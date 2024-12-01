BBMA Entry Alert Signal

Signal Entry BBMA 

Low Risk High Reward Entry

Friendly Use 

Using Fibo for TP 1, TP 2 , TP 3 , TP 4, TP 5, TP 6 , TP 7 , TP 8 , TP 9 , TP 10

Entry Low MA or Entry High MA

Pair GOLD is The Best

Pair EURUSD, GBPUSD, USDJPY Is Good

Pair BTCUSD id Good

Risk Manajemen only 1% entry and you get Profit 2-10%

Recommended Broker https://one.exnesstrack.org/a/yyatk129ng

If you want FullMargin Is Good but I recommended using Manajemen your Money




Önerilen ürünler
Supply and Demand simple
Ondrej Mrva
Göstergeler
Simple supply and demand indicator which should help identify and visualize S&D zones. Settings: Color for supply zones, color for demand zones - default colors are set for dark (black) background. Number of how much zones should be created above and below current price - value "3" means there will be 3 zones above current price and 3 zones below current price. Principle: When price creates "V", reversal zone is registered. Rectangle filled based on zone type (supply / demand) is drawn if price
Fractal Trendlines
Filip Valkovic
Göstergeler
Classic Fractals indicator for MT4, with additional Trendlines connecting the latest couples of fractals ( fractals are showing highest high, and lowest low on each period) Rules for trendlines: -if new top fractal is below the last one = new resistance line -if new bot fractal is above the last one = new support line -Trendlines can be hidden -Fractals can be hidden Fractal Period = can be both even or uneven number, as it is setting for half (one side) of the bars sequence for findin
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Göstergeler
Indicator for binary options arrow is easy to use and does not require configuration works on all currency pairs, cryptocurrencies buy signal blue up arrow sell signal red down arrow tips do not trade during news and 15-30 minutes before their release, as the market is too volatile and there is a lot of noise it is worth entering trades one or two candles from the current period (recommended for 1 candle) timeframe up to m 15 recommended money management fixed lot or fixed percentage of the depo
PriceAction Patterns
Vitaly Tarnovsky
Yardımcı programlar
Данная утилита (эксперт который сам не открывает ордера) ищет на графике паттерны Price Action : DBLHC и DBHLC Рельсы CPR Пин-бар HR PPR TBH и TBL OB где каждый паттерн имеет гибкие настройки того, как он должен выглядеть по Вашему мнению. К примеру, возьмём пин-бар, который имеет так называемый нос а также левый и правый глаз. Так вот в настройках Вы можете указать минимальную длину этого самого носа, максимальный размер самого тела и хвоста, и минимальный размер левого глаза, по отношению
Supply Demand Zone Pro
Puiu Alex
5 (3)
Göstergeler
Supply Demand Zone Pro Indicator works with all products and timeframes. It is using a new calculation method, and now you can select the desired zone on any timeframe! Strongest Zones are already enabled by default This is a great advantage in trading.This indicator has a built in backtester enabled by default, just move the chart. Supply and Demand ? Supply is a price zone where sellers outnumbered buyers and drove the price lower. Demand is a price zone where buyers outnumbers sellers and dr
Volume Confirm Trend Zone
Suriya Thammalungka
Göstergeler
Volume Confirm Trend Zone is the indicator for filtering sideways and confirm trend to help your system trading. Indicator can use every currency pairs, every time frame, and every broker. You can see trend zone when color to change in volume indicator. Features When the color changes to the blue: Buy Zone is a strong trend. When the color changes to the red: Sell Zone is a strong trend.
