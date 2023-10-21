TamplierDragonTamplier

Всем привет. И снова, я, Вадим Сергеевич Лепехо, трейдер(частный) опыт 20 лет около. Forex в основном. Предлагаю Вам оценить, протестировать, опробовать индикатор. И дать свою оценку, заключение, РЕЗЮМЕ....)))).

Итак, как он работает. Очень прост в понимании. Алгоритм такой. Индикатор на графике(chart) рисует кружки снизу сверху, разных цветов.

Ждем когда появится на фоне одних красных кружков 1, 2, ну на крайняк 3 кружка зеленого цвета и + обязательно должен появится следом опять кружок красного цвета.

Ждем когда появится на фоне одних зеленых кружков 1, 2, ну на крайняк 3 кружка красного цвета и + обязательно должен появится следом опять кружок зеленого цвета.

Как только замечаем данную комбинацию, ВЫСТАВЛЯЕМ СЕТКУ ОРДЕРОВ ОТЛОЖЕННЫХ с отступом(SHIFT 10 pips пипсов) от HIGH and LOW

Сетку ставим в зависимости сколько кружков 1 все понятно, если комбинация, череда кружков другого цвета, то ставим по 2 или 3 свечам, сетку.

спасибо за внимание

до свидания