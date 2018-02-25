ilk milyonunu al - sayfa 87
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Heh, evet o karışacak dedim.
Doğru tahmin - aferin! Şimdi piyasayı tahmin edin? ))
Orada - burada.
geri
Sen istediğini yap - peki, boşta oturamam:
Ayın tahmininden memnun
Won Sensei PAMM'ı çoktan açtı -40 bir patlamayla ayak uyduruyor
PAMM kötüdür!!! Burada bir depozito yüklüyorsun, endişelenme anne ve sonra bam - yuvarlan ve adını hatırla Veya hangi pervasız kişi daha önce çıkmaya karar verir
Sıkıcı, ha! Tahminlerde, mesajlarına bakılırsa, 17 yaşından büyük ve vermeyeceğiniz yaşlı bunakların sadece bir arbedesi var ... Parmaklarını nasıl yırttıklarını ve eğlenceli vysers karaladıklarını izlemek çok eğlenceli. , modern inek öğrenciler gibi olmaya çalışmak ... Kesinlikle onlardan yolcu tahminleri almayacaksın! !! Bir tür PAMM-ah, kazanç sinyalleri ve kanıtlarından bahsetmiyorum ... Genel olarak, sıkıcı ölümlü
tahminler uzun süredir veriliyor (çalışmayı bekliyoruz), ancak trolleme sadece zaman kaybı.
Filmin adını "Baharın on yedi mm anı" koymayı öneriyorum.