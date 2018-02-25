ilk milyonunu al - sayfa 99

Alexey Busygin :
100'e ulaştık, euro güçleniyor, büyümeye hazırlanıyor
Mutlu yıl dönümleri Evet, Eureka geri dönmeyecek - sadece yukarı
 
Daniil Stolnikov :
Mutlu Yıllar Evet, Evrik geri dönmeyecek - sadece yukarı
Eh, zaten pozisyonlarımı sıkılaştırdım, yakında para söyleyeceğim
 
Daniil Stolnikov :
Kime borç veriyorsun? İnternette Vaska Pupkin?
Evet ve o da. Sadece belirli bir şirket beni ve Vasya'yı bir araya getiriyor, burada bir ofisi var. Vasino'nun özensizliğinin riskleri de bana ait değil. Şirkete istikrar fonuna net kârımın %'sini ödüyorum.
 
Alexey Busygin :
Pozisyonlarımı zaten sıkılaştırdım, yakında para basacağım
Bilmiyorum - bazıları zaten oraya dönüyor
 
moskitman :
Küçük arkadaş! Ve neyden, bunlar saf prybyley mi?
 
Daniil Stolnikov :
Bilmiyorum - bazıları zaten oraya dönüyor
bunun için biliyorum, kırmızı halım 1.15'e kadar inşa edildi ve oradan 1.2'ye kadar daha da yüksek olacak Sonunda eski kanala döndüm, şimdi akıntıya karşı trol yapacağım
 
moskitman :
Risksiz mi?

Siz ve şirket hile yapabilirsiniz

Ve eğer Vasya geri dönmezse kimin riskleri? Sigorta? o da iflas edebilir

 
Alexey Busygin :
Küçük arkadaş! Ve neyden, bunlar saf prybyley mi?
yoldaş dökülüyor - ve kelimeleri düşünmüyor bile ... muhtemelen eksi elektrik
 
Alexey Busygin :
Küçük arkadaş! Ve neyden, bunlar saf prybyley mi?

%1...%2/gün

Lütfen kesintinin 50$'dan değil, 12$'dan yapıldığını unutmayın. Yani net kârdan.

Zogman :

Risksiz mi?

Siz ve şirket hile yapabilirsiniz

Ve eğer Vasya geri dönmezse kimin riskleri? Sigorta? o da iflas edebilir

Eh, saçmalık noktasına gelebilirsin. İşveren "istihdam etmeyecek", tasarruf bankası iflas edecek, araba hareket edecek, ...
Bu başka bir şeyle ilgili: benim için (orada), risk fors majör ve Forex'te olduğu gibi sıradan değil.

Burada kendiniz okuyun: bir dolandırıcı! piramit! Vasya pes etmeyecek! Risk yok diye bir şey yok!

Ve hepsi zaten günlük nae..alışkanlığa alışkın olduğunuz ve içinde yemek pişirmeye devam ettiğiniz için.

 
Daniil Stolnikov :
yoldaş dökülüyor - ve kelimeleri düşünmüyor bile ... muhtemelen eksi elektrik
Biz dökmeyiz. Büyük aptallık dışında. Borçlularımız var. Bize döktüler.
