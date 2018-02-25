ilk milyonunu al - sayfa 46
Landing, sen kötü bir yöneticisin, herkes mucizeler umuyor
Bir yönetici olarak neyi memnun etmedim?
Yapacak bir şeyim yok, böyle içler acısı sonuçları görmek üzücü, kar +37, iniş %63
Ve evet, üzücü! Şimdi küçük bir depozito ile çok üzücü değil. Bunun tekrar ve daha büyük miktarlarda olması üzücü olacaktır !!!
ZY Sadece bana günahsız olduğunu söyleme!!!
Lanet olsun, nasıl anlamazsın? Ben sadece bir insanım (robot değil)!!! Bu yüzden zaman zaman aptalca şeyler yapma eğilimindeyim, bunlardan birini dün yaptım. Sonuç olarak, ilk düşüş yaklaşık %30'dan %60'a yükseldi.
Ve önceki deneyimlerin ince ayarlarını dikkate aldıklarını söylediler.
Bir sistemim var! Tutamlar var, ancak büyük ölçüde kayma ile ilişkililer, ya siparişler ihtiyaç duyulmayan yerlere götürülecek ya da durma eksiye getirilecek.
Bir sistemim var! Tutamlar var, ancak büyük ölçüde kayma ile ilişkililer, ya siparişler ihtiyaç duyulmayan yerlerde alınacak ya da durma eksiye getirilecek.
Zaman zaman aptalca şeyler yapma eğilimindeyim, bunlardan birini dün yaptım.
Shaw??? Tekrar ???
mmmoguschiy :
ZY Sadece bana günahsız olduğunu söyleme!!!
ben günahsızım İşlemleri açmazsanız, günah işlemek imkansızdır.
Bence sadece bir danışmanla ticaret yapabilirsiniz. Bir TS bulursunuz, bir danışmana koyarsınız, kontrol edersiniz, normalse, ticarete koyarsınız, önce bir demoda, sonra gerçek bir. Ve - "manuel" yok. Sonuç olarak, günah yok. Hesap birleşirse - o zaman tam olarak araca göre. Ancak normal bir baykuşun kendi içinde kritik bir düşüşte duracak ve aptalca şeyler yapmayacak bir "durdurma vinci" olması gerekir.
Robot hakkında - gerçeğiniz !!! Shaw yapmak - eller ulaşmaz)) Evet ve her şeyi resmileştirmek zor !!! Şimdi, her şeye ek olarak, Linux'a tırmandım, bu yüzden hala yeni bir komisyon var
Hadi geçelim!!!
Tırmık kutsaldır.
Bir tırmık üzerinde farklı zodyak işaretleri nasıl basar?