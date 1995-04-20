SuperKassandra

Добрый день. Всем привет. Здравствуйте. Я. трейдер 20 лет опыта торгов. Вадим Сергеевич Лепехо. Предлагаю Вам на смотрины индикатор. Индикатор прост. Работает по мувингам. Работать на нем лучше всего с 09:00- 18:00 мск. времени. На "таймфреме": m5; m15.

Слегка замысловатая схема чтения сигнала в виде стрелок.

Если индикатор рисует стрелку на графике вверх, ХОД ДЕЛАЕМ ВНИЗ от Low - откладываем 10 пипсов, ход делаем - отложенным ордером(pending), SELL STOP

Если индикатор рисует стрелку на графике вниз, ХОД ДЕЛАЕМ ВВЕРХ от High - откладываем 10 пипсов, ход делаем - отложенным ордером(pending), BUY STOP.

На рисунках все будет видно.