The Sextet Scalper Pro
Naim El Hajj
Göstergeler
The Sextet Scalper Pro  is an MT4 indicator that gives signals when new waves are starting in a trend. The trends are calculated using the original " The Sextet " indicator method. You get a free EA to trade with The Sextet Scalper Pro: Free EA . Default settings were optimized on GBPUSD H1 from 2017. EA could be tested on free demo version of The Sextet Scalper Pro, before purchase. Key Features: Uses The Sextet Trend Detection Method which is already a good strategy in itself for detecting lo
Fibonacci Swing Scalp Two
Andy Ismail
5 (3)
Göstergeler
This indicator is another variant of the famous powerful indicator Fibonacci-SS https://www.mql5.com/en/market/product/10136 but has different behaviour in placing Pending Order and TP Line. Automatically places Fibonacci retracement lines from the last highest and lowest visible bars on the chart with: An auto Pending Order (Buy/Sell). Taking Profit 1, Taking Profit 2 is pivot point and Taking Profit 3 for extended reward opportunity. The best risk and reward ratio. Simple and powerful indicat
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Göstergeler
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
Göstergeler
EZZ Elite Zig Zag is an indicator for the MetaTrader 4 terminal. This indicator traces the peak of the trend based on the market reversal, thus showing various opportunities in the financial market. EZZ Elite Zig Zag is a visual tool, intuitive, and easy to understand and use.  Test it Yourself by Downloading it for Free. Author Paulo Rocha all rights reserved
Profit on fibonacci
Matus German
Göstergeler
mql5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/44815 Simple indicator to calculate profit on fibonacci retracement levels with fixed lot size, or calculate lot size on fibonacci levels with fixed profit. Add to chart and move trend line to set the fibonacci retracement levels. Works similar as default fibonacci retracement line study in Metatrader. Inputs Fixed - select what value will be fix, lot or profit Fixed value - value that will be fix on all levels Levels - levels for which to ca
Mean Reversion Supply Demand MT4
Young Ho Seo
4.56 (9)
Göstergeler
Mean Reversion Supply Demand Indicator Mean Reversion Supply Demand is the indicator to detect the important supply demand zone in your chart. The concept of supply demand trading relies on the quantity mismatching between buying and selling volumes in the financial market. Typically, supply demand zone serves to predict the turning point. The wave pattern, for any supply demand zone to work as an successful trade, looks like the price must touch the base zone, move away and then return to zone
ON Trade Harmonic Patterns
Abdullah Alrai
Göstergeler
Bu gösterge, manuel ve otomatik yöntemlerle çizilen harmonik desenleri tespit edecektir. Lütfen görüşlerinizi ekleyin. Notlar: Bu gösterge bir kontrol paneline sahiptir ve her (grafik ve zaman dilimi) ayarını kaydedecektir. Daha fazla grafik alanı için onu küçültebilir ve diğer analiz araçlarıyla çalışmayı tercih ederseniz tüm gösterge verilerini gizlemek için kapatma düğmesini kullanabilirsiniz. Bu göstergenin ayarlarını değiştirirken Hareketli Ortalama veya Bollinger Bantları gibi göstergeler
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Göstergeler
Forex Gump is a fully finished semi-automatic trading system. In the form of arrows, signals are displayed on the screen for opening and closing deals. All you need is to follow the instructions of the indicator. When the indicator shows a blue arrow, you need to open a buy order. When the indicator shows a red arrow, you need to open a sell order. Close orders when the indicator draws a yellow cross. In order to get the most effective result, we recommend using the timeframes H1, H4, D1. There
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Göstergeler
SMC Venom Model BPR göstergesi, Akıllı Para (SMC) konseptinde çalışan yatırımcılar için profesyonel bir araçtır. Fiyat grafiğinde iki temel modeli otomatik olarak belirler: FVG   (Adil Değer Açığı), ilk ve üçüncü mum arasında boşluk bulunan üç mumun birleşimidir. Hacim desteğinin olmadığı seviyeler arasında bir bölge oluşturur ve bu da sıklıkla fiyat düzeltmesine yol açar. BPR   (Dengeli Fiyat Aralığı), bir "köprü" oluşturan iki FVG modelinin birleşimidir - bir kırılma bölgesi ve fiyatın düşük
Signaline
Ahmet Metin Yilmaz
Göstergeler
SIGNALINE INDICATOR This indicator for all pairs and all timeframes I have just completed the M5 timeframe for deep optimization EURJPY yet. EURJPY M5 Optimization ( TP=150 , SL=130 , IndicatorPeriod=6 , Mov1=22 , Mov2=48 ) (*)Added 20.05.2019 You can find this signal page below https://www.mql5.com/en/signals/583477 Other optimizasyon results will be added on this signalpage. Input Parameters: IndicatorPeriod: Default is 8. Mov1               : Default is 21. Mov2               : Default is 48.
