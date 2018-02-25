ilk milyonunu al - sayfa 102

Yeni yorum
 
Alexandr Murzin :
Hayır, yorulsaydım filmin Sonunu yazardım. Muhtemelen Oscar için bir şeyler hazırlıyordur.
Evet, neden bir Oscar'a ihtiyacım var - bir konsept otomobili liyakat için reddetmem
 
Zogman :

Kulağa garip geliyor, neden kendin alıyorsun? %15 yapan bir ofis tüzel kişilik olarak devralabilir...

hala ciddiye alıyor musun ))
 
Daniil Stolnikov :
hala ciddiye alıyor musun ))

hayır, ama hayal kurmak istiyorum)

 
Daniil Stolnikov :
hala ciddiye alıyor musun ))

Danila - Alpari'nin sanal gerçeklik yarışması var - gerçek para kazanıyor

kazanabilir misin?

 
Zogman :

Danila - Alpari'nin sanal gerçeklik yarışması var - gerçek para kazanıyor

kazanabilir misin?

Şimdilik ne var?
 
Alexey Busygin :
Şimdilik ne var?

Belki Danila orada deneyecek, bir kuruş hesabıyla değil

bir milyon değilse o zaman zafer

 
Zogman :

Belki Danila orada deneyecek, bir kuruş hesabıyla değil

bir milyon değilse o zaman zafer

Orada denerse, onu burada göremeyiz ve akrabalığın sonu gelmez!
 
Bir haftalığına şöhretten daha iyi bir milyon.
 
Zogman :

Danila - Alpari'nin sanal gerçeklik yarışması var - gerçek para kazanıyor

kazanabilir misin?

yukarıda katılımından bahsedilen başlıkta)) kazanmak ne yazık ki belirli koşullar nedeniyle asla kazanılmadı. Ama ilkler arasında olduğum bir durum vardı)) Yeterince öz disiplinim yok chtoli ... Şu anda durum kendini tekrar ediyor - bir an oldu özsermayeyi %27'ye çıkardım. Şu anda beş bölgesindeyim)) Aynı nedenlerle... 1020 yer
 
Alexey Busygin :
Orada denerse, onu burada göremeyiz ve akrabalığın sonu gelmez!
kesinlikle hiçbir şey ilk seride paralelleşmeyi engelledi. Artık hiçbir şey engellemiyor))
1...9596979899100101102103104105106107108109...217
Yeni yorum