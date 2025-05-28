FoxForex Management Zero Version
- Yardımcı programlar
- Mohammad Rashid Aeinimehr
- Sürüm: 2.2
- Güncellendi: 28 Mayıs 2025
Risk yönetimi ayarları
Risk bazlı otomatik lot büyüklüğü hesaplama
Ayarlar doğrultusunda tek tıklamayla Alış ve Satış pozisyonları açma
Pozisyonları grafiksel olarak açma (Buy Limit – Buy Stop – Sell Limit – Sell Stop)
Açık pozisyonların kar/zararını ve günlük kar/zararı gerçek zamanlı gösterme
Tamamen ücretsiz
