MHI Probability PRO Indicator UranoTrader

Svela i segreti del mercato con MHI Probability!
L'indicatore che trasforma i pattern candlestick in una bussola strategica mozzafiato.

Con 4 strategie uniche - MHI Maggioranza, MHI Minoranza, Milione Maggioranza e Milione Minoranza - questo maestro dell'analisi probabilistica offre un approccio innovativo per interpretare il comportamento delle ultime 5 candele, evidenziando opportunità con una precisione visiva straordinaria.

Perché MHI Probability è rivoluzionario?

  • 4 strategie, possibilità infinite
    Scegli tra:
     MHI Maggioranza (follow trend)
     MHI Minoranza (anticipa inversioni)
     Milione Maggioranza (rafforza il trend principale)
     Milione Minoranza (cattura controtendenza)
    Ogni strategia si adatta al tuo stile di trading.

  • Logica trasparente
    Analizza le ultime 5 candele contando:
    → Candele rialziste (chiusura > apertura)
    → Candele ribassiste (chiusura < apertura)
    → Doji
    La strategia Minoranza genera segnali ogni 5 minuti esatti, perfettamente sincronizzati con l'orologio di mercato.

  • Segnali visivi chiari
    → Frecce di acquisto/vendita con precisione millimetrica
    → Linee verticali colorate (verde=acquisto/rosso=vendita/grigio=doji)
    → Linee tratteggiate per distinguere le strategie

  • Dashboard statistico completo
    Mostra in tempo reale:
    → Percentuale di successo
    → Prestazioni per livello (ingresso iniziale, Gale 1, Gale 2)
    → Previsione del prossimo punto di ingresso ogni 5 minuti

  • Sincronizzazione perfetta
    Opera su cicli di 5 minuti per eliminare falsi segnali.

Come funziona MHI Probability?

Per ogni nuova candela:

  1. Analizza le ultime 5 candele

  2. Esempio con Milione Minoranza:
    → Se prevalgono candele ribassiste: freccia di acquisto al minimo
    → Se prevalgono rialziste: segnale di vendita al massimo
    → Doji/parità: marcatura specifica

  3. Tutti i segnali si attivano all'inizio di ogni intervallo di 5 minuti

A chi è rivolto?

Perfetto per trader che:
✓ Preferiscono l'analisi visiva
✓ Cercano approcci probabilistici innovativi
✓ Vogliono segnali chiari su MT4/MT5

Naviga tra le probabilità con MHI Probability - dove le candele raccontano la storia e tu decidi il finale! Provalo ora e scopri strategie che sfidano le convenzioni.

(Nota: Nella versione italiana "Milione" traduce "Milhão". Possibile adattamento in "Miliardo" se necessario)

