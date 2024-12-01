BBMA Entry Alert Signal

Signal Entry BBMA 

Low Risk High Reward Entry

Friendly Use 

Using Fibo for TP 1, TP 2 , TP 3 , TP 4, TP 5, TP 6 , TP 7 , TP 8 , TP 9 , TP 10

Entry Low MA or Entry High MA

Pair GOLD is The Best

Pair EURUSD, GBPUSD, USDJPY Is Good

Pair BTCUSD id Good

Risk Manajemen only 1% entry and you get Profit 2-10%

Recommended Broker https://one.exnesstrack.org/a/yyatk129ng

If you want FullMargin Is Good but I recommended using Manajemen your Money




