ferme la position à ce niveau de profit.
-
TargetLossPercent / USD : Ferme à ce niveau de perte.
-
Mode : Choisir entre "Toutes les positions" ou "Par position".
-
Magic Number : Filtrage des trades.
-
Affichage : Couleur, position et police du panneau personnalisables.
🧠 Fonctionnement
L'EA vérifie le PnL à chaque tick.
Si un objectif est atteint → les positions sont fermées.
Le panneau affiche solde, équité, PnL et nombre d’ordres.