moskitman :
Her şey bizden önce düşünüldü. Riskler de sigortalıdır - çay hamurda aptal değildir.
Ama korkarım yanlış şubeye ve hatta yanlış foruma girdiniz! İşte Forex, MQL, Metatrader, dolar başına milyonlar
Vladimir Zubov :
Peki, günde % 0,5'ten ne kadar olduğu belli değil. Bir günde bitirecek, hayır - belli değil. Vryatlı. Alik Amca, bir içki için geri dönülmez bir şekilde 50 bin dolar almak için azami çabayı gösterecek. Buna sigorta, ofis kirası, kel adamlar ve daha fazlasını ekleyin - ne elde ederiz? x..i kulaklarından
 
Bu temiz. Tek bir şey var - paradan gelen para.

GENELLİKLE onunla ilgisi yok.

Sigorta ve diğer giderler net gelirimden yapılan kesintilerin bir yüzdesi gibi görünüyor.
Orada ne yaptığım ve nasıl çevireceğim ya da çevirmeyeceğim yatırımcılarımı ilgilendirmiyor - anapara tutarına artı olarak %15 / ay veriyorum.

Ama bunların hepsi para kazanmak için ve OYUN için tamamen farklı bir şeye ihtiyacınız var: spreadler, boşluklar, alıntılar , kaymalar, haberler, ... Eğlence burada, değil mi? Ana şey, bu konuda varsayımsal olarak hamuru kaldırabileceğinizi zamanında söylemeyi unutmamak ...

 
Sigorta, tıpkı diğer ofis kiralama giderleri gibi, sabit bir meblağdır ve kâra bağlı değildir!

Herhangi bir yatırım miktarından herhangi bir kişiye %15 artı gelince, bir piramit ya da başka bir holobuda gibi görünüyor ... Ya yalan söylüyorsunuz ya da gerçekten büyük yatırımcılarınız ya da gerçekten büyük kredileriniz yoktu.

Boşluklar, kayma... - eğlence - EVET!!! Bir oyun! Kendi kurallarınla. Aksi takdirde, yaşamak ilginç değil)) Her zaman tamamen varsayımsal bir kârdır - bildiğiniz gibi, iş adamlarının% 90'ı yaşamın ilk yılında ölür, hayatta kalanların% 90'ı ikinci yılda ölür

 
Yeni dizi nerede?
 
Başka hangi ofis?
 
post prodüksiyonda
 
Kime borç veriyorsun? Vaska Pupkin internette mi?
 
100'e ulaştık, euro güçleniyor, büyümeye hazırlanıyor