Precision Support Resistance MT4
Young Ho Seo
3.67 (3)
Göstergeler
Introduction to Support Resistance Indicator Support and Resistance are the important price levels to watch out during intraday market. These price levels are often tested before development of new trend or often stop the existing trend causing trend reversal at this point. Highly precise support and resistance are indispensable for experienced traders. Many typical trading strategies like breakout or trend reversal can be played well around these support and resistance levels. The Precision Sup
VR Cub
Vladimir Pastushak
Göstergeler
VR Cub , yüksek kaliteli giriş noktaları elde etmenin bir göstergesidir. Gösterge, matematiksel hesaplamaları kolaylaştırmak ve bir pozisyona giriş noktalarının aranmasını basitleştirmek için geliştirildi. Göstergenin yazıldığı ticaret stratejisi uzun yıllardan beri etkinliğini kanıtlamaktadır. Ticaret stratejisinin basitliği, acemi yatırımcıların bile başarılı bir şekilde ticaret yapmasına olanak tanıyan büyük avantajıdır. VR Cub, pozisyon açılış noktalarını ve Kâr Al ve Zararı Durdur hedef sev
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
Göstergeler
This unique multi-currency strategy simultaneously determines the strength of trends and market entry points, visualizing this using histograms on the chart. The indicator is optimally adapted for trading on the timeframes М5, М15, М30, Н1. For the convenience of users, the indicator renders the entry point (in the form of an arrow), recommended take profit levels (TP1, TP2 with text labels) and the recommended Stop Loss level. The take profit levels (TP1, TP2) are automatically calculated for
RTSPattern
Tomas Belak
Göstergeler
The indicator provides a superior alternative to price action analysis. It enables the identification of normalized patterns, which are then transformed into a graphical representation to forecast future steps within a time series. In the top-left corner, you'll find information regarding the expected prediction accuracy, determined through a complex MSQE calculation. You have the flexibility to adjust the time window, making it easy to validate the indicator's performance. Additionally, you can
Indicador Taurus All4
Fabio Oliveira Magalhaes
Göstergeler
Taurus All4 Taurus All4 is a high-performance indicator, it will tell you the strength of the trend, and you will be able to observe the strength of the candle. Our indicator has more than 4 trend confirmations. It is very simple and easy to use. Confirmation Modes Candle Trend Confirmations: When the candle switches to light green the trend is high. When the candle switches to light red the trend is reverting down. When the candle changes to dark red the trend is low. Trendline Trend Confirm
Investing Technical Analysis Ind
HITESH ARORA
Göstergeler
This indicator provides the technical overview using following tools: Pivot Points Technical Indicators Moving Averages Pivot Points are calculated using five different methods: Classic Fibonacci Camarilla Woodie DeMark With the technical indicator , you can find the trading signals using the combination of different indicators. It supports the following technical indicators: RSI Stochastic Stochastic RSI MACD ADX CCI ATR Ultimate Oscillator ROC Bull/Bear Power Moving Averages is used to find th
SignalQuality
Armand Andras Kormany
Göstergeler
Signal Quality Dashboard – Trade Like a Pro Tired of the BS and unreliable signals? It’s time to break free from mediocre systems. The Signal Quality Dashboard is built exclusively for renegade traders who demand real, actionable data. This isn’t your average trading robot—it's a no-nonsense, MQL5-powered solution that combines RSI, MACD, Bollinger Bands, ADX, Volume, and Price Action into one ultra-intelligent dashboard. What It Does: • Real-Time Signal Scoring: It crunches multiple indicator
Fibonacci Volatility Indicator MT4
Young Ho Seo
5 (3)
Göstergeler
