ilk milyonunu al - sayfa 82

Yeni yorum
 
Daniil Stolnikov :
Pekala, yeni başlayanlar için beni aydınlatın, buradaki yükseliş trendini nerede gördünüz?

Nisan ayında birleştiniz, küçük zaman dilimlerinde işlem yaptınız. Ve gösteriyorsunuz - Eylül-Mart, dört saat, maksimuma düşürüldü ... Henüz yaz olmaması garip - trend daha da uzun olurdu.

Ve yine soru şu ki - TS'niz eğilimin Nisan ayında düştüğünü düşündüyse - SL neredeydi? Timsah neden ağzını açtı?

 
Daniil Stolnikov :
Burada bir sentten 10.000 dolar kazandığımda çok sevinecek.


Bebek için endişelenme.

ASLA bir sentten 10.000 dolar kazanamayacaksınız. Böyle bir ticaretle, 20 bin dolardan sadece 10 bin dolar kazanabilirsiniz ve Kukl sizi hatırlamayacaktır bile.

Acı çekmek için çöp at, mmgüçlü. Normal bir TS'yi resmileştirin, bir robota dönüştürün - o zaman bir sentin onunu kazanma fırsatına sahip olacaksınız (elbette sent, binlerce dolar değil).

 
George Merts :

Nisan ayında birleştiniz, küçük zaman dilimlerinde işlem yaptınız. Ve gösteriyorsunuz - Eylül-Mart, dört saat, maksimuma düşürüldü ... Henüz yaz olmaması garip - trend daha da uzun olurdu.

Ve yine soru şu ki - TS'niz eğilimin Nisan ayında düştüğünü düşündüyse - SL neredeydi? Timsah neden ağzını açtı?

Dalga mı geçiyorsun? )) Dikkatli bakın - 10 Nisan 2015'te durumu gösterdim!!! Soruyu tekrarlıyorum - yükseliş trendi nerede?

Düşüyor demedim ama yükseliyor da demedim. O zaman, aşağı yönde açık bir yanal hareket vardı.

ben geyik yetiştirmiyorum
 
George Merts :


Bebek için endişelenme.

ASLA bir sentten 10.000 dolar kazanamayacaksınız. Böyle bir ticaretle, 20 bin dolardan sadece 10 bin dolar kazanabilirsiniz ve Kukl sizi hatırlamaz bile.

Acı çekmek için çöp at, mmgüçlü. Normal bir TS'yi resmileştirin, bir robota dönüştürün - o zaman bir sentin onunu kazanma fırsatına sahip olacaksınız (elbette sent, binlerce dolar değil).

Aritmetik karmaşık bir bilimdir...
 
George Merts :

ASLA bir sentten 10.000 dolar kazanamayacaksınız. Böyle bir ticaretle, 20 bin dolardan sadece 10 bin dolar kazanabilirsiniz ve Kukl sizi hatırlamaz bile.

gel de görelim Sneer çok büyük!!! Genel olarak durum böyle - 10 sentlik bir hesap açıyorum (piçler dahili bir hesaptan daha az başlamama izin vermiyor). Ve gelişmeye başlıyorum. Bir kuruş açıldığı ortaya çıktı - bir kuruş açın. Ama bu akşam yemeğimi yedikten sonra.
 
Daniil Stolnikov :
gel de görelim


Buna karşılık kahramanımız
Yay almaya teklif edildi,
Böylece inatçı rakipler
Doğru olduğundan emin ol.

...

İstekli olduğunu belirtenler
Hiawatha ile rekabet edin
Yuvarlak cahiller vardı
Testlerin yapılmasında,
Ve muhtemelen bu yüzden
Zamanın geri kalanında
Eğitimde gerçekleştirildi
Kendi aralarında rekabet
Ya da sadece hedefe ateş etmek

...

 
George Merts :


Buna karşılık kahramanımız
Yay almaya teklif edildi,
Böylece inatçı rakipler
Doğru olduğundan emin ol.

...

Eh, birinin yapması gerekiyor - aynı dillerin hepsi çizilmez))
 
Bu arada, Bebek dualarımı duydu - U dönüşüne gitti. itaatkar çocuk
 
3. seri başlıyor mu? Neredeyse gözden kaçmış.
 
Daniil Stolnikov :


Bu arada, Bebek dualarımı duydu - U dönüşüne gitti. itaatkar çocuk

Kabul ediyorum.

Herhangi bir izleme striptizdir //Bu sistem özeldir.

1...757677787980818283848586878889...217
Yeni yorum