Prodotti consigliati
Pin Bars
Yury Emeliyanov
5 (3)
Indicatori
Scopo principale: "Pin Bars" è progettato per rilevare automaticamente le barre dei pin sui grafici dei mercati finanziari. Una barra pin è una candela con un corpo caratteristico e una lunga coda, che può segnalare un'inversione di tendenza o una correzione. Come funziona: L'indicatore analizza ogni candela sul grafico, determinando la dimensione del corpo, della coda e del naso della candela. Quando viene rilevata una barra pin corrispondente a parametri predefiniti, l'indicatore la segna su
FREE
Wycoff For Intraday And Swing Trading
Dhabaleswar Prasad Jena
Indicatori
Please follow the "How To Trade" instructions exactly for best results Wycoff theory is vastly used by institutional traders but when it comes to retail traders the concept isn't well understood by most. It is even more difficult to implement in intraday & swing trading. This No REPAINT indicator helps you in analyzing the market cycles and plots buy/sell signals at the start of trending phase. It studies the market strength of bulls and bears and does a effort Vs reward matrix calculation befor
Witch Hat for Binary Options
Luis Orlandini
Indicatori
Witch Hat for Binary Options is an indicator for binary options based on analysis of Bollinger Bands and RSI, using a modulated strategy with indicator settings using complex filters. This indicator never repaints, it has an almost accurate answer for you to make the entries. There are two ways for you to analyze your entry, when an arrow appears you have more than 90% chance of hits, and the other way is the lines that it automatically draws and its trend line. It has surprisingly strong sup
RVI Arrows
Anton Iudakov
Indicatori
The indicator displays signals on the chart of the classic RVI indicator with an alert. The indicator signals after confirmation of the strategy at the opening of a new bar. I recommend watching my advisor -   Night Zen EA In the settings, you can select the following strategies: The main line crosses the signal line The main line crosses the zero level In the settings, you can change the period of the classic RVI indicator. I also recommend to look at my other developments in the market: ht
FREE
HC ARROW
Cuong Pham
Indicatori
The indicator shows you buy/sell signals and does not repaint. It works well with almost all pairs, while the best ones are GBPUSD, XAUUSD and EURUSD. The product works better on H1 and H4. You can change the parameters in the inputs tab to get the best signals and the best trade results on each pair. You can enable/disable alerts when signal appears. The indicator is easy to use. Parameters barstrip & Sensitive: amount of bars to process the highest and lowest prices (relates to the internal l
EZ Binary AUCA Pair
Tuan Anh Dao
Indicatori
The indicator allows you to trade binary options. The recommended time frame is М1 and the expiration time is 1 minutes. The indicator suitable for auto and manual trading. A possible signal is specified as a arrows above/under a candle. You should wait until the candle closes! Arrows are not re-painted Trade sessions: London and New York section Currency pairs: AUD/CAD Working time frame: M1 Expiration time: 1 minute The indicator also shows good results when using the martingale strategy - "Ma
FREE
Horizontal Support Resistance Lines
Velmurugan Esakki
Indicatori
This indicator draws Horizontal Support and Resistance automatically. It works with any symbol and any timeframe. Stronger Support Lines are displayed in thicker green horizontal lines. In the same way, Stronger Resistance lines are displayed with thicker red lines. Change the timeframe to display the Support and Resistance Lines of various timeframes.
NeuroExtMT4
Dmytryi Voitukhov
Experts
https://t.me/mql5_neuroExt   actual version Signal  https://www.mql5.com/ru/signals/1516213 You can use any tool. The bases will be automatically created at the start of the Learn. If you need to start learning from 0 - just delete the base files. Initial deposit - from 200 ye. Options: DO NOT ATTEMPT TO TEST WITHOUT NEURAL NETWORK TRAINING! it is enough for the balance graph after training to be horizontal. generating a training base is extremely simple.  there is a ready-made training for
FREE
Shooting Star pattern md
