SmartSunSystems

Добрый День, всем привет, здравствуйте. Я. трейдер, 20 лет опыта, Вадим Сергеевич Лепехо. Создал этот индикатор на базе уже готового стрелочного индикатора (arrrows_template).

Решил с вами поделиться  с наработками. Данный индикатор рисует стрелки по стратегии: "Тринитти". Индикатор выдает сигнал на вход когда rsi ниже 50; AO ниже 0; и Price ниже MA9-ход делаем вниз.  Индикатор выдает сигнал на вход когда rsi выше 50; AO выше 0; и Price выше MA9-ход делаем вверх.

Предлагаю на демо-счете протестируйте. Можете мне потом написать, поделится со мной результатами.

Все спасибо за внимание.

До свидания.

