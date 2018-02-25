ilk milyonunu al - sayfa 97
Yani her 3 yılda bir %7000 mi kazanıyorsunuz?
her yıl + yüzde 7000 yüzer, ancak istikrarlı bir şekilde bu işarette kalır
Düşüş nedir (eşitlikte)? Bu bir sır değilse?
Alexey, neden büyük ticarete girmiyorsun ya da bir yatırımcı bulmuyorsun?
Tamam, diyeceğim: Kredi alıyorum ve kredi dağıtıyorum. Bahisler farklıdır. Davayı alacaklılarıma değil, kime ve yüzde kaça veriyorum. Günlük %0.5 alıyorum. Bu yeterli olmalı.
her yıl + yüzde 7000 yüzer, ancak istikrarlı bir şekilde bu işarette kalır
bir çekiç!!! Bu arada, sadece 97 gün için hesapladım. Bir yıl için hesaplarsanız daha eğlenceli olur. Kabaca %560. Yani, aslında daha fazlasını yapıyorsunuz - günde %1 değil - en az %2.
Ben saymadım, bu ortalama yüzde, karı 365'e bölün yaklaşık %19 ama bu her zaman böyle olmuyor, bazen oturup haftalarca bekliyorsunuz, bazen de depozitonun yarısını bir günde yapıyorsunuz. Balık tutmak gibi, ya yemle ya da ağla yakalarsın, bazen dinamit kullanabilirsin.
oh ep! Yani bileşik faiz bile değil mi?
hayır neden olmasın? Maaş gününden önce para artık her köşede dağıtılıyor. Franchise bile var. Para kazanın - istemiyorum)) Ama bir risk de var - ödeme yapmayan kötü niyetli kişiler ve her şey ... Burada kel amcalara başlamanız gerekiyor, vb. vb...