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "Shooting Star Pattern" per MT4, senza ridisegnare, senza ritardi. - L'indicatore "Shooting Star Pattern" è un indicatore molto potente per il trading basato sulla Price Action. - L'indicatore rileva pattern Shooting Star ribassisti sul grafico: segnale di freccia rossa sul grafico (vedi immagini). - Con avvisi su PC, dispositivi mobili ed e-mail. - L'indicatore "Shooting Star Pattern" è eccellente da combinare con livelli di supporto/resistenza. // Ottimi robot e indi
Wayalarmpoint
Vladislav Kozlov
Indicatori
WayAlarmPoint is an indicator for the MetaTrader 4 platform, which provides various ways to notify about price movement in any direction. Its simple functionality allows you to select the desired sound for a given direction and set an individual distance in points for each side of the price movement. In addition, the indicator will accurately indicate the time when the goal is reached. This indicator is ideal for those who want to go about their business without losing control of the market sit
Engulfing Pattern Indicator for MT4
Eda Kaya
Indicatori
Engulfing Pattern Indicator MetaTrader 4 The Engulfing Pattern Indicator is a candlestick-based trading tool that automatically detects and displays bullish and bearish engulfing patterns on the MetaTrader 4 (MT4) chart. Bullish patterns are marked in  turquoise blue , and bearish patterns in  red , making them easy to identify. This indicator also incorporates two moving averages with periods  5 and 20  to improve pattern accuracy. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installatio
FREE
Breakout FX
David Leander Tschacher
5 (1)
Indicatori
Breakout FX draws arrows and emits alarms if the price exceeds or falls below the previous n candles. ️ Breakout FX can be used in expert advisors. ️ Breakout FX can improve already existing trading strategies. ️ Breakout FX is very fast and is not repainting. Inputs Breakout Range [Candles] Breakout Price Type Arrow Size Enable Alerts Enable Push Notifications Enable Emails
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Indicatori
Indicator for binary options arrow is easy to use and does not require configuration works on all currency pairs, cryptocurrencies buy signal blue up arrow sell signal red down arrow tips do not trade during news and 15-30 minutes before their release, as the market is too volatile and there is a lot of noise it is worth entering trades one or two candles from the current period (recommended for 1 candle) timeframe up to m 15 recommended money management fixed lot or fixed percentage of the depo
Pennants and triangles scanner
Jan Flodin
5 (5)
Indicatori
This multi time frame and multi symbol indicator identifies high-probability breakout patterns. It does this by identifying strong, symmetrical pennants and triangles. This pattern DOES NOT appear very often on higher time frames. But when it does, it is a very high-probability setup. The indicator also includes an Inside bars scanner. It can for example be used to detect a special type of Inside bars formation which is formed by a Master candle (MC) followed by 4 inside candles (please see the
Binary 6 Semafor
Roman Lomaev
Indicatori
Binary 6 Semafor è un indicatore di opzioni binarie universale per MetaTrader 4. -Funziona su qualsiasi intervallo di tempo e coppia di valute -Rilevamento accurato del punto di ingresso -Il segnale appare sul grafico prima della chiusura della candela corrente -Scadenza 1 candela -Frecce buffer per l'ingresso -Visualizzare le statistiche per la risorsa corrente  Risultati del test: L'indicatore ha superato i test con rendimenti impressionanti, dimostrando la sua efficacia in varie cond
Horn Pattern Indicator MT4
Eda Kaya
Indicatori
Horn Pattern Indicator MetaTrader 4 The Horn Pattern Indicator, also known as the Expanding Triangle , is a classic technical analysis tool used to identify trend reversal points on price charts. This MT4 indicator automatically detects and draws the expanding triangle pattern using two diverging blue lines , helping traders spot early signals of large buyer or seller participation at key turning points. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  |  Horn Pattern Indicator
FREE
PinBar Pattern mh
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex Pattern PINBAR per MT4, senza ridisegnare, senza ritardi. - L'indicatore "PINBAR Pattern" è un indicatore molto potente per il trading basato sull'azione dei prezzi. - L'indicatore rileva le PinBar sul grafico: - PinBar rialzista - Segnale a freccia blu sul grafico (vedi immagini). - PinBar ribassista - Segnale a freccia rossa sul grafico (vedi immagini). - Con avvisi su PC, dispositivi mobili ed e-mail. - L'indicatore "PINBAR Pattern" è eccellente da combinare con i li
