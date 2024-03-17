Glimpse

L'expert advisor di Glimpse utilizza una raccolta di indicatori standard per l'apertura delle operazioni e quando sono presenti le condizioni per l'apertura delle operazioni, queste vengono filtrate da un altro livello di filtri/soglie che possono essere regolate con precisione, in modo che le voci siano il più precise possibile. Le soglie possono essere impostate da 1 a 100 quando si filtra l'apertura effettiva di una nuova operazione.

Ogni ordine ha un valore StopLoss e TakeProfit, non vengono utilizzate pratiche pericolose, come martingala o altre strategie di aumento dei lotti. L'EA apre un solo ordine alla volta.

Indicatori utilizzati: AcceleratorOscillator, AdaptiveMovingAverage, AwesomeOscillator, BearsPower, BullsPower, CommodityChannelIndex, DeMarker, DoubleEMA, Envelopes, FractalAdaptiveMA, MACD, MovingAverage, ParabolicSAR, RSI, RelativeVigorIndex, Stochastic, Trix, TEMA, WilliamsPercentRange, che può essere abilitato o disabilitato dalle impostazioni per filtrare le nuove operazioni.

Impostazione predefinita: EurUsd H1 Timeframe. Altre impostazioni possono essere trovate nella sezione "Commenti".


