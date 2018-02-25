ilk milyonunu al - sayfa 95

Yeni yorum
 

sopa... havuç...
sapıklar

 
moskitman :

sopa... havuç...
sapıklar

Çubuğu kendinize saklayın, havuçtan bir bonus kastediyoruz!

Başka kim bilinmeyen bir sapık

 
 
Alexey Busygin :

...

Başka kim bilinmeyen bir sapık

Peki nasıl bilinmiyor? Çiftin nereye gideceği bilinmiyor. Diğer her şey çok açık - kim tahmin etmeye çalışır ve parasını üzerine koyarsa, aslında, o ...
 
Daniil Stolnikov :
evet aynı durum
 
moskitman :
Peki nasıl bilinmiyor? Çiftin nereye gideceği bilinmiyor. Diğer her şey çok açık - kim tahmin etmeye çalışır ve parasını üzerine koyarsa, aslında, o ...
Ve nereye gittiğinizin ne farkı var, asıl mesele aynı anda gidip siyahta olmak.
 
moskitman :
Peki nasıl bilinmiyor? Çiftin nereye gideceği bilinmiyor. Diğer her şey çok açık - kim tahmin etmeye çalışır ve parasını üzerine koyarsa, aslında, o ...
Nereden kazanıyorsun, sivrisinek?
 
Alexey Busygin :
Ve nereye gittiğinizin ne farkı var, asıl mesele aynı anda gidip siyahta olmak.
KESİNLİKLE!!!
 
moskitman :
Günde %0.5 sabit ve garantili kimse istemez mi?
Hız yapmayın. Garanti yok.
 
Alexey Busygin :
Ve nereye gittiğinizin ne farkı var, asıl mesele aynı anda gidip siyahta olmak.

Şey, peki ... "ticaret oynaklığı" gibi ... başarı.

Daniel Stolnikov :
Nereden kazanıyorsun, sivrisinek?

Ben de aldım ve ilk tanıştığım kişiye söyledim, evet...

1...888990919293949596979899100101102...217
Yeni yorum