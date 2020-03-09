Laojintuanpingcang
捞金团快捷平仓脚本
一键平仓
一键盈利
一键下单
一键平止盈
一键平亏损
EA安装路径 在 C:\Program Files (x86)\TMGM MT4 Terminal\MQL4\Experts 请主语在你本地的安
装路径 安装 请自行查找本地路径
左侧为资金管理以及账户信息,右侧为脚本操作 方便快捷
手工加多 手工加空 可以快速实现下单,在EA设置里面修改.
其他快捷按钮可以实现各种功能您只需点击就可以快速平仓,删除挂单,停止ea等操作.
声音提醒功能 可以实现 手机提醒 邮箱提醒 和 声音提醒 以及弹出提醒 重要点位 4种提醒方式
