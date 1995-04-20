MinskCityBy

Всем добрый. Это снова, я, Вадим Сергеевич Лепехо. Предлагаю приобрести и протестировать кота в мешке, мяууууууу )))). Очень просится вы заметили.

Данный индикатор рисует знаки на графике. Цена пробивает их и в принципе ожидаем возврата цены обратно. Индикатор работает, отталкивается от дивергенции на рынке форекс. Хотя, если вы опытные трейдер, юзеры. Рынка(форекс), как такого и нет. Это не суть

Главное получать профит постоянно.

Спасибо за внимание

До свидания.