Introduction to Fibonacci Volatility Indicator Volatility indicator can help you to detect any statistical advantage for your trading. Especially, if you are trading with Price Action and Price Patterns, then we recommend to use the Volatility indicator together with your strategy. Especically, Fibonacci Volatility indicator combines the market volatiltiy with Fibonacci Analysis to provide you more advanced volatiltiy indicator. Main Features Fibonacci Volatility in Z score Configuration Mode Fi
Pound sterling M5 scalping
Andrey Kozak
Uzman Danışmanlar
Robot scalper for M5 timeframe. Trades on the GBPUSD currency pair. This robot has been specially developed by a company of professional traders for trading in the pound sterling. The robot approximately opens 5 to 15 trades every day. It is best to trade with brokers that have a low spread on GBPUSD up to 10 pips. The recommended minimum deposit to start is $500 or more. Advantages: does not use martingale. not a net. every trade has a stop loss. professional bot specifically for the GBPUSD p
Advanced Automatic Fibonacci Retracements
Ridha Benabdallah
Göstergeler
Fibonacci retracements can be used to draw support lines, identify resistance levels, place stop-loss orders and set target prices. The Advanced Automatic Fibonacci retracements draws automatically all the levels. You have a lot of options to choose. For exemple you can use the tracements of another time frame (MTF) in the current chart, you can also choose between the closest level or less close to draw the retracements. You can also add 2 levels of your choice. You can add levels extensions o
Visual River Flow Divergence Indicator MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Göstergeler
Introducing the River Flow Divergence Indicator Are you ready to unlock your trading potential? Meet the River Flow Divergence Indicator, a powerful tool designed to help you navigate market trends and reversals with precision. This indicator is tailored for traders who are eager to fine-tune their strategies and take control of their success. Note: This indicator is not optimized out of the box. It’s crafted for you to customize and optimize according to your unique trading style and goals. Ho
SRP Pro
Farhad Kia
5 (1)
Göstergeler
Strong Retracement Points Pro edition! SRP (Strong Retracement/Reversal Points) is a powerful and unique support and resistance indicator. It displays the closest important levels which we expect the price retracement/reversal! If all level are broken from one side, it recalculates and draws new support and resistance levels, so the levels might be valid for several days depending on the market! If you are still hesitating to start using this wonderful tool, you can check this link to see how ef
Voenix
Lorentzos Roussos
4.58 (12)
Uzman Danışmanlar
Harmonik desen tarayıcı ve tüccar. Bazı Grafik desenleri de Dahil edilen desenler: ABCD deseni Gartley deseni yarasa deseni şifre deseni 3Sürücü deseni Siyah Kuğu deseni Beyaz Kuğu deseni Quasimodo deseni veya Üzeri Alt deseni Alternatif Yarasa deseni kelebek deseni Derin Yengeç deseni Yengeç deseni Köpekbalığı deseni FiveO deseni baş ve omuzlar desen Artan Üçgen deseni bir iki üç desen Ve 8 özel desen Voenix, 25 çizelge ve fibonacci modelini destekleyen çok zaman dilimli ve çok çiftli bir harm
Stop Loss Take Profit Drawer
Roy Meshulam
Göstergeler
Introduction It is common practice for professional trades to hide their stop loss / take profit from their brokers. Either from keeping their strategy to the themselves or from the fear that their broker works against them. Using this indicator, the stop loss / take profit points will be drawn on the product chart using the bid price. So, you can see exactly when the price is hit and close it manually.  Usage Once attached to the chart, the indicator scans the open orders to attach lines for t
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.82 (145)
Göstergeler
