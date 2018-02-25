ilk milyonunu al - sayfa 92

Yeni yorum
 
Zogman :

Ayda en az %5-10 istikrarlı bir getiri göstermek zor değil mi - bir yıl boyunca dofiga olacak - Buffett yılda daha az kazanıyor ...

Daniel pi... günlük ORTALAMA %10 verim sözü verdi.

Bu arada, avatarı değişti, tam bir ticaret bahsiydi... Ve şimdi sadece bir ticaret bahsi...

 
Günde %0.5 sabit ve garantili kimse istemez mi?
 
Yani önce bir milyona ihtiyacınız var, böylece daha sonra %5-10'una sahip olabilirsiniz.
 
moskitman :
Günde %0.5 sabit ve garantili kimse istemez mi?
İstiyorum. Bu ne kadar stabil ve garantili? Açıklamayı göster!?
 
Zogman :

Daniel, eğer sır değilse neden bu kadar çabuk ve bu kadar riskli bir milyon istiyorsun?

Ayda en az %5-10 istikrarlı bir getiri göstermek zor değil mi - bir yıl boyunca dofiga olacak - Buffett yılda daha az kazanıyor ...

Bu soruyu forumda bir yerde bir kereden fazla cevapladım. Ve yılda %100 olsa bile iyi kazanmanın ne anlamı var? Aynısı bir amca için çalışarak risk almadan yapılabilir. Son derece değişken Forex piyasasında kazanç sadece bir durumda mantıklıdır - nispeten küçük bir mevduatta benzeri görülmemiş yüksekliklere süper mega bir artış olması durumunda!!! Diğer her şey saçmalık!!! Aksini düşünen herkes - onlar için üzülüyorum))
 
George Merts :

Daniel pi... günlük ORTALAMA %10 verim sözü verdi.

Bu arada, avatarı değişti, tam bir ticaret bahsiydi... Ve şimdi sadece bir ticaret bahsi...

Söz verdim - gösterdim))

Ve neden Danae Ava'yı sevmiyorsun? Bardak ve puro olmaması mı?
 
moskitman :
Günde %0.5 sabit ve garantili kimse istemez mi?
vur, uç
 
Alexandr Murzin :
Yani önce bir milyona ihtiyacınız var, böylece daha sonra %5-10'una sahip olabilirsiniz.
altın sözler bunlar

Bir limonun %5-10'u 50-100.000 dolar - fena değil, değil mi? )) Bunun için çaba göstermeliyiz!!! Ve başka bir şey!!!

Elinizde bir limon olsa da, istediğiniz gibi dönebilirsiniz - ille de forexte değil ... Afrika'da risk de risktir
 
George Merts :
İstiyorum. Bu ne kadar stabil ve garantili? Açıklamayı göster!?
günde 0,5? Evet, her çocuk yapabilir! İşte 10 - burada zaten terlemeniz gerekiyor
 
Daniil Stolnikov :
günde 0,5 mi? Evet, her çocuk yapabilir! İşte 10 - burada zaten terlemeniz gerekiyor
Kararlı, neredeyse hiç kimse bunu yapamaz, IMHO.
1...858687888990919293949596979899...217
Yeni yorum