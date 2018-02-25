ilk milyonunu al - sayfa 100

moskitman :

Eh, saçmalık noktasına gelebilirsin. İşveren "istihdam etmeyecek", tasarruf bankası iflas edecek, araba hareket edecek, ...
Bu başka bir şeyle ilgili: benim için (orada) risk fors majör ve Forex'te olduğu gibi sıradan değil.

Burada kendiniz okuyun: bir dolandırıcı! piramit! Vasya pes etmeyecek! Risk yok diye bir şey yok!

Ve hepsi zaten günlük nae..alışmaya alışık olduğunuz için ve içinde pişirmeye devam ettiğiniz için.

sen hangi peri masalından geldin sivrisinek? Etrafına bak - nae..lovo etrafa! pembe gözlüklerini çıkar

ZY Şu anda yapmaya çalıştığın şey bu değil mi?
 
Bu yüzden size söylüyorum: hadi kârınız üzerinden kazanmanıza yardım edelim! Peki, handikap için bir şeyleri çarçur etmeniz mi gerekiyor? :)
 
buna sahipsin > Klavyede ayrı bir tuşla mı takıldı?
 
Seni böyle görüyorum - sen olası bir spam gönderici-destekleyici-kredi buharlaştırıcısısın. Senin gibi insanlar artık internetle dolu - zae ... la mektuplardan sikişmek için !!! Başka bir şubeye uçun - kişisel bir şey değil! Daha umut verici bir şey için gidin.
 
Mikro kredi mi?

Kârlı iş diyorlar.

Ama sıradan insanlar oraya nasıl girebilir?

 
benim takma adım köpek mail ru

tartışmak

 
Gözlükleri değiştirme zamanı - kötü görüyorlar. Aksine, ayda %15 para almaya hazırım. O zaman onları nereye koyacağım ve benden daha yüksek oranda kimin alacağı artık alacaklınızı ilgilendirmez.
 
Neden bize ihtiyacın var? Banka kredisi al...

buna inanmak zor

 
Bir kişi bir yutturmaca içine girdi ve başkalarını cezbetti.
 
Kredi limitimi zaten kullandım. Bankaya 2 kişisel gelir vergisi verin, evet, evet, evet, ...

Bir insan olarak, sana gerçekten ihtiyacım yok. Ama yine de bu parayı harcayacaksınız - bu yüzden biraz çalışmasına izin verin -% 15 / ay.

Ve handikapta milyonlar kazanma olasılığına inanmanız zor değil, değil mi? Ve sana mantığımı soruyorum?

