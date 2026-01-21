SmartLot MT5
- Yardımcı programlar
- Nikita Chernyshov
- Sürüm: 1.12
- Etkinleştirmeler: 5
SmartLot MT5, grafikten doğrudan hızlı lot hesaplama, bekleyen emir ve piyasa emirleri vermek için etkileşimli ve basit bir paneldir.
Strateji Test Cihazı'nda çalışmaz. Aracı test etmek için demo hesaplar için ücretsiz sürümü indirin. Talimatlar ve dosya açıklamanın başlığında bulunur.
İşlevler:
-
Grafik Arayüzü: Kâr ve zarar bölgeleri renk kodlu, etkileşimli Giriş, SL, TP çizgileri.
-
Gerçek Zamanlı Hesaplama: SL/TP seviyeleri değiştirildiğinde panel risk/kâr değerlerini (Para Birimi / Pip / %) otomatik olarak yeniden hesaplar.
-
Yürütme: Bir emir açmak grafik çizgisi üzerindeki bir düğmeye tıklanarak yapılır. Ana emir türleri desteklenir.
-
Risk Yönetimi: Dinamik lot (depo yüzdesi) veya sabit hacimle çalışmak için yerleşik modül.
-
Bireysel Magic: Her emir için ayrı ayrı bir Magic numarası belirtme imkanı.