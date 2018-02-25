ilk milyonunu al - sayfa 94

Yeni yorum
 
Alexey Busygin :

aramalıyım

Herkes kendisi için şartlar arıyor.

Peki ironiyi yakaladın mı? Dünyada böyle bayiler Netu!!! ))
 
Daniil Stolnikov :
Peki ironiyi yakaladın mı? Dünyada böyle bayiler Netu!!! ))
Bir komisyoncu seçerken bazı öncelikleri yeniden gözden geçirmeye değer olabilir. Örneğin ECN veya cent hesap türü , bazen göründüğünden daha az önemlidir.
 
Alexey Busygin :
Bir komisyoncu seçerken bazı öncelikleri yeniden gözden geçirmeye değer olabilir. Örneğin ECN veya cent hesap türü , bazen göründüğünden daha az önemlidir.
Pekala, eğer gerçekten düşünüyorsan, evet. Örneğin Dukas'ta komisyon 8 sent ve spread 0,1 puandan başlıyor. Yani gerçekten para kazanmak ve ONLARI kendinizden fazla beslememek için en az 1.8 puan çekmeniz gerekiyor!!! Ve bu zaten cehennem şartları aslında !!! İntradee'de öleceksin!!!
 
Zogman :
Daniel, istikrar ve yılda en az %30 görürlerse çok para yatırmaya hazır birçok insan var.
Yuvalarının nerede olduğunu söyleyebilir misin?
 
moskitman :
Yuvalarının nerede olduğunu söyleyebilir misin?
onlara karlılığı göster - bal gibi akın edecekler
 
Daniil Stolnikov :
Pekala, eğer gerçekten düşünüyorsan, evet. Örneğin Dukas'ta komisyon 8 sent ve spread 0,1 puandan başlıyor. Yani gerçekten para kazanmak ve ONLARI kendinizden fazla beslememek için en az 1.8 puan çekmeniz gerekiyor!!! Ve bu zaten cehennem şartları aslında !!!
Bunu yapmak için bir arzu ve zaman varsa, tüm bunlar ayarlanabilir.
 
Daniil Stolnikov :
onlara karlılığı göster - bal gibi akın edecekler
Bu aslında ciddi bir yaklaşım değil, şimdi karlılığı ve skinleri ile kimseyi şaşırtmayacak veya cezbetmeyeceksiniz.
 
Alexey Busygin :
Bu aslında ciddi bir yaklaşım değil, şimdi karlılığı ve skinleri ile kimseyi şaşırtmayacak veya cezbetmeyeceksiniz.
o zaman cezbetmek için ne? havuç?
 
Alexander Laur :

Neden cezbedersin?

97 gün içinde onların yatırımcısı olmanız istenecek. :)

çift kenarlı çubuk
 
Daniil Stolnikov :
o zaman cezbetmek için ne? havuç?
Havuç yüzyıllardır işe yarıyor, ancak şimdi çok etkili değil. Kullanıcılar havuç yemek için oturuyor ama çalışmak istemiyor
1...87888990919293949596979899100101...217
Yeni yorum