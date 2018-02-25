ilk milyonunu al - sayfa 100
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
%1...%2/gün
Eh, saçmalık noktasına gelebilirsin. İşveren "istihdam etmeyecek", tasarruf bankası iflas edecek, araba hareket edecek, ...
Bu başka bir şeyle ilgili: benim için (orada) risk fors majör ve Forex'te olduğu gibi sıradan değil.
Burada kendiniz okuyun: bir dolandırıcı! piramit! Vasya pes etmeyecek! Risk yok diye bir şey yok!
Ve hepsi zaten günlük nae..alışmaya alışık olduğunuz için ve içinde pişirmeye devam ettiğiniz için.
ZY Şu anda yapmaya çalıştığın şey bu değil mi?
sen hangi peri masalından geldin sivrisinek? Etrafına bak - nae..lovo etrafa! pembe gözlüklerini çıkar
Bu yüzden size söylüyorum: hadi kârınız üzerinden kazanmanıza yardım edelim! Peki, handikap için bir şeyleri çarçur etmeniz mi gerekiyor? :)
Mikro kredi mi?
Kârlı iş diyorlar.
Ama sıradan insanlar oraya nasıl girebilir?
Mikro kredi mi?
Kârlı iş diyorlar.
Ama sıradan insanlar oraya nasıl girebilir?
benim takma adım köpek mail ru
tartışmak
Seni böyle görüyorum - sen olası bir spam gönderici-destekleyici-kredi buharlaştırıcısısın. Senin gibi insanlar artık internetle dolu - zae ... la mektuplardan sikişmek için !!! Başka bir şubeye uçun - kişisel bir şey değil! Daha umut verici bir şey için gidin.
benim takma adım köpek mail ru
tartışmak
Neden bize ihtiyacın var? Banka kredisi al...
buna inanmak zor
Neden bize ihtiyacın var? Banka kredisi al...
buna inanmak zor
Kredi limitimi zaten kullandım. Bankaya 2 kişisel gelir vergisi verin, evet, evet, evet, ...
Bir insan olarak, sana gerçekten ihtiyacım yok. Ama yine de bu parayı harcayacaksınız - bu yüzden biraz çalışmasına izin verin -% 15 / ay.
Ve handikapta milyonlar kazanma olasılığına inanmanız zor değil, değil mi? Ve sana mantığımı soruyorum?