MHI Probability PRO Indicator UranoTrader
- Indicatori
- Lucas Braz Quintas
- Versione: 1.10
- Aggiornato: 2 luglio 2025
- Attivazioni: 5
Svela i segreti del mercato con MHI Probability!
L'indicatore che trasforma i pattern candlestick in una bussola strategica mozzafiato.
Con 4 strategie uniche - MHI Maggioranza, MHI Minoranza, Milione Maggioranza e Milione Minoranza - questo maestro dell'analisi probabilistica offre un approccio innovativo per interpretare il comportamento delle ultime 5 candele, evidenziando opportunità con una precisione visiva straordinaria.
Perché MHI Probability è rivoluzionario?
-
4 strategie, possibilità infinite
Scegli tra:
→ MHI Maggioranza (follow trend)
→ MHI Minoranza (anticipa inversioni)
→ Milione Maggioranza (rafforza il trend principale)
→ Milione Minoranza (cattura controtendenza)
Ogni strategia si adatta al tuo stile di trading.
-
Logica trasparente
Analizza le ultime 5 candele contando:
→ Candele rialziste (chiusura > apertura)
→ Candele ribassiste (chiusura < apertura)
→ Doji
La strategia Minoranza genera segnali ogni 5 minuti esatti, perfettamente sincronizzati con l'orologio di mercato.
-
Segnali visivi chiari
→ Frecce di acquisto/vendita con precisione millimetrica
→ Linee verticali colorate (verde=acquisto/rosso=vendita/grigio=doji)
→ Linee tratteggiate per distinguere le strategie
-
Dashboard statistico completo
Mostra in tempo reale:
→ Percentuale di successo
→ Prestazioni per livello (ingresso iniziale, Gale 1, Gale 2)
→ Previsione del prossimo punto di ingresso ogni 5 minuti
-
Sincronizzazione perfetta
Opera su cicli di 5 minuti per eliminare falsi segnali.
Come funziona MHI Probability?
Per ogni nuova candela:
-
Analizza le ultime 5 candele
-
Esempio con Milione Minoranza:
→ Se prevalgono candele ribassiste: freccia di acquisto al minimo
→ Se prevalgono rialziste: segnale di vendita al massimo
→ Doji/parità: marcatura specifica
-
Tutti i segnali si attivano all'inizio di ogni intervallo di 5 minuti
A chi è rivolto?
Perfetto per trader che:
✓ Preferiscono l'analisi visiva
✓ Cercano approcci probabilistici innovativi
✓ Vogliono segnali chiari su MT4/MT5
Naviga tra le probabilità con MHI Probability - dove le candele raccontano la storia e tu decidi il finale! Provalo ora e scopri strategie che sfidano le convenzioni.
(Nota: Nella versione italiana "Milione" traduce "Milhão". Possibile adattamento in "Miliardo" se necessario)