Dynamic Fibo Timer Countdown
- Thepphawut Piampuechana
- Versione: 5.1
- Attivazioni: 5
📌 Fibo + ตัวจับเวลาถอยหลัง (ตัวบ่งชี้ MT4)
🧠 แนวคิด:
Fibo + Countdown Timer คืออินดิเคเตอร์ที่รวม เส้นแนวรับ/แนวต้านของ Fibonacci Extension เข้ากับ ตัวนับเวลาถอยหลังแบบแท่งเทียน ไว้ในเครื่องมือเดียว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเทรดเดอร์ที่ใช้กลยุทธ์ Price Action, Breakout หรือ Scalping
🔍 คุณสมบัติ
✅ เส้นขยายฟีโบนัชชีอัตโนมัติ
ตัวบ่งชี้วาดระดับการสนับสนุน/การต้านทานหลัก 4 ระดับโดยอ้างอิงจาก EMA ของราคาสูงสุดและต่ำสุด :
-
L1 (Inner High) = EMA ของค่าสูงสุด
-
L2 (ค่าต่ำสุดภายใน) = EMA ของค่าต่ำสุด
-
L3 (จุดสูงสุดด้านนอก) = L1 + ส่วนขยายฟีโบนัชชี
-
L4 (จุดต่ำสุดด้านนอก) = L2 - ส่วนขยายฟีโบนัชชี
🔧 คุณสามารถปรับแต่งทั้ง . EMA Period และ Fibonacci Multiplier .
⏱ ตัวนับเวลาถอยหลัง
-
แสดงเวลาที่เหลือก่อนแท่งเทียนถัดไปใน รูปแบบ MM:SS
-
จะเปลี่ยน เป็นสีแดง เมื่อเหลือเวลาน้อยกว่า 60 วินาที
-
ใช้งานได้กับ กรอบเวลาและสัญลักษณ์ทั้งหมด
📈 เส้นราคาเสนอซื้อแบบเรียลไทม์
-
เส้นแนวนอนที่ติดตาม ราคาเสนอซื้อ ปัจจุบัน
-
อัปเดตความเคลื่อนไหวของตลาดแบบเรียลไทม์
-
ช่วยให้มองเห็นระดับราคาได้ชัดเจนในระหว่างการวิเคราะห์หรือการซื้อขายสด
⚙️ การตั้งค่าที่ปรับได้ (อินพุต)
|พารามิเตอร์
|คำอธิบาย
|ช่วง EMA
|ระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณค่า MA เลขชี้กำลัง
|ตัวคูณฟีโบนัชชี
|อัตราส่วนการขยาย (ค่าเริ่มต้น: 1.618)
|ตำแหน่ง X / ตำแหน่ง Y
|ตำแหน่งของตัวนับเวลาถอยหลังบนแผนภูมิ
|ขนาดตัวอักษร, สี
|ขนาดตัวอักษรและสีของจอแสดงการนับถอยหลัง
🎯 เหมาะกับใคร?
-
นักเก็งกำไร ที่ต้องการจังหวะเทียนที่แม่นยำ
-
ผู้ซื้อขายที่ใช้ EMA + Fibonacci สำหรับระดับสำคัญ
-
ผู้ที่กำลังมองหาเครื่องมือแบบเรียลไทม์ที่ใช้งานง่ายซึ่งจะแสดงข้อมูลที่เป็นประโยชน์โดยตรงบนแผนภูมิ
📦 การติดตั้ง
-
คัดลอก ไฟล์ .mq4 หรือ .ex4 ไปที่:
MQL4/Indicators/
-
รีสตาร์ท MT4 และลากตัวบ่งชี้ลงบนแผนภูมิของคุณ
-
ปรับการตั้งค่าตามต้องการภายใต้ แท็บ อินพุต
⚠️ หมายเหตุ: ตัวบ่งชี้นี้ไม่สร้างสัญญาณซื้อ/ขาย แต่เป็น เครื่องมือสนับสนุน ที่ช่วยให้คุณวิเคราะห์โครงสร้างและจังหวะเวลาของตลาดได้ดีขึ้น