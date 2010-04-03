Strike Breakout MT5
- Indicatori
- Tuomas Tirroniemi
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Strike Breakout – Livelli di breakout basati sull'intervallo
L'indicatore Strike Breakout traccia ogni giorno sul grafico un intervallo intraday personalizzabile, aiutando i trader a identificare con precisione le principali zone di breakout e i potenziali movimenti dei prezzi.
Intervallo di tempo personalizzato
Gli utenti possono impostare gli orari esatti di inizio e fine dell'intervallo giornaliero, consentendo la massima flessibilità per diverse strategie e sessioni di trading (ad esempio, intervallo di apertura giornaliero, apertura di Londra, apertura di New York, sessione asiatica, ecc.).
Livelli di breakout basati sui moltiplicatori di intervallo
Oltre all'intervallo principale, l'indicatore traccia livelli aggiuntivi basati su moltiplicatori di intervallo definiti dall'utente (ad esempio 0,0x, 1,0x, 2,0x). Questi livelli possono fungere da obiettivi di breakout, zone di supporto/resistenza o segnali di ingresso/uscita dal mercato.
Immagini completamente personalizzabili
Tutti i colori del riquadro dell'intervallo e dei livelli di breakout sono completamente personalizzabili. Puoi personalizzare l'aspetto in base al tema del tuo grafico o alle tue preferenze di trading.
Controllo Visualizza Cronologia
Scegli per quanti giorni passati visualizzare l'intervallo e i livelli sul grafico. Che tu voglia una visualizzazione corrente chiara o un riferimento storico, la scelta è tua.