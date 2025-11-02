Göstergeler: UltraRSI
Merhaba efendim,
bu göstergenin mq4 sürümüne sahipsiniz
newdigital, 2014.03.07 09:08
Scalping Stratejisini Kimler Takas Edebilir? ( dailyfx makalesine dayanmaktadır)
- Scalper'lar seans momentumunu takas etmek istiyor
- Scalper'ların yüksek frekanslı tüccarlar olması gerekmez
- Uygun bir ticaret planı ile herkes kafa derisi yüzebilir
Scalping terimi, farklı tüccarlar için farklı önyargılı çağrışımlar ortaya çıkarır. Halihazırda düşündüklerinize rağmen, scalping herkes için uygulanabilir bir kısa vadeli alım satım metodolojisi olabilir. Bu yüzden bugün scalping'in tam olarak ne olduğuna ve scalping tabanlı bir stratejiyle kimlerin başarılı olabileceğine bakacağız.
Scalper nedir?
Yani scalping ile ilgileniyor musunuz? Bir Forex scalper, bir işlem günü boyunca bir veya daha fazla pozisyon alan herkes olarak kabul edilir. Normalde bu pozisyonlar, belirli bir işlem seansı sırasında fiyat ivme kazandıkça kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına dayanır. Scalperlar piyasaya girmeye ve tercihen piyasa kapanmadan önce pozisyonlardan çıkmaya çalışır.
Normalde scalperlar, girişler için kısa vadeli destek ve direnç seviyelerini kullanan teknik ticaret stratejileri kullanır. Normalde temel unsurlar bir scalpers ticaret planını etkilemese de, haberlerin piyasanın oynaklığını ne zaman artırabileceğini görmek için ekonomik takvimi takip etmek önemlidir.
Yüksek Frekanslı Ticaret
Tüm scalper'ların yüksek frekanslı tüccarlar olduğuna dair güçlü bir yanlış kanı vardır. Peki bir scalper olarak kabul edilmek için günde kaç işlem yapmak gerekir? Yüksek frekanslı tüccarlar scalper olsa da, scalper olarak nitelendirilebilmeniz için günde yalnızca 1 pozisyon almanız gerekir! Bu, scalping'in faydalarından biridir. Verilen bir işlem süresi içinde istediğiniz kadar çok veya az işlem yapabilirsiniz.
Bu aynı zamanda Forex piyasasının faydalarından biriyle de uyumludur. Forex'in 24 Saat ticaret yapısı nedeniyle, piyasayı istediğiniz zaman ölçeklendirebilirsiniz. Sessiz Asya ticaret seansından veya değişken New York - Londra çakışmasından yararlanın. İstediğiniz kadar çok veya az işlem yapın. Bir scalper olarak seçim yapmak nihayetinde sizindir!
Riskler
Ticaretle ilgili her zaman riskler vardır. İster kısa vadeli, ister uzun vadeli veya herhangi bir tür tüccar olun, bir pozisyon açtığınızda riskinizi yönetmek için çalışmalısınız. Bu özellikle scalperlar için geçerlidir. Piyasa, haberler veya başka bir faktör nedeniyle aniden size karşı hareket ederse, kayıplarınızı sınırlamak için bir eylem planına sahip olmanız gerekir.
Scalperların büyük kayıplara eğilimli çok agresif tüccarlar olduğuna dair başka yanlış kanılar da vardır. Bununla mücadeleye yardımcı olmanın bir yolu, scalping'i mekanik bir süreç haline getirmektir. Bu, girişler, çıkışlar, işlem boyutu, kaldıraç ve diğer faktörlerle ilgili tüm kararlarınızın çizelgelere yaklaşmadan önce yazılması ve sonuçlandırılması gerektiği anlamına gelir. Çoğu scalper, alınan herhangi bir pozisyonda hesap bakiyelerinin% 1'ini veya daha azını riske atmaya çalışır!
Kimler kafa derisi yüzebilir?
Bu da bizi son soruya getiriyor. Kim scalper olabilir? Cevap, bir ticaret stratejisi geliştirmeye kendini adamış ve herhangi bir ticaret gününde bu stratejiyi uygulamak için zamanı olan herkes.
Merhaba
grafi̇ğe ekleme yapamiyorum
Code Base 'C:\Users\Me\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\2506E8E7E4116548D478CE2C3598FAB1\MQL5\Indicators\Downloads\ultrarsi.mq5' dosyasını derleyemedi
Merhaba
grafi̇ğe ekleme yapamiyorum
Code Base 'C:\Users\Me\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\2506E8E7E4116548D478CE2C3598FAB1\MQL5\Indicators\Downloads\ultrarsi.mq5' dosyasını derleyemedi
tnx
dosyayı derledim ve şu hataları aldım
'ultrarsi.mq5' ultrarsi.mq5 1 1
'SmoothAlgorithms.mqh' SmoothAlgorithms.mqh 1 1
'Smooth_Method' - türü olmayan bildirim SmoothAlgorithms.mqh 537 18
'Method' - virgül bekleniyor SmoothAlgorithms.mqh 537 32
'Smooth_Method' - türü olmayan bildirim ultrarsi.mq5 82 7
'Smooth_Method' - türü olmayan bildirim ultrarsi.mq5 89 7
'W_Method' - bildirilmemiş tanımlayıcı ultrarsi.mq5 135 43
'W_Method' - cannot convert enum ultrarsi.mq5 135 43
'SmoothMethod' - bildirilmemiş tanımlayıcı ultrarsi.mq5 137 53
'SmoothMethod' - cannot convert enum ultrarsi.mq5 137 53
'W_Method' - bildirilmemiş tanımlayıcı ultrarsi.mq5 141 52
'W_Method' - cannot convert enum ultrarsi.mq5 141 52
'SmoothMethod' - bildirilmemiş tanımlayıcı ultrarsi.mq5 142 54
'SmoothMethod' - cannot convert enum ultrarsi.mq5 142 54
'W_Method' - bildirilmemiş tanımlayıcı ultrarsi.mq5 232 74
'W_Method' - cannot convert enum ultrarsi.mq5 232 74
'SmoothMethod' - bildirilmemiş tanımlayıcı ultrarsi.mq5 246 82
'SmoothMethod' - cannot convert enum ultrarsi.mq5 246 82
'SmoothMethod' - bildirilmemiş tanımlayıcı ultrarsi.mq5 247 82
'SmoothMethod' - cannot convert enum ultrarsi.mq5 247 82
'Method' - bildirilmemiş tanımlayıcı SmoothAlgorithms.mqh 540 11
'Method' - geçersiz anahtar ifade türü SmoothAlgorithms.mqh 540 11
'MODE_SMA_' - bildirilmemiş tanımlayıcı SmoothAlgorithms.mqh 542 12
'MODE_SMA_' - sabit ifade integral değildir SmoothAlgorithms.mqh 542 12
'MODE_EMA_' - bildirilmemiş tanımlayıcı SmoothAlgorithms.mqh 543 12
'MODE_EMA_' - sabit ifade integral değildir SmoothAlgorithms.mqh 543 12
'MODE_SMMA_' - bildirilmemiş tanımlayıcı SmoothAlgorithms.mqh 544 12
'MODE_SMMA_' - sabit ifade integral değildir SmoothAlgorithms.mqh 544 12
'MODE_LWMA_' - bildirilmemiş tanımlayıcı SmoothAlgorithms.mqh 545 12
'MODE_LWMA_' - sabit ifade integral değildir SmoothAlgorithms.mqh 545 12
'MODE_JJMA' - bildirilmemiş tanımlayıcı SmoothAlgorithms.mqh 546 12
'MODE_JJMA' - sabit ifade integral değildir SmoothAlgorithms.mqh 546 12
'MODE_JurX' - bildirilmemiş tanımlayıcı SmoothAlgorithms.mqh 547 12
'MODE_JurX' - sabit ifade integral değildir SmoothAlgorithms.mqh 547 12
'MODE_ParMA' - bildirilmemiş tanımlayıcı SmoothAlgorithms.mqh 548 12
'MODE_ParMA' - sabit ifade integral değildir SmoothAlgorithms.mqh 548 12
'MODE_T3' - bildirilmemiş tanımlayıcı SmoothAlgorithms.mqh 549 12
'MODE_T3' - sabit ifade integral değildir SmoothAlgorithms.mqh 549 12
'MODE_VIDYA' - bildirilmemiş tanımlayıcı SmoothAlgorithms.mqh 550 12
'MODE_VIDYA' - sabit ifade integral değildir SmoothAlgorithms.mqh 550 12
'MODE_AMA' - bildirilmemiş tanımlayıcı SmoothAlgorithms.mqh 551 12
'MODE_AMA' - sabit ifade integral değildir SmoothAlgorithms.mqh 551 12
'MODE_SMMA_' - case değeri zaten kullanılmış SmoothAlgorithms.mqh 544 12
önceki kullanıma bakın SmoothAlgorithms.mqh 543 12
'MODE_LWMA_' - case değeri zaten kullanılmış SmoothAlgorithms.mqh 545 12
önceki kullanıma bakın SmoothAlgorithms.mqh 544 12
'MODE_JJMA' - case değeri zaten kullanılmış SmoothAlgorithms.mqh 546 12
önceki kullanıma bakın SmoothAlgorithms.mqh 545 12
'MODE_SMA_' - case değeri zaten kullanılmış SmoothAlgorithms.mqh 542 12
önceki kullanıma bakın SmoothAlgorithms.mqh 546 12
'MODE_JurX' - case değeri zaten kullanılmış SmoothAlgorithms.mqh 547 12
önceki kullanıma bakın SmoothAlgorithms.mqh 542 12
'MODE_AMA' - case değeri zaten kullanılmış SmoothAlgorithms.mqh 551 12
önceki kullanıma bakın SmoothAlgorithms.mqh 547 12
'MODE_ParMA' - case değeri zaten kullanılmış SmoothAlgorithms.mqh 548 12
önceki kullanıma bakın SmoothAlgorithms.mqh 551 12
'MODE_T3' - case değeri zaten kullanılmış SmoothAlgorithms.mqh 549 12
önceki kullanıma bakın SmoothAlgorithms.mqh 548 12
'MODE_VIDYA' - case değeri zaten kullanılmış SmoothAlgorithms.mqh 550 12
önceki kullanıma bakın SmoothAlgorithms.mqh 549 12
49 hata, 0 uyarı 50 1
Bir grafik üzerinde nasıl çalıştırılacağını söylemek için yeterli olmayan şey neydi?
İndirdim, klasörlere ittim ve.... göstergelerde bulamıyorum.
Buradaki herkes programcı değil)
UltraRSI:
Bu gösterge, RSI teknik göstergesinin okumalarına ve çoklu sinyal hatlarının analizine dayanır.
Author: Nikolay Kositsin