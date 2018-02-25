ilk milyonunu al - sayfa 92
Ayda en az %5-10 istikrarlı bir getiri göstermek zor değil mi - bir yıl boyunca dofiga olacak - Buffett yılda daha az kazanıyor ...
Daniel pi... günlük ORTALAMA %10 verim sözü verdi.
Bu arada, avatarı değişti, tam bir ticaret bahsiydi... Ve şimdi sadece bir ticaret bahsi...
Günde %0.5 sabit ve garantili kimse istemez mi?
Daniel, eğer sır değilse neden bu kadar çabuk ve bu kadar riskli bir milyon istiyorsun?
Ve neden Danae Ava'yı sevmiyorsun? Bardak ve puro olmaması mı?
Günde %0.5 sabit ve garantili kimse istemez mi?
Yani önce bir milyona ihtiyacınız var, böylece daha sonra %5-10'una sahip olabilirsiniz.
Bir limonun %5-10'u 50-100.000 dolar - fena değil, değil mi? )) Bunun için çaba göstermeliyiz!!! Ve başka bir şey!!!
Elinizde bir limon olsa da, istediğiniz gibi dönebilirsiniz - ille de forexte değil ... Afrika'da risk de risktir
İstiyorum. Bu ne kadar stabil ve garantili? Açıklamayı göster!?
günde 0,5 mi? Evet, her çocuk yapabilir! İşte 10 - burada zaten terlemeniz gerekiyor