Glimpse uzman danışmanı, alım satımların açılması için bir dizi standart gösterge kullanır ve alım satımların açılması için koşullar mevcut olduğunda, bunlar, girişlerin mümkün olduğu kadar kesin olması için hassas bir şekilde ayarlanabilen başka bir filtre/eşik katmanı tarafından filtrelenir. Yeni bir işlemin etkin açılışını filtrelerken eşikler 1'den 100'e kadar ayarlanabilir.





Her emrin bir Zararı Durdur ve Kârı Al değeri vardır, martingale veya diğer lot artırma stratejileri gibi tehlikeli uygulamalar kullanılmaz. EA aynı anda yalnızca bir sipariş açar.





Kullanılan göstergeler: AcceleratorOscillator, AdaptiveMovingAverage, AwesomeOscillator, BearsPower, BullsPower, CommodityChannelIndex, DeMarker, DoubleEMA, Envelopes, FractalAdaptiveMA, MACD, MovingAverage, ParabolikSAR, RSI, RelativeVigorIndex, Stochastic, Trix, TEMA, WilliamsPercent Ayarlardan etkinleştirilebilen veya devre dışı bırakılabilen aralık yeni işlemleri filtrelemek için.





Varsayılan ayar: EurUsd H1 Zaman Çerçevesi. Diğer ayarları "Yorumlar" bölümünde bulabilirsiniz.



