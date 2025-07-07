Gold Scalperpr0
- Experts
- Godwill Fortune Otieno Juma
- Version: 1.10
- Mise à jour: 7 juillet 2025
- Activations: 5
Symbole à trader : XAUUSD
Unité de temps : 1 heure
Dépôt minimum : 1000 USD
Effet de levier : 1:500
Focus actif : Conçu spécialement pour XAUUSD (Or/USD), tirant parti de sa volatilité et de son comportement de prix particuliers.
Unité de temps : Fonctionne sur le graphique 1H, équilibre entre fréquence de trading et lisibilité des tendances.
Efficacité du capital : Conçu pour fonctionner efficacement avec un capital de départ réduit de $1000.
Utilisation de l'effet de levier : Optimisé pour un effet de levier de 1:500, permettant une gestion flexible des lots et de la marge.
Gestion des risques : Taille des lots dynamique et protections intégrées (comme Stop Loss / Take Profit) pour sécuriser le compte en conditions volatiles.
Automatisation : Ne nécessite aucune intervention manuelle après configuration, exécute les trades de manière continue selon le marché.