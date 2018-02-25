ilk milyonunu al - sayfa 94
aramalıyım
Herkes kendisi için şartlar arıyor.
Peki ironiyi yakaladın mı? Dünyada böyle bayiler Netu!!! ))
Bir komisyoncu seçerken bazı öncelikleri yeniden gözden geçirmeye değer olabilir. Örneğin ECN veya cent hesap türü , bazen göründüğünden daha az önemlidir.
Daniel, istikrar ve yılda en az %30 görürlerse çok para yatırmaya hazır birçok insan var.
Yuvalarının nerede olduğunu söyleyebilir misin?
Pekala, eğer gerçekten düşünüyorsan, evet. Örneğin Dukas'ta komisyon 8 sent ve spread 0,1 puandan başlıyor. Yani gerçekten para kazanmak ve ONLARI kendinizden fazla beslememek için en az 1.8 puan çekmeniz gerekiyor!!! Ve bu zaten cehennem şartları aslında !!!
onlara karlılığı göster - bal gibi akın edecekler
Bu aslında ciddi bir yaklaşım değil, şimdi karlılığı ve skinleri ile kimseyi şaşırtmayacak veya cezbetmeyeceksiniz.
Neden cezbedersin?
97 gün içinde onların yatırımcısı olmanız istenecek. :)
o zaman cezbetmek için ne? havuç?