Gann Made Easy , bay teorisini kullanarak ticaretin en iyi ilkelerine dayanan, profesyonel ve kullanımı kolay bir Forex ticaret sistemidir. WD Gann. Gösterge, Zararı Durdur ve Kâr Al Seviyeleri dahil olmak üzere doğru SATIN AL ve SAT sinyalleri sağlar. PUSH bildirimlerini kullanarak hareket halindeyken bile işlem yapabilirsiniz. LÜTFEN ÜCRETSİZ OLARAK TİCARET İPUÇLARI, BONUSLAR VE GANN MADE EA ASİSTANI ALMAK İÇİN SATIN ALIMDAN SONRA BENİMLE İLETİŞİME GEÇİN! Muhtemelen Gann ticaret yöntemlerini b
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (68)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Göstergeler
M1 SNIPER kullanımı kolay bir işlem göstergesi sistemidir. M1 zaman dilimi için tasarlanmış bir ok göstergesidir. Gösterge, M1 zaman diliminde scalping için bağımsız bir sistem olarak kullanılabilir ve mevcut işlem sisteminizin bir parçası olarak kullanılabilir. Bu işlem sistemi özellikle M1'de işlem yapmak için tasarlanmış olsa da, diğer zaman dilimleriyle de kullanılabilir. Başlangıçta bu yöntemi XAUUSD ve BTCUSD ticareti için tasarladım. Ancak bu yöntemi diğer piyasalarda işlem yaparken de ya
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge paneli yazılımı 28 döviz çifti üzerinde çalışıyor. Ana göstergelerimizden 2'sine (Gelişmiş Para Birimi Gücü 28 ve Gelişmiş Para Birimi Dürtüsü) dayanmaktadır. Tüm Forex piyasasına harika bir genel bakış sağlar. Gelişmiş Para Birimi Gücü değerlerini, para birimi hareket hızını ve tüm (9) zaman dilimlerinde 28 Forex çifti için sinyalleri gösterir. Trendleri ve / veya scalping fırsatlarını belirlemek için
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Göstergeler
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.67 (12)
Göstergeler
2 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Göstergeler
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Göstergeler
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Göstergeler
Currency Strength Wizard , başarılı ticaret için size hepsi bir arada çözüm sağlayan çok güçlü bir göstergedir. Gösterge, birden çok zaman dilimindeki tüm para birimlerinin verilerini kullanarak şu veya bu forex çiftinin gücünü hesaplar. Bu veriler, şu veya bu para biriminin gücünü görmek için kullanabileceğiniz, kullanımı kolay para birimi endeksi ve para birimi güç hatları biçiminde temsil edilir. İhtiyacınız olan tek şey, işlem yapmak istediğiniz tabloya göstergeyi eklemektir ve gösterge size
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Göstergeler
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Göstergeler
Day Trader Master , günlük tüccarlar için eksiksiz bir ticaret sistemidir. Sistem iki göstergeden oluşmaktadır. Bir gösterge, satın almak ve satmak için bir ok işaretidir. Aldığınız ok göstergesidir. Size ikinci göstergeyi ücretsiz olarak sağlayacağım. İkinci gösterge, bu oklarla birlikte kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış bir trend göstergesidir. GÖSTERGELER TEKRARLAMAYIN VE GEÇ KALMAYIN! Bu sistemi kullanmak çok basittir. İki renkli bir çizgi olarak görüntülenen mevcut trend yönündeki o
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.61 (170)
Göstergeler
Yeniden boyamadan bir ticarete girmek için doğru sinyaller sağlayan MT5 için en iyi gösterge! Herhangi bir finansal varlığa uygulanabilir: forex, kripto para birimleri, metaller, hisse senetleri, endeksler. MT5 versiyonu burada Oldukça doğru alım satım sinyalleri sağlayacak ve bir alım satımı açıp kapatmanın en iyi zamanını size söyleyecektir. Göstergeyi ödeyen yalnızca bir sinyali işleme örneğiyle videoyu (6:22) izleyin! Çoğu tüccar, Giriş Noktaları Pro göstergesinin yardımıyla ilk işlem h
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Göstergeler
Dynamic Forex28 Navigator - Yeni Nesil Forex Ticaret Aracı. ŞU ANDA %49 İNDİRİM. Dynamic Forex28 Navigator, uzun zamandır popüler olan göstergelerimizin evrimidir ve üçünün gücünü tek bir göstergede birleştirir: Gelişmiş Döviz Gücü28 Göstergesi (695 inceleme) + Gelişmiş Döviz İMPULS ve UYARI (520 inceleme) + CS28 Kombo Sinyalleri (Bonus). Gösterge hakkında ayrıntılar https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Yeni Nesil Güç Göstergesi Ne Sunuyor?  Orijinallerde sevdiğiniz her şey, şimdi yeni
