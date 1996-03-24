Gold Scalperpr0

Simbolo da negoziare: XAUUSD
Timeframe: 1 ora
Deposito minimo: 1000 USD
Leva finanziaria: 1:500

  • Focus sul simbolo: Ottimizzato per XAUUSD (Oro/USD), sfruttando la sua volatilità e comportamento di prezzo unici.

  • Timeframe: Opera sul grafico a 1 ora, bilanciando frequenza delle operazioni e chiarezza del trend.

  • Efficienza del capitale: Progettato per funzionare efficacemente con un capitale iniziale di soli $1000.

  • Uso della leva: Strategicamente ottimizzato per leva 1:500, con gestione flessibile del lotto e del margine.

  • Gestione del rischio: Calcolo dinamico dei lotti e meccanismi di protezione integrati (come Stop Loss/Take Profit) per proteggere il conto.

  • Automazione: Dopo la configurazione non richiede intervento manuale ed esegue continuamente operazioni in base alle condizioni di mercato.


