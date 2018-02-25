ilk milyonunu al - sayfa 93
Kararlı, neredeyse hiç kimse bunu yapamaz, IMHO.
altın sözler bunlar
Bir limonun %5-10'u 50-100.000 dolar - fena değil, değil mi? )) Bunun için çaba göstermeliyiz!!! Ve başka bir şey!!!
Elinizde bir limon olsa da, istediğiniz gibi dönebilirsiniz - ille de forexte değil ... Afrika'da risk de risktir
Söz verdim - gösterdim))
O nerede ??? DÖRT milyonun tükenişini gösterdin!
Hiç istikrarınız yok. Ne %10 ne %0.5!!!
Sadece yap! Bu kesinlikle.
Sistemi resmileştirip baykuşlara dönüştürene kadar, ne istikrar ne de kâr göremezsiniz.
Ve "yılda yüzde yüz bir amca için çalışmak" - bunu nerede gördünüz ???
Amca hakkında - %100 için değil, yılda yaklaşık 50.000 dolar getiren iş için demek istedim. Risk yok. Forik'e yarım dolar yatırmaya hazır mısınız? bence hayır! Tüm mega istikrarınızla bile
Gösterdiğimi gösterdim. Herkes görmek istediğini gördü. Drenajı görmek istedin - gördün.
İstiyorum. Bu ne kadar stabil ve garantili? Açıklamayı göster!?
Şahsen, Nisan başında 600 dolarla (Nisan) sonunda zaten 888 dolarım vardı. 18 Mayıs'ta 1093$ bekleniyor.
(Henüz) yapamayacaksınız. Size günde %0.5 veya ayda %15 teklif edebilirim, ki bu temelde aynıdır.
Devlet olmayacak - proje Forex'te değil, dolayısıyla garantili istikrar.
Forex'te kimse yok.
Ancak biz para ile para kazanmaktan bahsediyoruz, forex oynamaktan değil.
Tamamen farklı şeyler...
Tamam, bana en düşük spread ve komisyonlu bir cent ECN hesabı sağlayan mükemmel koşullara sahip bir komisyoncu bulabilir misin? Sanırım çok uzun bir süre yok olacaksın...
aramalıyım
Herkes kendisi için şartlar arıyor.
Daniel, istikrar ve yılda en az %30 görürlerse çok para yatırmaya hazır birçok insan var.