Colored Market Hours
Mohamed Amine Talbi
5 (1)
Indicatori
As the title says, this is an indicator that shows the current open market (session). It has 4 sessions with customizable schedule : 1. London session, 2. New York session, 3. Sydney session, 4. Tokyo session. Indicator inputs: - The color of each session. - The open time and close time of the sessions. - The line width. The objective of the indicator, is to follow each sessions, observe at what times are multiple sessions open, and thus take the chance of the high market movements.
FREE
Candles outside Bollinger Bands
MARCELO DEMONER MASSAD NBC
Indicatori
This indicator allows you not loosing any important moment of the market, at the same time that you dont need to be in front of the chart watching that moment to come. You just set the patterns up, and then the indicator will bring the signal and alert to call your attention.  Its possible to be alerted when volativity comes without watching the charts like a crazy. You can set it up and follow the trend, when trend gets power. (Eg. A big period and a small deviation number could call attenti
Ultimate Double Top Bottom Reversal Scanner FREE
FXsolutions
5 (2)
Indicatori
This indicator scans for you up to 30 trading instruments and up to 8 timeframes for occurrences of the high probability reversal patterns: Double Tops/Bottoms with fake breakouts . Please read also the blog post " Professional Trading With Double Tops/Bottoms And Divergences! " which explains the concepts behind the ULTIMATE Double Top/Bottom indicator and how you can use a professional top-down approach. This FREE Version of the Scanner scans only EURUSD and GBPUSD. The full version of the sca
FREE
Yawabeh SD Volume V1
SHEHZADA BEHRAM
Indicatori
Yawabeh SD Pro –  Professional Supply and Demand Indicator Trade Smarter with Volume-Confirmed Supply/Demand Zones Our institutional-grade algorithm identifies high-probability reversal zones before price reacts, giving you the edge in Forex, Crypto, and Stocks. Key Features Multi-Timeframe Confirmation – View trend strength across multiple timeframes simultaneously – Align your trades with higher timeframe momentum Smart Alert System – Real-time notifications for: – Strong demand/supply zone
Fibonacci Retracement Assistant Indicator MT4
Eda Kaya
Indicatori
Fibonacci Retracement Assistant Indicator for MetaTrader4 The Fibonacci Retracement Assistant Indicator for MetaTrader4 is a specialized tool designed to enhance trading analysis using one of the most popular techniques in technical analysis. Fibonacci tools are widely known for helping traders pinpoint potential price reversal zones. This indicator applies Fibonacci ratios to identify likely support and resistance levels derived from recent price movements. To activate the tool, traders must ch
FREE
Pro Trend Tracking
Harun Celik
Indicatori
Pro Trend Tracking   indicator is designed for trend and signal trading. This indicator generates trend signals.  It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate a signal from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators.  You can only trade with this indicator. The generated signals are displayed on the graphical screen.  Thanks to the alert features you can
Doji breakout pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "Doji Breakout pattern" per MT4. - L'indicatore "Doji Breakout pattern" è puro trading Price Action: nessuna rielaborazione, nessun ritardo; - L'indicatore rileva la rottura del pattern Doji nella direzione del trend in cui la candela Doji si trova al centro del pattern e l'ultima candela è la prima rottura: - Pattern Doji Breakout rialzista - Segnale freccia blu sul grafico (vedi immagini). - Pattern Doji Breakout ribassista - Segnale freccia rossa sul grafico (vedi im
Entry Signal Arrows
Harun Celik
Indicatori
Entry Signal Arrows   indicator is designed for signal trading. This indicator generates trend signals.  It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate a signal from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators.  The indicator certainly does not repaint. The point at which the signal is given does not change.  Thanks to the alert features you can get the sign
New Murrey Math Levels Indicator MT4
Eda Kaya
Indicatori
