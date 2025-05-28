FoxForex Management Pro Version MT4

Risk yönetimi ayarları
Riske dayalı otomatik lot büyüklüğü hesaplama
Ayarlarına göre tek tıklamayla Al (Buy) ve Sat (Sell) pozisyonu açma
Pozisyonları grafiksel olarak açma (Buy Limit – Buy Stop – Sell Limit – Sell Stop)
Risksiz açık pozisyonlar
Önceki açık işlemlerden TP ve SL ile yeni işlemler açma
Tüm açık işlemleri tek tıklamayla kapatma
Açık işlemlerin kârının %50’sini kaydetme
Al (Buy) veya Sat (Sell) pozisyonlarına göre açık işlemleri kapatma ayarı
Açık pozisyonların ve günlük kâr/zararın anlık gösterimi