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Göstergeler
" Dynamic Scalper System " göstergesi, trend dalgaları içinde işlem yapmak için scalping yöntemi için tasarlanmıştır. Başlıca döviz çiftleri ve altın üzerinde test edilmiştir, diğer işlem araçlarıyla uyumluluğu mümkündür. Ek fiyat hareketi desteğiyle trend boyunca pozisyonların kısa vadeli açılması için sinyaller sağlar. Göstergenin prensibi. Büyük oklar trend yönünü belirler. Küçük oklar şeklinde scalping için sinyaller üreten bir algoritma trend dalgaları içinde çalışır. Kırmızı oklar yüksel
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Göstergeler
ŞU ANDA %20 INDIRIMLI! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge, Egzotik Çiftler Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücünü göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. gerçek para birimi gücünü göstermek için 9. satıra herhangi bir sembol eklenebilir. Bu benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni b
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Göstergeler
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
EZT Trend
Tibor Rituper
4.67 (3)
Göstergeler
EZT Trend göstergesi size trendi, geri çekilmeyi ve giriş fırsatlarını gösterecektir. İsteğe bağlı filtreleme ve her türlü uyarı mevcuttur. E-posta ve anlık bildirim uyarıları eklendi. Ayrıca bu göstergeyi temel alan ve yakında kullanıma sunulacak bir EA da geliştiriyoruz. İki renkli histogram ve bir çizgiden oluşan çok işlevli bir göstergedir. Bu, bir trendin yönünün ve gücünün görsel bir temsilidir; ayrıca çizgide veya histogramda birçok kez sapma bulacaksınız. Gösterge, otomatik parametre
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Göstergeler
Tanıtımı       Quantum Heiken Ashi PRO   çizelgeleri Pazar eğilimleri hakkında net bilgiler sağlamak için tasarlanan Heiken Ashi mumları, gürültüyü filtreleme ve yanlış sinyalleri ortadan kaldırma yetenekleriyle ünlüdür. Kafa karıştırıcı fiyat dalgalanmalarına veda edin ve daha sorunsuz, daha güvenilir bir grafik sunumuna merhaba deyin. Quantum Heiken Ashi PRO'yu gerçekten benzersiz kılan şey, geleneksel şamdan verilerini okunması kolay renkli çubuklara dönüştüren yenilikçi formülüdür. Kırmızı v
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Göstergeler
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Göstergeler
Bu gösterge, 2 ürünümüz Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics  'in süper bir kombinasyonudur. Tüm zaman dilimleri için çalışır ve 8 ana para birimi artı bir Sembol için grafiksel olarak güç veya zayıflık dürtüsünü gösterir! Bu Gösterge, Altın, Egzotik Çiftler, Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücü ivmesini göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. içi
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (28)
Göstergeler
PRO Renko Sistemi, RENKO grafikleri ticareti için özel olarak tasarlanmış son derece hassas bir ticaret sistemidir. Bu, çeşitli ticaret araçlarına uygulanabilen evrensel bir sistemdir. Sistemi etkin piyasa sana doğru ters sinyallerine erişim hakkı denilen ses nötralize eder. Göstergenin kullanımı çok kolaydır ve sinyal üretiminden sorumlu tek bir parametreye sahiptir. Aracı, seçtiğiniz herhangi bir ticaret aracına ve renko çubuğunun boyutuna kolayca uyarlayabilirsiniz. Yazılımımla karlı bir
Matrix Arrow Indicator MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Göstergeler
Matrix Arrow Indicator MT4 , forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler, hisse senetlerigibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi göstergesini izleyen benzersiz bir 10'u 1 arada trenddir.  Matrix Arrow Indicator MT4 , mevcut eğilimi erken aşamalarında belirleyecek ve aşağıdakiler gibi 10'a kadar standart göstergeden bilgi ve veri toplayacaktır: Ortalama Yönlü Hareket Endeksi (ADX) Emtia Kanal Endeksi (CCI) Klasik Heiken Ashi mumları Hareke