New Murrey Math Levels Indicator on MetaTrader 4 The New Murrey Math Levels Indicator applies a mathematical model to outline precise horizontal levels that represent balance points within market pricing on the MetaTrader 4 platform. These plotted levels range from +2/8 down to -2/8, each carrying a specific function within the market framework. Acting as adaptive zones, they often serve as potential turning points, active support/resistance lines, or indicators of overbought and oversold market
FREE
Candle Pattern Master
Hong Ling Mu
Experts
<EA main logic> 1. EA reads candle pattern for most profitable of BUY & SELL. 2. If these pattern matches , then EA places the order. 3. If the order was closed with stoploss, then EA should stop trade on that day. 4. Next day EA will re-start again with increasing lot size to recover the loss. <INPUT parameters> Slippage 3 pips MaxPosition 1 BaseLots 0,01 takeprofit 10pips stoploss 20pips Martingale True/False Max martingale 2 (times) Multiplier (lot size) 2,5 <Best pair & time frame>
FREE
AIS Forest Fire Trend
Aleksej Poljakov
Indicatori
Una delle sequenze numeriche è chiamata "Sequenza di incendi boschivi". È stata riconosciuta come una delle nuove sequenze più belle. La sua caratteristica principale è che questa sequenza evita andamenti lineari, anche quelli più brevi. È questa proprietà che ha costituito la base di questo indicatore. Quando si analizza una serie temporale finanziaria, questo indicatore cerca di rifiutare tutte le possibili opzioni di tendenza. E solo se fallisce, riconosce la presenza di una tendenza e dà il
Higher High Lower Low MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicatori
KT Higher High Lower Low segna i seguenti punti di swing con i rispettivi livelli di supporto e resistenza: Higher High: Un massimo superiore rispetto al massimo precedente. Lower High: Un massimo inferiore rispetto al massimo precedente. Lower Low: Un minimo inferiore rispetto al minimo precedente.  Higher Low: Un minimo superiore rispetto al minimo precedente.   Caratteristiche L'intensità dei massimi e minimi può essere regolata modificando il numero di barre a sinistra e a destra. Fornisce
Harami Indi
Che Jeib Che Said
Indicatori
Harami is a two candle pattern with recent candle formed inside the previous candle's high and low . It represents indecision in the market and is used for breakout price action trading strategy.  This indi fires all signals to a dashboard on the chart including pop_up alert, push to phone notification and email. Harami has two types, bullish and bearish pattern. Enter long for bullish Harami and enter short for bearish Harami. Inputs : Currency Symbols: EURUSD,GBPJPY,USDJPY,USDCAD (default) , u
FREE
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
M1 Sniper
Oleg Rodin
5 (14)
Indicatori
M1 SNIPER è un sistema di indicatori di trading facile da usare. Si tratta di un indicatore a freccia progettato per l'intervallo temporale M1. L'indicatore può essere utilizzato come sistema autonomo per lo scalping sull'intervallo temporale M1 e come parte del tuo sistema di trading esistente. Sebbene questo sistema di trading sia stato progettato specificamente per il trading sull'intervallo temporale M1, può comunque essere utilizzato anche con altri intervalli temporali. Inizialmente ho pro
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
5 (7)
Indicatori
To celebrate the official release, $65 is the new PROMO price for the first 40 copies (3 left)! After that, the price increases to $120. SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.81 (140)
Indicatori
Gann Made Easy è un sistema di trading Forex professionale e facile da usare che si basa sui migliori principi del trading utilizzando la teoria di mr. WD Gann. L'indicatore fornisce segnali ACQUISTA e VENDI accurati, inclusi i livelli di Stop Loss e Take Profit. Puoi fare trading anche in movimento utilizzando le notifiche PUSH. Vi prego di contattarmi dopo l'acquisto! Condividerò i miei consigli di trading con te e fantastici indicatori bonus gratuitamente! Probabilmente hai già sentito parlar
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (49)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Indicatori
Dynamic Forex28 Navigator - Lo strumento di trading Forex di nuova generazione. ATTUALMENTE SCONTATO DEL 49%. Dynamic Forex28 Navigator è l'evoluzione dei nostri indicatori popolari di lunga data, che combinano la potenza di tre in uno: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 recensioni) + Advanced Currency IMPULSE con ALERT (520 recensioni) + CS28 Combo Signals (Bonus). Dettagli sull'indicatore https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Cosa offre l'indicatore di forza di nuova generazione?
