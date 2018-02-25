ilk milyonunu al - sayfa 87

Alexandr Murzin :
Heh, evet o karışacak dedim.
Sıkıcı, ha! Tahminlerde, mesajlarına bakılırsa, 17 yaşından büyük ve vermeyeceğiniz yaşlı bunakların sadece bir arbedesi var ... Parmaklarını nasıl yırttıklarını ve eğlenceli vysers karaladıklarını izlemek çok eğlenceli. , modern inek öğrenciler gibi olmaya çalışmak ... Kesinlikle onlardan yolcu tahminleri almayacaksın! !! Bir tür PAMM-ah, kazanç sinyalleri ve kanıtlarından bahsetmiyorum ... Genel olarak, sıkıcı ölümlü
 
Daniil Stolnikov :
Doğru tahmin - aferin! Şimdi piyasayı tahmin edin? ))
Orada - burada.
 
Alexandr Murzin :
Orada - burada.
geri
 
Daniil Stolnikov :
geri
komisyoncu memnun
 
Daniil Stolnikov :

Sen istediğini yap - peki, boşta oturamam:



Ayın tahmininden memnun

Eh, genellikle, pipetler gerçekten sinema
 
Daniil Stolnikov :
Won Sensei PAMM'ı çoktan açtı -40 bir patlamayla ayak uyduruyor

PAMM kötüdür!!! Burada bir depozito yüklüyorsun, endişelenme anne ve sonra bam - yuvarlan ve adını hatırla Veya hangi pervasız kişi daha önce çıkmaya karar verir
Kötü Likhodey, ikisi de içsel sabotajcılar ve pamm'ı baltalamaya çalışıyorlar
[Silindi]  
Daniil Stolnikov :
tahminler uzun süredir veriliyor (çalışmayı bekliyoruz), ancak trolleme sadece zaman kaybı.
 
Roman Busarov :
İşte benim tahminim, euro çok yükseğe tırmandığına göre, alması gereken bir sonraki yükseklik 1.1510.
 
Filmin adını "Baharın on yedi mm anı" koymayı öneriyorum.
 
Alexandr Murzin :
Filmin adını "Baharın on yedi mm anı" koymayı öneriyorum.
öyleyse diyelim. Sadece başlıktaki 17 numara kafa karıştırıyor
