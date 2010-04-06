Simcar

ÜRÜN AÇIKLAMASI ;

İşlemlerinizi kolayca açmanızı sağlayan bir asistan.


Belirlenen kar noktasına ulaştığında açtığınız tüm işlemleri kapatır.

Ayrıca hedge pozisyonlarınızdaki tüm işlemlerin belirlenen kar hedefinde kapatılmasını sağlar.

Bu uygulama ile stratejinizi test cihazında kolayca deneyebilirsiniz.

Platformunuzdaki tüm işlemlerin kar ve zarar durumunu ekrandan takip etmenizi sağlar.

ÜRÜNÜN PARAMETRELERİ ;

LotSize : 0.01

ProfitTarget:1.0

MagicNumber:652358

kullanımı ve ayarları son derece kolay.


