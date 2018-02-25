ilk milyonunu al - sayfa 80
Bu sefer onlara lanet bir dolar yedirdim - bırak boğulsunlar - yazık değil!!!
Bu arada, resmen ilan ediyorum - birleştim. 1.4 sent kaldı. Bebek - döndürülebilir
Ne "bebek"... Bir oyuncak bebek muhtemelen böyle hıçkırıyor, böyle hıçkırıyor... Ama bilmiyor bile... Aracınız düzgün çalıştığında bir "bebek" den bahsedebilirsiniz. uzun süre, beklenmedik bir arıza verdi, çalışmayı durdurdu, ticaret durdurma koşulu işe yaradı... İşte o zaman - Doll...
Ve sen... net bir TS eksikliğinle... "Depozitoyu yiyip derinlere dalan Timsah" gibi bir ticaret olduğu ortaya çıktı. Çok üzgünüm. Seni destekliyordum, 100$'dan en az 1000$'ı bulduğunu sanıyordum... Ve sen... Eh...
Size söylüyorum - DONANIMI resmileştirin!!! Aksi takdirde, sadece bir milyonu değil, bu talihsiz bini bile göremezsiniz.
1.4 min için yeterli değil. kenar boşluğu. 2 sente kadar ekleyin ve başlayın.
Ve üzgünüm. Talihsiz bir bin "lanet olası dolar" - ve benim eyaletim için çok iyi bir maaş.
Kendimden beklemiyordum!!! Görünüşe göre yasa burada çalışacak:
Başka bir deyişle, asla pes etmeyin. HER ŞEY zaten öyle göründüğünde - zaferden bir adım uzaktasınız)) Öyleyse göreceğiz
Benim düşünceme göre, burada tamamen farklı bir yasa çalışıyor: "Ticarette kar ancak net bir TS varsa mümkündür".
İyi bir örnek - sent - gud!
Anlaşılması gereken en önemli şey, bir dolar ile çalışmazsa, aynı şekilde bir milyonla da yürümeyeceğidir.
Ve doları her 100 defada bir dağıtana kadar, nakit olarak işlem yapmamak daha iyidir.
Ve yapabildiğinde, gözünün arkasında bir doların olduğunu anlayacaksın)
İyi şanslar konu başlatıcı. Başlangıç yine güzeldi. Daha önce belirttiğim kaybın nedenleri.
Evet, hatalarımı biliyorum. Sadece bir nedenden dolayı onları yenmenin bir yolunu göremiyorum ... Belki gözlerimi açabilirsin? Beni bağlamışlar gibi görünüyor!!! Çözüm kesinlikle burnumun dibinde
Asla kaybetmem)) Bebek'e gururumu biraz eğlendirme fırsatı verdim - tabiri caizse yemi attım. kırmızı ringa
Evet, hatalarımı biliyorum. Sadece bir nedenden dolayı onları yenmenin bir yolunu göremiyorum ... Belki gözlerimi açabilirsin? Beni bağlamışlar gibi görünüyor!!! Çözüm kesinlikle burnumun dibinde