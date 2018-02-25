ilk milyonunu al - sayfa 93

Zogman :
Kararlı, neredeyse hiç kimse bunu yapamaz, IMHO.
Kahretsin, beni kışkırtma - sonuçta kendimi tutamıyorum
 
Daniil Stolnikov :
altın sözler bunlar

Bir limonun %5-10'u 50-100.000 dolar - fena değil, değil mi? )) Bunun için çaba göstermeliyiz!!! Ve başka bir şey!!!

Elinizde bir limon olsa da, istediğiniz gibi dönebilirsiniz - ille de forexte değil ... Afrika'da risk de risktir

Böyle bir ticaretle bir milyon bile yeterli olmayacak, size tavsiyem ticarete başlayın, en iyi koşullara sahip bir komisyoncu seçin ve ancak ondan sonra ticarete başlayın.

Uygun koşullar olmadığından, ticaret için bu ilk yolma ve tırmıktır.

 
Daniil Stolnikov :
Söz verdim - gösterdim))

O nerede ??? DÖRT milyonun tükenişini gösterdin!

Hiç istikrarınız yok. Ne %10 ne %0.5!!!

Sadece yap! Bu kesinlikle.

Sistemi resmileştirip baykuşlara dönüştürene kadar, ne istikrar ne de kâr göremezsiniz.

Ve "yılda yüzde yüz bir amca için çalışmak" - bunu nerede gördünüz ???

 
Alexey Busygin :

Tamam, bana en düşük spread ve komisyonlu bir cent ECN hesabı sağlayan mükemmel koşullara sahip bir komisyoncu bulabilir misin? Sanırım çok uzun bir süre yok olacaksın...
 
George Merts :

Gösterdiğimi gösterdim. Herkes görmek istediğini gördü. Drenajı görmek istedin - gördün.

Amca hakkında - %100 için değil, yılda yaklaşık 50.000 dolar getiren iş için demek istedim. Risk yok. Forik'e yarım dolar yatırmaya hazır mısınız? bence hayır! Tüm mega istikrarınızla bile
 
Daniil Stolnikov :
Daniel, istikrar ve yılda en az %30 görürlerse çok para yatırmaya hazır birçok insan var.
 
George Merts :
İstiyorum. Bu ne kadar stabil ve garantili? Açıklamayı göster!?

Şahsen, Nisan başında 600 dolarla (Nisan) sonunda zaten 888 dolarım vardı. 18 Mayıs'ta 1093$ bekleniyor.

(Henüz) yapamayacaksınız. Size günde %0.5 veya ayda %15 teklif edebilirim, ki bu temelde aynıdır.

Devlet olmayacak - proje Forex'te değil, dolayısıyla garantili istikrar.

 
Zogman :
Kararlı, neredeyse hiç kimse bunu yapamaz, IMHO.

Forex'te kimse yok.
Ancak biz para ile para kazanmaktan bahsediyoruz, forex oynamaktan değil.

Tamamen farklı şeyler...

 
Daniil Stolnikov :
Tamam, bana en düşük spread ve komisyonlu bir cent ECN hesabı sağlayan mükemmel koşullara sahip bir komisyoncu bulabilir misin? Sanırım çok uzun bir süre yok olacaksın...

aramalıyım

Herkes kendisi için şartlar arıyor.

 
Zogman :
Daniel, istikrar ve yılda en az %30 görürlerse çok para yatırmaya hazır birçok insan var.
Biliyorum, biliyorum... 2 hesap açmak doğru - biri ~%10 verimle (agresif) ve ikincisi %1 ile (muhafazakar)...? Sadece şimdi saydım, oturdum - 97 günde bir milyon değil, sadece %162 çıkıyor
