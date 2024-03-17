L'expert-conseil Glimpse utilise une collection d'indicateurs standards pour l'ouverture des transactions et lorsque les conditions d'ouverture des transactions sont présentes, elles sont filtrées par une autre couche de filtres/seuils qui peuvent être finement ajustés, afin que les entrées soient aussi précises que possible. Les seuils peuvent être définis entre 1 et 100 lors du filtrage de l'ouverture effective d'une nouvelle transaction.





Chaque ordre a une valeur StopLoss et TakeProfit, aucune pratique dangereuse n'est utilisée, comme la martingale ou d'autres stratégies d'augmentation de lot. L'EA n'ouvre qu'une seule commande à la fois.





Indicateurs utilisés : AcceleratorOscillator , AdaptiveMovingAverage , AwesomeOscillator , BearsPower , BullsPower , CommodityChannelIndex , DeMarker , DoubleEMA , Envelopes , FractalAdaptiveMA , MACD , MovingAverage , ParabolicSAR , RSI , RelativeVigorIndex , Stochastic , Trix , TEMA , WilliamsPercentRange , qui peut être activé ou désactivé à partir des paramètres pour filtrer les nouveaux métiers.





Valeur par défaut : EurUsd H1 Timeframe. D'autres paramètres peuvent être trouvés dans la section "Commentaires".



