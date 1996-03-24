Gold Scalperpr0
- Godwill Fortune Otieno Juma
Timeframe: 1 ora
Deposito minimo: 1000 USD
Leva finanziaria: 1:500
Focus sul simbolo: Ottimizzato per XAUUSD (Oro/USD), sfruttando la sua volatilità e comportamento di prezzo unici.
Timeframe: Opera sul grafico a 1 ora, bilanciando frequenza delle operazioni e chiarezza del trend.
Efficienza del capitale: Progettato per funzionare efficacemente con un capitale iniziale di soli $1000.
Uso della leva: Strategicamente ottimizzato per leva 1:500, con gestione flessibile del lotto e del margine.
Gestione del rischio: Calcolo dinamico dei lotti e meccanismi di protezione integrati (come Stop Loss/Take Profit) per proteggere il conto.
Automazione: Dopo la configurazione non richiede intervento manuale ed esegue continuamente operazioni in base alle condizioni di mercato.