Alexandr Murzin :
Bir kişi bir yutturmaca içine girdi ve başkalarını cezbetti.

Nereye gidersem gideyim kimseyi hiçbir yere çağırmıyorum ve bu gerçeğe özellikle dikkat etmenizi rica ediyorum.

Siz, tüccarlar (ne tür tüccarlar olsanız da?), Örneğin Eurobucks'ta ayda yalnızca% 15'lik istikrarlı bir hayal edebilirsiniz. Ve hayal. Yıllarca. Onlarca yıldır birçok. Ve işte burada.

 
moskitman :
Klavuzda ayrı bir düğme veya takılı bir şey olan bu < > var mı?
ha ha düğmesi . Hangi sistemden cilt?
 
Alexey Busygin :
düğme haa. Hangi sistemden cilt?
fikrim yok. GIF'i aptalca kendime kopyaladım: <<< >>>
 
Sinema nerede?
 
moskitman :
fikrim yok. GIF'i aptalca kendime kopyaladım: <<< >>>
Bir böcekten ne beklenir
 
Alexandr Murzin :
Sinema nerede?
Ve akraba yok! muhtemelen tarihte bir kişinin bir realite şovundan bıktığını göstermek istiyor
 
Hayır, yorulsaydım filmin Sonunu yazardım. Muhtemelen Oscar için bir şeyler hazırlıyordur.
 
moskitman :

Kredi limitimi zaten kullandım. Bankaya 2 kişisel gelir vergisi verin, evet, evet, evet, ...


Kulağa garip geliyor, neden kendin alıyorsun? %15 yapan bir ofis tüzel kişilik olarak devralabilir...

 
Alexandr Murzin :
Sinema nerede?
Ben de aynısını söyledim - post prodüksiyonda)) Bunu filme almak savaşın yarısı bile değil)) Yine de güzelce işlemeniz ve göndermeniz gerekiyor
 
Alexey Busygin :
Ve akraba yok! muhtemelen tarihte bir kişinin bir realite şovundan bıktığını göstermek istiyor
Ve bu doğru - yoruldum! Kendin dene!!! ;)