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (1)
Indicatori
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Indicatori
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Indicatori
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэктестами, доказательством производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и повсюду статистикой, но после его использования вы в конечном итоге сливали свой счет? Не стоит доверять сигналу самому по себе, вам нужно знать, почему он появился, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP-доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на р
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (32)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 20%! La soluzione migliore per qualsiasi principiante o trader esperto! Questo indicatore è specializzato nel mostrare la forza della valuta per qualsiasi simbolo come coppie esotiche, materie prime, indici o futures. È il primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto alla nona riga per mostrare la vera forza della valuta di Oro, Argento, Petrolio, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ecc. Si tratta di uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente pe
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo software per cruscotti funziona su 28 coppie di valute. Si basa su 2 dei nostri indicatori principali (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Offre un'ottima panoramica dell'intero mercato Forex. Mostra i valori di forza delle valute avanzate, la velocità di movimento delle valute e i segnali per 28 coppie Forex in tutti i (9) timeframe. Immaginate come migliorerà il vostro tra
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicatori
Volatility Trend System - un sistema di trading che fornisce segnali per le voci. Il sistema di volatilità fornisce segnali lineari e puntuali nella direzione del trend, nonché segnali per uscirne, senza ridisegnare e ritardi. L'indicatore di tendenza monitora la direzione della tendenza a medio termine, mostra la direzione e il suo cambiamento. L'indicatore di segnale si basa sui cambiamenti della volatilità e mostra gli ingressi nel mercato. L'indicatore è dotato di diversi tipi di avvisi. Pu
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicatori
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicatori
Currency Strength Wizard è un indicatore molto potente che ti fornisce una soluzione all-in-one per un trading di successo. L'indicatore calcola la potenza di questa o quella coppia forex utilizzando i dati di tutte le valute su più intervalli di tempo. Questi dati sono rappresentati in una forma di indice di valuta facile da usare e linee elettriche di valuta che puoi utilizzare per vedere il potere di questa o quella valuta. Tutto ciò di cui hai bisogno è collegare l'indicatore al grafico che
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicatori
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicatori
Questo indicatore è una super combinazione dei nostri 2 prodotti Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Funziona per tutti i time frame e mostra graficamente l'impulso di forza o debolezza per le 8 valute principali più un simbolo! Questo indicatore è specializzato nel mostrare l'accelerazione della forza delle valute per qualsiasi simbolo come oro, coppie esotiche, materie prime, indici o futures. Primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto all
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indicatori
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Trend Reversal Indicator for MT4
Nicola Capatti
Indicatori
Trend Reversal – Il tuo alleato per identificare inversioni di tendenza su MT4 Sei alla ricerca di uno strumento potente e intuitivo per migliorare la tua analisi di mercato e prendere decisioni più consapevoli? L'indicatore Trend Reversal è stato progettato appositamente per i trader che vogliono identificare con precisione i punti di inversione del trend direttamente sulla piattaforma MetaTrader 4. Grazie alla sua combinazione di algoritmi avanzati e tecniche collaudate, Trend Reversal offre s
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (487)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 31%! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente perché abbiamo incorporato una serie di caratteristiche proprietarie e una formula segreta. Con un solo grafico fornisce avvisi per tutte le 28 coppie di valute. Immaginate come migliorerà il vostro trading perché sarete in grado di individuare l'esatto punto di innesco di una nuova tendenza o opportunità di scalping! Co
