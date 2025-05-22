FoxForex Management Smart Version MT4
- Yardımcı programlar
- Mohammad Rashid Aeinimehr
- Sürüm: 2.2
- Güncellendi: 28 Mayıs 2025
- Etkinleştirmeler: 5
- Risk yönetimi ayarları
- Riske dayalı otomatik lot büyüklüğü hesaplaması
- Ayarlar doğrultusunda tek tıklamayla Al (Buy) ve Sat (Sell) pozisyonları açma
- Grafiksel olarak pozisyon açma (Buy Limit – Buy Stop – Sell Limit – Sell Stop)
- Açık pozisyonları risksiz hâle getirme
- Önceki açık işlemlerdeki TP ve SL'ye göre yeni işlemler açma
- Tüm açık işlemleri tek tıklamayla kapatma
- Açık pozisyonları Al (Buy) veya Sat (Sell) pozisyonlarına göre kapatma ayarı
- Açık işlemlerdeki kârın %50’sini ve %80’ini koruma
- Arz ve talep bölgelerini bulma ve gerçek zamanlı olarak otomatik güncelleme
- 1 dakika, 5 dakika, 15 dakika, 4 saat gibi farklı zaman dilimlerinde giriş bölgelerini gizleme veya gösterme özelliği
- En iyi zarar durdurma (stop loss) noktasını belirleme
- En iyi risksiz işlem noktasını belirleme
- Fibonacci seviyeleri kullanarak işlemlerden elde edilen kârın bir kısmını koruma
- Stratejiye ve risk yönetimine göre işlem kuralları belirleyebilme
- Açık pozisyonların ve günlük işlemlerin kâr/zararını gerçek zamanlı gösterme
Bu Uzman Danışman (Expert Advisor), profesyonel bir ticaret için ihtiyaç duyduğunuz her şeyi içerir — gereksiz hiçbir şey yok.