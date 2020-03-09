Laojintuanpingcang

SMA5_SMA10_SMA55三均线系统，均线相互交叉，发送通知到手机 MT4 APP, 同时电脑桌面客户端也会发出警报通知。 注意：这个EA不会帮你下单交易，只会在均线交叉，即关键位置转向的时候给你发出警告，特别是手机通知，方便没时间盯盘的交易员放心出门，同时不会错过关键位置的转向，收到通知，打开手机APP就能处理头寸。是否变动头寸仓位，依然是要由自己判断。 均线的交叉往往意味着趋势的转向和启动，震荡的关键位置，请结合自我经验，以及趋势位置形态，多方位判断操作。 比如： MA5从下往上穿插MA10，则会向手机MT4 APP发出通知，提示多头有启动迹象，若有空单在手提示减仓。 MA5从上往下穿插MA10，则会向手机MT4 APP发出通知，提示空头有启动迹象，若有多单在手提示减仓。 -- MA10从下往上穿插MA55，则会向手机MT4 APP发出通知，提示多头启动，若有空单在手必须清仓，并且开多头。 MA10从上往下穿插MA55，则会向手机MT4 APP发出通知，提示空头启动，若有多单在手必须清仓，并且开空头。 -- MA5穿插MA55同理 -- 预祝：交易之路长虹！ SMA5_SMA