Dark Support Resistance
Marco Solito
5 (3)
Indicatori
Dark Support Resistance  is an Indicator for intraday trading. This Indicator is programmed to identify  Support and Resistance Lines , providing a high level of accuracy and reliability. Key benefits Easily visible lines Only the most important levels will be displayed Automated adjustment for each timeframe and instrument Easy to use even for beginners Never repaints, never backpaints, Not Lag 100% compatible with Expert Advisor development All types of alerts available: Pop-up, Email, Push
M1 Easy Scalper
Martin Alejandro Bamonte
4 (3)
Indicatori
M1 EASY SCALPER è un indicatore di scalping progettato specificamente per il timeframe di 1 minuto (M1), compatibile con qualsiasi coppia di valute o strumento disponibile sul tuo terminale MT4. Naturalmente, può essere utilizzato anche su altri timeframe, ma funziona particolarmente bene su M1 (che è impegnativo!) per fare scalping. Nota: se intendi fare scalping, assicurati di avere un conto adatto. Non usare conti Cent o Standard, perché hanno spread troppo elevati! (usa conti ECN, RAW o Zero
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (2)
Indicatori
Bande di Bollinger Auto-Ottimizzate – Strumento adattivo di volatilità basato sul comportamento reale del mercato Questo indicatore avanzato per MT4 trova automaticamente i migliori periodi e deviazioni standard simulando operazioni sui dati storici. Invece di parametri fissi, si adatta dinamicamente ai cambiamenti del mercato e alla struttura dei prezzi per creare bande che riflettono più accuratamente la volatilità in tempo reale. Nessuna regolazione manuale necessaria. Funzionalità principali
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicatori
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Download Metatra
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (1)
Indicatori
The official release price is 65$ for the first 10 copies only,the next price is 95$,the final price will be 250$ Sniper Delta Imbalance is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers — and to find precise entry points based on the actions of major market participants. This tool represents a unique style of
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! Questo cruscotto è un software molto potente che lavora su più simboli e fino a 9 timeframe. Si basa sul nostro indicatore principale (migliori recensioni: Advanced Supply Demand ).   Il cruscotto offre un'ottima panoramica. Mostra:    Valori filtrati di domanda e offerta, compresa la valutazione della forza delle zone, distanze dei pip da/all'interno delle zone, Evidenzia le zone annidate, Fornisce 4 tipi di allarmi per i simboli scelti in tutti i (9) time-frames.
Grabber System
Ihor Otkydach
5 (2)
Indicatori
Ti presento un eccellente indicatore tecnico: Grabber, che funziona come una strategia di trading "tutto incluso", pronta all’uso. In un solo codice sono integrati strumenti potenti per l’analisi tecnica del mercato, segnali di trading (frecce), funzioni di allerta e notifiche push. Ogni acquirente di questo indicatore riceve anche gratuitamente: L’utility Grabber: per la gestione automatica degli ordini aperti Video tutorial passo dopo passo: per imparare a installare, configurare e utilizzare
Auto Optimized MFI
Davit Beridze
5 (1)
Indicatori
Auto Optimized MFI è un indicatore auto-adattivo che si regola automaticamente in base al tuo mercato e timeframe, utilizzando simulazioni di trading reale su dati storici. A differenza degli indicatori tradizionali che si basano su soglie fisse come 80/20, questo strumento si adatta al comportamento reale di prezzo e volume per individuare zone di acquisto e vendita più efficaci. Come funziona Analizza le candele storiche su un intervallo personalizzabile ed esegue simulazioni di entrata e usci
System Super Trend
Aleksandr Makarov
Indicatori
System Super Trend: Your personal all-inclusive strategy The indicator no repaint!!!  System Super Trend -  is an easy to use trading system. It is an arrow indicator designed for Forex and cryptocurrencies. The indicator can be used as a standalone system, as well as part of your existing trading system. How does System Super Trend work? We have 3 options for trading with our indicator. Global Signals  -  You can easily trade using these signals, Green arrow - for buying, Red - for selling. T
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (27)
