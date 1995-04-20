BBMA Entry Alert Signal

Signal Entry BBMA 

Low Risk High Reward Entry

Friendly Use 

Using Fibo for TP 1, TP 2 , TP 3 , TP 4, TP 5, TP 6 , TP 7 , TP 8 , TP 9 , TP 10

Entry Low MA or Entry High MA

Pair GOLD is The Best

Pair EURUSD, GBPUSD, USDJPY Is Good

Pair BTCUSD id Good

Risk Manajemen only 1% entry and you get Profit 2-10%

Recommended Broker https://one.exnesstrack.org/a/yyatk129ng

If you want FullMargin Is Good but I recommended using Manajemen your Money




Prodotti consigliati
Supply and Demand simple
Ondrej Mrva
Indicatori
Simple supply and demand indicator which should help identify and visualize S&D zones. Settings: Color for supply zones, color for demand zones - default colors are set for dark (black) background. Number of how much zones should be created above and below current price - value "3" means there will be 3 zones above current price and 3 zones below current price. Principle: When price creates "V", reversal zone is registered. Rectangle filled based on zone type (supply / demand) is drawn if price
Fractal Trendlines
Filip Valkovic
Indicatori
Classic Fractals indicator for MT4, with additional Trendlines connecting the latest couples of fractals ( fractals are showing highest high, and lowest low on each period) Rules for trendlines: -if new top fractal is below the last one = new resistance line -if new bot fractal is above the last one = new support line -Trendlines can be hidden -Fractals can be hidden Fractal Period = can be both even or uneven number, as it is setting for half (one side) of the bars sequence for findin
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Indicatori
Indicator for binary options arrow is easy to use and does not require configuration works on all currency pairs, cryptocurrencies buy signal blue up arrow sell signal red down arrow tips do not trade during news and 15-30 minutes before their release, as the market is too volatile and there is a lot of noise it is worth entering trades one or two candles from the current period (recommended for 1 candle) timeframe up to m 15 recommended money management fixed lot or fixed percentage of the depo
PriceAction Patterns
Vitaly Tarnovsky
Utilità
Данная утилита (эксперт который сам не открывает ордера) ищет на графике паттерны Price Action : DBLHC и DBHLC Рельсы CPR Пин-бар HR PPR TBH и TBL OB где каждый паттерн имеет гибкие настройки того, как он должен выглядеть по Вашему мнению. К примеру, возьмём пин-бар, который имеет так называемый нос а также левый и правый глаз. Так вот в настройках Вы можете указать минимальную длину этого самого носа, максимальный размер самого тела и хвоста, и минимальный размер левого глаза, по отношению
Supply Demand Zone Pro
Puiu Alex
5 (3)
Indicatori
Supply Demand Zone Pro Indicator works with all products and timeframes. It is using a new calculation method, and now you can select the desired zone on any timeframe! Strongest Zones are already enabled by default This is a great advantage in trading.This indicator has a built in backtester enabled by default, just move the chart. Supply and Demand ? Supply is a price zone where sellers outnumbered buyers and drove the price lower. Demand is a price zone where buyers outnumbers sellers and dr
Volume Confirm Trend Zone
Suriya Thammalungka
Indicatori
Volume Confirm Trend Zone is the indicator for filtering sideways and confirm trend to help your system trading. Indicator can use every currency pairs, every time frame, and every broker. You can see trend zone when color to change in volume indicator. Features When the color changes to the blue: Buy Zone is a strong trend. When the color changes to the red: Sell Zone is a strong trend.
The Sextet Scalper Pro
Naim El Hajj
Indicatori
The Sextet Scalper Pro  is an MT4 indicator that gives signals when new waves are starting in a trend. The trends are calculated using the original " The Sextet " indicator method. You get a free EA to trade with The Sextet Scalper Pro: Free EA . Default settings were optimized on GBPUSD H1 from 2017. EA could be tested on free demo version of The Sextet Scalper Pro, before purchase. Key Features: Uses The Sextet Trend Detection Method which is already a good strategy in itself for detecting lo
Fibonacci Swing Scalp Two
Andy Ismail
5 (3)
Indicatori
This indicator is another variant of the famous powerful indicator Fibonacci-SS https://www.mql5.com/en/market/product/10136 but has different behaviour in placing Pending Order and TP Line. Automatically places Fibonacci retracement lines from the last highest and lowest visible bars on the chart with: An auto Pending Order (Buy/Sell). Taking Profit 1, Taking Profit 2 is pivot point and Taking Profit 3 for extended reward opportunity. The best risk and reward ratio. Simple and powerful indicat
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indicatori
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
Indicatori
EZZ Elite Zig Zag is an indicator for the MetaTrader 4 terminal. This indicator traces the peak of the trend based on the market reversal, thus showing various opportunities in the financial market. EZZ Elite Zig Zag is a visual tool, intuitive, and easy to understand and use.  Test it Yourself by Downloading it for Free. Author Paulo Rocha all rights reserved
Profit on fibonacci
Matus German
Indicatori
mql5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/44815 Simple indicator to calculate profit on fibonacci retracement levels with fixed lot size, or calculate lot size on fibonacci levels with fixed profit. Add to chart and move trend line to set the fibonacci retracement levels. Works similar as default fibonacci retracement line study in Metatrader. Inputs Fixed - select what value will be fix, lot or profit Fixed value - value that will be fix on all levels Levels - levels for which to ca
Mean Reversion Supply Demand MT4
Young Ho Seo
4.56 (9)
Indicatori
Mean Reversion Supply Demand Indicator Mean Reversion Supply Demand is the indicator to detect the important supply demand zone in your chart. The concept of supply demand trading relies on the quantity mismatching between buying and selling volumes in the financial market. Typically, supply demand zone serves to predict the turning point. The wave pattern, for any supply demand zone to work as an successful trade, looks like the price must touch the base zone, move away and then return to zone
ON Trade Harmonic Patterns
Abdullah Alrai
Indicatori
Questo indicatore rileverà i pattern armonici disegnati sul grafico tramite metodi manuali e automatici. Aggiungi la tua recensione, per favore. Note: Questo indicatore ha un pannello di controllo e salverà ogni impostazione (grafico e timeframe). Puoi ridurlo per avere più spazio sul grafico e puoi premere il pulsante di chiusura per nascondere tutti i dati dell'indicatore sul grafico se preferisci lavorare con altri strumenti di analisi. Quando utilizzi questo indicatore e modifichi le imposta
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Indicatori
Forex Gump is a fully finished semi-automatic trading system. In the form of arrows, signals are displayed on the screen for opening and closing deals. All you need is to follow the instructions of the indicator. When the indicator shows a blue arrow, you need to open a buy order. When the indicator shows a red arrow, you need to open a sell order. Close orders when the indicator draws a yellow cross. In order to get the most effective result, we recommend using the timeframes H1, H4, D1. There
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicatori
L'indicatore SMC Venom Model BPR è uno strumento professionale per i trader che operano nell'ambito del concetto di Smart Money (SMC). Identifica automaticamente due modelli chiave sul grafico dei prezzi: FVG   (Fair Value Gap) è una combinazione di tre candele, in cui c'è un gap tra la prima e la terza candela. Forma una zona tra livelli in cui non c'è supporto di volume, il che spesso porta a una correzione dei prezzi. BPR   (Balanced Price Range) è una combinazione di due modelli FVG che for
Signaline
Ahmet Metin Yilmaz
Indicatori
SIGNALINE INDICATOR This indicator for all pairs and all timeframes I have just completed the M5 timeframe for deep optimization EURJPY yet. EURJPY M5 Optimization ( TP=150 , SL=130 , IndicatorPeriod=6 , Mov1=22 , Mov2=48 ) (*)Added 20.05.2019 You can find this signal page below https://www.mql5.com/en/signals/583477 Other optimizasyon results will be added on this signalpage. Input Parameters: IndicatorPeriod: Default is 8. Mov1               : Default is 21. Mov2               : Default is 48.
Precision Support Resistance MT4
Young Ho Seo
3.67 (3)
Indicatori
Introduction to Support Resistance Indicator Support and Resistance are the important price levels to watch out during intraday market. These price levels are often tested before development of new trend or often stop the existing trend causing trend reversal at this point. Highly precise support and resistance are indispensable for experienced traders. Many typical trading strategies like breakout or trend reversal can be played well around these support and resistance levels. The Precision Sup
VR Cub
Vladimir Pastushak
Indicatori
VR Cub è un indicatore per ottenere punti di ingresso di alta qualità. L'indicatore è stato sviluppato per facilitare i calcoli matematici e semplificare la ricerca dei punti di ingresso in una posizione. La strategia di trading per la quale è stato scritto l'indicatore ha dimostrato la sua efficacia per molti anni. La semplicità della strategia di trading è il suo grande vantaggio, che consente anche ai trader alle prime armi di commerciare con successo con essa. VR Cub calcola i punti di apert
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
Indicatori
This unique multi-currency strategy simultaneously determines the strength of trends and market entry points, visualizing this using histograms on the chart. The indicator is optimally adapted for trading on the timeframes М5, М15, М30, Н1. For the convenience of users, the indicator renders the entry point (in the form of an arrow), recommended take profit levels (TP1, TP2 with text labels) and the recommended Stop Loss level. The take profit levels (TP1, TP2) are automatically calculated for
RTSPattern
Tomas Belak
Indicatori
The indicator provides a superior alternative to price action analysis. It enables the identification of normalized patterns, which are then transformed into a graphical representation to forecast future steps within a time series. In the top-left corner, you'll find information regarding the expected prediction accuracy, determined through a complex MSQE calculation. You have the flexibility to adjust the time window, making it easy to validate the indicator's performance. Additionally, you can
Indicador Taurus All4
Fabio Oliveira Magalhaes
Indicatori
Taurus All4 Taurus All4 is a high-performance indicator, it will tell you the strength of the trend, and you will be able to observe the strength of the candle. Our indicator has more than 4 trend confirmations. It is very simple and easy to use. Confirmation Modes Candle Trend Confirmations: When the candle switches to light green the trend is high. When the candle switches to light red the trend is reverting down. When the candle changes to dark red the trend is low. Trendline Trend Confirm
Investing Technical Analysis Ind
HITESH ARORA
Indicatori
This indicator provides the technical overview using following tools: Pivot Points Technical Indicators Moving Averages Pivot Points are calculated using five different methods: Classic Fibonacci Camarilla Woodie DeMark With the technical indicator , you can find the trading signals using the combination of different indicators. It supports the following technical indicators: RSI Stochastic Stochastic RSI MACD ADX CCI ATR Ultimate Oscillator ROC Bull/Bear Power Moving Averages is used to find th
SignalQuality
Armand Andras Kormany
Indicatori
Signal Quality Dashboard – Trade Like a Pro Tired of the BS and unreliable signals? It’s time to break free from mediocre systems. The Signal Quality Dashboard is built exclusively for renegade traders who demand real, actionable data. This isn’t your average trading robot—it's a no-nonsense, MQL5-powered solution that combines RSI, MACD, Bollinger Bands, ADX, Volume, and Price Action into one ultra-intelligent dashboard. What It Does: • Real-Time Signal Scoring: It crunches multiple indicator
Fibonacci Volatility Indicator MT4
Young Ho Seo
5 (3)
Indicatori
Introduction to Fibonacci Volatility Indicator Volatility indicator can help you to detect any statistical advantage for your trading. Especially, if you are trading with Price Action and Price Patterns, then we recommend to use the Volatility indicator together with your strategy. Especically, Fibonacci Volatility indicator combines the market volatiltiy with Fibonacci Analysis to provide you more advanced volatiltiy indicator. Main Features Fibonacci Volatility in Z score Configuration Mode Fi
Pound sterling M5 scalping
Andrey Kozak
Experts
Robot scalper per timeframe M5. Negozia sulla coppia di valute GBPUSD. Questo robot è stato sviluppato appositamente da un'azienda di trader professionisti per il trading con la sterlina. Il robot apre approssimativamente da 5 a 15 operazioni al giorno. È meglio fare trading con broker che hanno uno spread basso su GBPUSD fino a 10 pip. Il deposito minimo consigliato per iniziare è di $ 500 o più. vantaggi: non usa martingala. non una rete. ogni operazione ha uno stop loss. bot professionale s
Advanced Automatic Fibonacci Retracements
Ridha Benabdallah
Indicatori
Fibonacci retracements can be used to draw support lines, identify resistance levels, place stop-loss orders and set target prices. The Advanced Automatic Fibonacci retracements draws automatically all the levels. You have a lot of options to choose. For exemple you can use the tracements of another time frame (MTF) in the current chart, you can also choose between the closest level or less close to draw the retracements. You can also add 2 levels of your choice. You can add levels extensions o
Visual River Flow Divergence Indicator MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicatori
Introducing the River Flow Divergence Indicator Are you ready to unlock your trading potential? Meet the River Flow Divergence Indicator, a powerful tool designed to help you navigate market trends and reversals with precision. This indicator is tailored for traders who are eager to fine-tune their strategies and take control of their success. Note: This indicator is not optimized out of the box. It’s crafted for you to customize and optimize according to your unique trading style and goals. Ho
SRP Pro
Farhad Kia
5 (1)
Indicatori
Strong Retracement Points Pro edition! SRP (Strong Retracement/Reversal Points) is a powerful and unique support and resistance indicator. It displays the closest important levels which we expect the price retracement/reversal! If all level are broken from one side, it recalculates and draws new support and resistance levels, so the levels might be valid for several days depending on the market! If you are still hesitating to start using this wonderful tool, you can check this link to see how ef
Voenix
Lorentzos Roussos
4.58 (12)
Experts
Modelli armonici ,scanner e trader Modelli inclusi: Modello ABCD Modello Gartley Modello pipistrello Modello cifrato 3Modello di guida Motivo cigno nero Motivo cigno bianco Motivo Quasimodo o Motivo Over Under Modello alternativo del pipistrello Motivo a farfalla Modello di granchio profondo Modello di granchio Modello di squalo Modello FiveO Modello testa e spalle Modello triangolo ascendente Uno due tre modello E 8 modelli personalizzati Voenix è uno scanner di pattern armonici multi timefram
Stop Loss Take Profit Drawer
Roy Meshulam
Indicatori
Introduction It is common practice for professional trades to hide their stop loss / take profit from their brokers. Either from keeping their strategy to the themselves or from the fear that their broker works against them. Using this indicator, the stop loss / take profit points will be drawn on the product chart using the bid price. So, you can see exactly when the price is hit and close it manually.  Usage Once attached to the chart, the indicator scans the open orders to attach lines for t
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.82 (145)
Indicatori
Gann Made Easy è un sistema di trading Forex professionale e facile da usare che si basa sui migliori principi del trading utilizzando la teoria di mr. WD Gann. L'indicatore fornisce segnali ACQUISTA e VENDI accurati, inclusi i livelli di Stop Loss e Take Profit. Puoi fare trading anche in movimento utilizzando le notifiche PUSH. CONTATTATEMI DOPO L'ACQUISTO PER RICEVERE CONSIGLI DI TRADING, BONUS E L'ASSISTENTE EA GANN MADE EASY GRATUITAMENTE! Probabilmente hai già sentito parlare molte volte d
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (68)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicatori
M1 SNIPER è un sistema di indicatori di trading facile da usare. Si tratta di un indicatore a freccia progettato per l'intervallo temporale M1. L'indicatore può essere utilizzato come sistema autonomo per lo scalping sull'intervallo temporale M1 e come parte del tuo sistema di trading esistente. Sebbene questo sistema di trading sia stato progettato specificamente per il trading sull'intervallo temporale M1, può comunque essere utilizzato anche con altri intervalli temporali. Inizialmente ho pro
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo software per cruscotti funziona su 28 coppie di valute. Si basa su 2 dei nostri indicatori principali (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Offre un'ottima panoramica dell'intero mercato Forex. Mostra i valori di forza delle valute avanzate, la velocità di movimento delle valute e i segnali per 28 coppie Forex in tutti i (9) timeframe. Immaginate come migliorerà il vostro tra
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicatori
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.67 (12)
Indicatori
2 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicatori
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicatori
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicatori
Currency Strength Wizard è un indicatore molto potente che ti fornisce una soluzione all-in-one per un trading di successo. L'indicatore calcola la potenza di questa o quella coppia forex utilizzando i dati di tutte le valute su più intervalli di tempo. Questi dati sono rappresentati in una forma di indice di valuta facile da usare e linee elettriche di valuta che puoi utilizzare per vedere il potere di questa o quella valuta. Tutto ciò di cui hai bisogno è collegare l'indicatore al grafico che
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicatori
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Indicatori
Day Trader Master è un sistema di trading completo per i day trader. Le systeme se compose de due indicatori. Un indicar est un signal fléché pour acheter et vendre. C'est l'indicateur de fleche que vous obtenez. Je vous fournirai le deuxième indicaur gratuitement. Le deuxième indicaur è un indicaur de tendance spécialement conçu pour être utilisé conjointement avec ces flèches. GLI INDICATORI NON SI RIPETONO E NON RITARDANO! Usare questo sistema è molto semplice. Devi solo seguire i segnali del
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.61 (170)
Indicatori
Indicatore top per MT5 che fornisce segnali accurati per entrare in un trade senza riverniciare! Può essere applicato a qualsiasi attività finanziaria: forex, criptovalute, metalli, azioni, indici.  La versione MT5 è qui Fornirà segnali di trading piuttosto precisi e ti dirà quando è meglio aprire un trade e chiuderlo. Guarda il video (6:22) con un esempio di elaborazione di un solo segnale che ha ripagato l'indicatore! La maggior parte dei trader migliora i propri risultati di trading dura
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicatori
Dynamic Forex28 Navigator - Lo strumento di trading Forex di nuova generazione. ATTUALMENTE SCONTATO DEL 49%. Dynamic Forex28 Navigator è l'evoluzione dei nostri indicatori popolari di lunga data, che combinano la potenza di tre in uno: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 recensioni) + Advanced Currency IMPULSE con ALERT (520 recensioni) + CS28 Combo Signals (Bonus). Dettagli sull'indicatore https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Cosa offre l'indicatore di forza di nuova generazione?
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore " Dynamic Scalper System " è progettato per il metodo di scalping, ovvero per il trading all'interno di onde di trend. Testato sulle principali coppie di valute e sull'oro, è compatibile con altri strumenti di trading. Fornisce segnali per l'apertura di posizioni a breve termine lungo il trend, con ulteriore supporto al movimento dei prezzi. Il principio dell'indicatore. Le frecce grandi determinano la direzione del trend. Un algoritmo per generare segnali per lo scalping sotto fo
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicatori
FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 20%! La soluzione migliore per qualsiasi principiante o trader esperto! Questo indicatore è specializzato nel mostrare la forza della valuta per qualsiasi simbolo come coppie esotiche, materie prime, indici o futures. È il primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto alla nona riga per mostrare la vera forza della valuta di Oro, Argento, Petrolio, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ecc. Si tratta di uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente pe
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Indicatori
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
EZT Trend
Tibor Rituper
4.67 (3)
Indicatori
L'indicatore EZT Trend ti mostrerà la tendenza, il pullback e le opportunità di ingresso. Sono disponibili filtri opzionali e tutti i tipi di avvisi. Vengono aggiunti avvisi tramite posta elettronica e notifiche push. Stiamo anche sviluppando un EA basato su questo indicatore, che sarà presto disponibile. È un indicatore multifunzionale composto da due istogrammi di colore e una linea. È una rappresentazione visiva della direzione e della forza di un trend, inoltre troverai divergenze molte vo
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Indicatori
Presentazione del       Grafici   Quantum Heiken Ashi PRO Progettate per fornire informazioni chiare sulle tendenze del mercato, le candele Heiken Ashi sono rinomate per la loro capacità di filtrare il rumore ed eliminare i falsi segnali. Dì addio alle confuse fluttuazioni dei prezzi e dai il benvenuto a una rappresentazione grafica più fluida e affidabile. Ciò che rende il Quantum Heiken Ashi PRO davvero unico è la sua formula innovativa, che trasforma i dati tradizionali delle candele in barre
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Indicatori
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicatori
Questo indicatore è una super combinazione dei nostri 2 prodotti Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Funziona per tutti i time frame e mostra graficamente l'impulso di forza o debolezza per le 8 valute principali più un simbolo! Questo indicatore è specializzato nel mostrare l'accelerazione della forza delle valute per qualsiasi simbolo come oro, coppie esotiche, materie prime, indici o futures. Primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto all
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (28)
Indicatori
PRO Renko System è un sistema di trading altamente accurato appositamente progettato per il trading di grafici RENKO. Questo è un sistema universale che può essere applicato a vari strumenti di trading. Il sistema neutralizza efficacemente il cosiddetto rumore di mercato che consente di accedere a segnali di inversione accurati. L'indicatore è molto facile da usare e ha un solo parametro responsabile della generazione del segnale. Puoi facilmente adattare lo strumento a qualsiasi strumento di
Matrix Arrow Indicator MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Indicatori
Matrix Arrow Indicator MT4 è un trend unico 10 in 1 che segue un indicatore multi-timeframe al 100% non ridipinto che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti: forex, materie prime, criptovalute, indici, azioni.  Matrix Arrow Indicator MT4 determinerà la tendenza attuale nelle sue fasi iniziali, raccogliendo informazioni e dati da un massimo di 10 indicatori standard, che sono: Indice di movimento direzionale medio (ADX) Indice del canale delle materie prime (CCI) Candele classiche He
Advanced Reversal Hunter Pro
Stanislav Konin
Indicatori
Advanced Reversal Hunter Pro (ARH) is a powerful, innovative volatility-based momentum indicator designed to accurately identify key trend reversals. Developed using a special algorithm that provides a clear construction of the average volatility range, without redrawing its values ​​and does not change them. The indicator adapts to any market volatility and dynamically adjusts the width of the band range, depending on current market conditions. Indicator advantages: Advanced Reversal Hunter Pro
Gold Flux Signal
Leandro Bernardez Camero
Indicatori
Gold Flux Signal – Indicatore di segnali senza repaint per XAUUSD Progettato per un'esecuzione chiara dei segnali – Gold Flux Signal è stato creato per fornire segnali chiari e stabili su XAUUSD , senza repaint né backpainting – È stato progettato specificamente per strategie di trend-following e breakout, evitando rumori e grafici sovraccarichi – L'indicatore opera esclusivamente su candele chiuse – Ottimizzato per i timeframe M1, M5 e H1 Segnali visivi stabili – Una volta generato, il se
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (656)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 26% La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente perché abbiamo incorporato una serie di caratteristiche proprietarie e una nuova formula. Con un solo grafico è possibile leggere la forza delle valute per 28 coppie Forex! Immaginate come migliorerà il vostro trading perché sarete in grado di individuare l'esatto punto di innesco di una nuova tendenza o di un'opportunità
Trading System Double Trend
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicatori
Trading System Double Trend - sistema di trading indipendente composto da diversi indicatori. Determina la direzione della tendenza generale e fornisce segnali nella direzione del movimento dei prezzi. Può essere utilizzato per lo scalping, il trading intraday o intraweek. Possibilità Funziona su qualsiasi intervallo temporale e strumento di trading (Forex, criptovalute, metalli, azioni, indici). Semplice lettura visiva delle informazioni senza caricare un grafico L'indicatore non ridisegna e
SL Session Strength 28 Pair
Chalin Saranga Jayathilake
5 (19)
Indicatori
SL Curruncy impulse  https://www.mql5.com/en/market/product/82593 SL Session Strength 28 Pair flow of this intraday Asian London New York Sessions strength.SL Session Strength 28 indicator best for intraday scalper. market powerful move time you can catch best symbol. because you'll know which currencies are best to trade at that moment. Buy strong currencies and sell weak currencies (Diverging currencies).   Suggested timeframes to trading : M5 - M15 - M30 - You can however just change session
Gold Venamax MT4
Sergei Linskii
5 (1)
Indicatori
Gold Venamax : questo è il miglior indicatore tecnico azionario. L'algoritmo dell'indicatore analizza il movimento dei prezzi di un asset e riflette la volatilità e le potenziali zone di ingresso. Caratteristiche dell'indicatore: Questo è un super indicatore con Magic e due blocchi di frecce di tendenza per un trading comodo e redditizio. Sul grafico viene visualizzato il pulsante rosso per cambiare blocco. Magic è impostato nelle impostazioni dell'indicatore, in modo da poter installare l'indi
Top Bottom Tracker MT4
Rodrigo Arana Garcia
Indicatori
Top Bottom Tracker è un indicatore basato su sofisticati algoritmi che analizza l'andamento del mercato ed è in grado di rilevare i massimi e i minimi del trend / Versione MT5 . Il prezzo aumenterà progressivamente fino a raggiungere i 500$. Prossimo prezzo --> 99$ Caratteristiche Nessuna riverniciatura Questo indicatore non cambia i suoi valori all'arrivo di nuovi dati Coppie di trading Tutte le coppie forex Timeframe Tutti i timeframe Parametri ==== Configurazione dell'indicatore ====
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione