FoxForex Management Zero Version

Risk yönetimi ayarları
Risk bazlı otomatik lot büyüklüğü hesaplama
Ayarlar doğrultusunda tek tıklamayla Alış ve Satış pozisyonları açma
Pozisyonları grafiksel olarak açma (Buy Limit – Buy Stop – Sell Limit – Sell Stop)
Açık pozisyonların kar/zararını ve günlük kar/zararı gerçek zamanlı gösterme
Tamamen ücretsiz
