FoxForex Management Pro Version MT4
- Yardımcı programlar
- Mohammad Rashid Aeinimehr
- Sürüm: 2.2
- Güncellendi: 28 Mayıs 2025
- Etkinleştirmeler: 5
Risk yönetimi ayarları
Riske dayalı otomatik lot büyüklüğü hesaplama
Ayarlarına göre tek tıklamayla Al (Buy) ve Sat (Sell) pozisyonu açma
Pozisyonları grafiksel olarak açma (Buy Limit – Buy Stop – Sell Limit – Sell Stop)
Risksiz açık pozisyonlar
Önceki açık işlemlerden TP ve SL ile yeni işlemler açma
Tüm açık işlemleri tek tıklamayla kapatma
Açık işlemlerin kârının %50’sini kaydetme
Al (Buy) veya Sat (Sell) pozisyonlarına göre açık işlemleri kapatma ayarı
Açık pozisyonların ve günlük kâr/zararın anlık gösterimi