Advanced Reversal Hunter Pro
Stanislav Konin
Göstergeler
Advanced Reversal Hunter Pro (ARH) is a powerful, innovative volatility-based momentum indicator designed to accurately identify key trend reversals. Developed using a special algorithm that provides a clear construction of the average volatility range, without redrawing its values ​​and does not change them. The indicator adapts to any market volatility and dynamically adjusts the width of the band range, depending on current market conditions. Indicator advantages: Advanced Reversal Hunter Pro
Gold Flux Signal
Leandro Bernardez Camero
Göstergeler
Gold Flux Signal – XAUUSD için Repaint Yapmayan Sinyal Göstergesi Net sinyal üretimi için tasarlanmıştır – Gold Flux Signal, XAUUSD üzerinde net ve istikrarlı giriş sinyalleri sağlamak için geliştirilmiştir – Trend takibi ve breakout stratejileri için özel olarak tasarlanmış olup, grafik üzerinde karışıklık yaratmaz – Göstergenin tüm sinyalleri yalnızca kapanmış mumlar üzerinden hesaplanır – M1, M5 ve H1 zaman dilimleri için optimize edilmiştir Kararlı görsel sinyaller – Sinyal bir kez oluş
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (656)
Göstergeler
ŞU ANDA %26 INDIRIMLI Yeni Başlayanlar veya Uzman Tüccarlar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özellik ve yeni bir formül ekledik. Sadece BİR grafik ile 28 Forex çifti için Döviz Gücünü okuyabilirsiniz! Yeni bir trendin veya scalping fırsatının tam tetik noktasını belirleyebildiğiniz için ticaretinizin nasıl gelişeceğini hayal edin? Kullanım kılavuzu: buraya tıklayın Bu ilk olan, orijinal! Değersiz bir özen
Trading System Double Trend
Vitalyi Belyh
5 (1)
Göstergeler
Trading System Double Trend - çeşitli göstergelerden oluşan bağımsız bir işlem sistemidir. Genel trendin yönünü belirler ve fiyat hareketi yönünde sinyaller verir. Ölçeklendirme, gün içi veya hafta içi ticaret için kullanılabilir. Olasılıklar Herhangi bir zaman diliminde ve ticaret aracında (Forex, kripto para birimleri, metaller, hisse senetleri, endeksler) çalışır. Grafik yüklemeden bilgilerin basit görsel okunması Gösterge yeniden çizilmez ve sinyalleri tamamlamaz Yalnızca mum kapandığında
SL Session Strength 28 Pair
Chalin Saranga Jayathilake
5 (19)
Göstergeler
SL Curruncy impulse  https://www.mql5.com/en/market/product/82593 SL Session Strength 28 Pair flow of this intraday Asian London New York Sessions strength.SL Session Strength 28 indicator best for intraday scalper. market powerful move time you can catch best symbol. because you'll know which currencies are best to trade at that moment. Buy strong currencies and sell weak currencies (Diverging currencies).   Suggested timeframes to trading : M5 - M15 - M30 - You can however just change session
Gold Venamax MT4
Sergei Linskii
5 (1)
Göstergeler
Gold Venamax   - bu en iyi hisse senedi teknik göstergesidir. Gösterge algoritması bir varlığın fiyat hareketini analiz eder ve oynaklığı ve potansiyel giriş bölgelerini yansıtır. Gösterge özellikleri: Bu, rahat ve karlı ticaret için Magic ve iki Blok trend oku içeren süper bir göstergedir. Grafikte blokları değiştirmek için Kırmızı Düğme görüntülenir. Magic, gösterge ayarlarında ayarlanır, böylece göstergeyi farklı Blokları görüntüleyen iki grafiğe yükleyebilirsiniz. Gold Venamax farklı ok tam
Top Bottom Tracker MT4
Rodrigo Arana Garcia
Göstergeler
Top Bottom Tracker , piyasa trendini analiz eden ve trendin en yüksek ve en düşük seviyelerini tespit edebilen sofistike algoritmalara dayanan bir göstergedir / MT5 sürümü . Fiyat 500$'a ulaşana kadar kademeli olarak artacaktır. Sonraki fiyat --> $99 Özellikler Yeniden boyama yok Bu gösterge, yeni veriler geldiğinde değerlerini değiştirmez İşlem çiftleri Tüm forex çiftleri Zaman Dilimi Tüm zaman dilimleri Parametreler ==== Gösterge yapılandırması ==== Konfigürasyon parametresi // 40
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt