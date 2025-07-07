Gold Scalperpr0

İşlem sembolü: XAUUSD
Zaman dilimi: 1 saat
Minimum teminat: 1000 USD
Kaldıraç: 1:500

  • Sembol Odağı: XAUUSD (Altın/USD) için özel olarak tasarlanmıştır; kendine özgü volatilite ve fiyat hareketlerinden faydalanır.

  • Zaman Dilimi: 1 saatlik grafikte çalışır; işlem sıklığı ile trend netliği arasında denge sağlar.

  • Sermaye Verimliliği: Göreceli olarak küçük bir başlangıç sermayesi olan $1000 ile etkili çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

  • Kaldıraç Kullanımı: 1:500 kaldıraç için stratejik olarak optimize edilmiştir; esnek lot büyüklüğü ve marjin yönetimine olanak tanır.

  • Risk Yönetimi: Dinamik lot hesaplama ve koruyucu mekanizmalar (örneğin Stop Loss/Take Profit) yerleşiktir; volatil piyasa koşullarında hesap güvenliğini sağlar.

  • Otomasyon: Kurulumdan sonra manuel müdahale gerektirmez; piyasa koşullarına göre işlemleri sürekli olarak yürütür.