Indicatori
PRO Renko System è un sistema di trading altamente accurato appositamente progettato per il trading di grafici RENKO. Questo è un sistema universale che può essere applicato a vari strumenti di trading. Il sistema neutralizza efficacemente il cosiddetto rumore di mercato che consente di accedere a segnali di inversione accurati. L'indicatore è molto facile da usare e ha un solo parametro responsabile della generazione del segnale. Puoi facilmente adattare lo strumento a qualsiasi strumento di
Reversal Master
Alexey Minkov
4.8 (15)
Indicatori
The Reversal Master is an indicator for determining the current direction of price movement and reversal points. The indicator will be useful for those who want to see the current market situation better. The indicator can be used as an add-on for ready-made trading systems, or as an independent tool, or to develop your own trading systems. The Reversal Master indicator, to determine the reversal points,  analyzes a lot of conditions since the combined analysis gives a more accurate picture of t
PZ Double Top Bottom
PZ TRADING SLU
5 (1)
Indicatori
Trade double tops and bottoms effectively The PZ Double Top/Bottom Indicator is a technical analysis tool that helps traders identify potential price reversal patterns in the market. These patterns, known as double tops and bottoms, are characterized by two consecutive peaks or valleys in the price of an asset. Double tops and bottoms are often seen as potential reversal patterns because they can signal a change in the direction of the current trend. [ Installation Guide | Update Guide | Troubl
Altri dall’autore
BinaryExpert Indicador UranoTrader
Lucas Braz Quintas
Indicatori
BINARYEXPERT è un indicatore tecnico potente, progettato per i trader che cercano segnali di ingresso precisi nel mercato delle opzioni binarie. Sviluppato per MetaTrader 4, combina diversi indicatori tecnici, tra cui EMA, RSI, MACD, Stocastico e ATR, per generare segnali affidabili di CALL e PUT. Con un'interfaccia user-friendly e un pannello statistico in tempo reale, BINARYEXPERT aiuta i trader a prendere decisioni più informate. Caratteristiche principali Analisi Multi-Indicatore : Utilizza
Value Edition Limited Indicator UranoTrader
Lucas Braz Quintas
Indicatori
VALUE EDITION LIMITED   è un indicatore tecnico avanzato, sviluppato per trader che cercano chiarezza, precisione e velocità nell'analisi di mercato. Compatibile con MetaTrader 4 e 5, integra zone intelligenti di ipercomprato/ipervenduto, canali di prezzo dinamici, analisi di candele normalizzate e avvisi in tempo reale, fornendo un supporto affidabile per le operazioni su qualsiasi asset o timeframe. Caratteristiche Principali Zone di Trading Intelligenti:   Identificazione automatica delle re
EA Combiner UranoTrader
Lucas Braz Quintas
Experts
Combiner_EA è un Expert Advisor versatile per MetaTrader 4, progettato per il trading automatico su forex e altri mercati. Integra segnali da indicatori esterni e da una strategia basata sulle Medie Mobili, offrendo funzionalità avanzate come il trading a griglia, Martingale e impostazioni personalizzabili di take profit/stop loss. Un pannello statistico in tempo reale fornisce informazioni sulle performance del conto, rendendolo ideale per trader che cercano un’automazione disciplinata. Carat
Prosperium Indicator Binary Forex UranoTrader
Lucas Braz Quintas
Indicatori
PROSPERIUM   è un indicatore tecnico completo, sviluppato per trader che cercano la massima affidabilità nell'analisi e nell'esecuzione delle operazioni. Creato per MetaTrader 4 e 5, combina diversi indicatori affermati (RSI, OBV, MACD, Bande di Bollinger, ADX, Ichimoku e Media di Gravità) in un sistema integrato di generazione di segnali di acquisto (CALL) e vendita (PUT). Con un pannello statistico avanzato e il calcolo automatico della percentuale di successo, PROSPERIUM fornisce una visione
CombinerPRO UranoTrader
Lucas Braz Quintas
Indicatori
CombinerPRO è un indicatore sofisticato per MetaTrader 5, progettato per trader di opzioni binarie, mercati OTC, mercati sintetici, criptovalute e forex. Genera segnali precisi di CALL e PUT utilizzando una combinazione di filtri tecnici e supporta l’integrazione con indicatori esterni per una maggiore congiunzione strategica. Con un pannello di statistiche in tempo reale e capacità di backtesting, CombinerPRO consente ai trader di ottimizzare le proprie strategie. Caratteristiche Principali
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione