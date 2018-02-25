ilk milyonunu al - sayfa 98
Her şey bizden önce düşünüldü. Riskler de sigortalıdır - çay hamurda aptal değildir.
moskitman : "bablokos" ile anladım merhaba?
Ama korkarım yanlış şubeye ve hatta yanlış foruma girdiniz! İşte Forex, MQL, Metatrader, dolar başına milyonlar
Bu temiz. Tek bir şey var - paradan gelen para.
Eh, günde % 0,5'ten ne kadar olduğu belli değil. Bir günde bitirecek, hayır - belli değil. Vryatlı. Alik Amca, bir içki için geri dönülmez bir şekilde 50 bin dolar almak için azami çabayı gösterecek. Buna sigorta, ofis kirası, kel adamlar ve daha fazlasını ekleyin - ne elde ederiz? x..i kulaklarından
Sigorta ve diğer giderler net gelirimden yapılan kesintilerin bir yüzdesi gibi görünüyor.
Orada ne yaptığım ve nasıl çevireceğim ya da çevirmeyeceğim yatırımcılarımı ilgilendirmiyor - anapara tutarına artı olarak %15 / ay veriyorum.
Ama bunların hepsi para kazanmak için ve OYUN için tamamen farklı bir şeye ihtiyacınız var: spreadler, boşluklar, alıntılar , kaymalar, haberler, ... Eğlence burada, değil mi? Ana şey, bu konuda varsayımsal olarak hamuru kaldırabileceğinizi zamanında söylemeyi unutmamak ...
Herhangi bir yatırım miktarından herhangi bir kişiye %15 artı gelince, bir piramit ya da başka bir holobuda gibi görünüyor ... Ya yalan söylüyorsunuz ya da gerçekten büyük yatırımcılarınız ya da gerçekten büyük kredileriniz yoktu.
Boşluklar, kayma... - eğlence - EVET!!! Bir oyun! Kendi kurallarınla. Aksi takdirde, yaşamak ilginç değil)) Her zaman tamamen varsayımsal bir kârdır - bildiğiniz gibi, iş adamlarının% 90'ı yaşamın ilk yılında ölür, hayatta kalanların% 90'ı ikinci yılda ölür
Sigorta, tıpkı diğer masraflar gibi, özellikle ofis kiralamak için sabit bir tutardır ve kâra bağlı değildir!...
Yeni dizi nerede?
Başka hangi ofis?