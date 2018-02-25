ilk milyonunu al - sayfa 80

1.4 min için yeterli değil. marj. 2 sente kadar ekleyin ve başlayın.
 
Daniil Stolnikov :
Bu sefer onlara lanet bir dolar yedirdim - bırak boğulsunlar - yazık değil!!!
Ve üzgünüm. Talihsiz bir bin "lanet olası dolar" - ve benim eyaletim için çok iyi bir maaş.
Daniel Stolnikov :

Bu arada, resmen ilan ediyorum - birleştim. 1.4 sent kaldı. Bebek - döndürülebilir

Ne "bebek"... Bir oyuncak bebek muhtemelen böyle hıçkırıyor, böyle hıçkırıyor... Ama bilmiyor bile... Aracınız düzgün çalıştığında bir "bebek" den bahsedebilirsiniz. uzun süre, beklenmedik bir arıza verdi, çalışmayı durdurdu, ticaret durdurma koşulu işe yaradı... İşte o zaman - Doll...

Ve sen... net bir TS eksikliğinle... "Depozitoyu yiyip derinlere dalan Timsah" gibi bir ticaret olduğu ortaya çıktı. Çok üzgünüm. Seni destekliyordum, 100$'dan en az 1000$'ı bulduğunu sanıyordum... Ve sen... Eh...

Size söylüyorum - DONANIMI resmileştirin!!! Aksi takdirde, sadece bir milyonu değil, bu talihsiz bini bile göremezsiniz.

 
Alexandr Murzin :
çok yeterli. omuz görmek
 
George Merts :
Bin olsaydı, burada tamamen farklı bir ticaret olurdu)) En azından sıfırdan kapatırdım. Ato önce - zirvede - %187 oranında.
 
George Merts :
Ve sonra dünyanın tüm Bebekleri güneşten yanmış kulaklara ve sırt ağrısına sahip oldu

Kendimden beklemiyordum!!! Görünüşe göre yasa burada çalışacak:



Başka bir deyişle, asla pes etmeyin. HER ŞEY zaten öyle göründüğünde - zaferden bir adım uzaktasınız)) Öyleyse göreceğiz
 
Daniil Stolnikov :

Görünüşe göre yasa burada çalışacak:
Benim düşünceme göre, burada tamamen farklı bir yasa çalışıyor: "Ticarette kar ancak net bir TS varsa mümkündür".
 
George Merts :
Evet, burada başka bir kanun var. Burada bir sistem yok. Kukla sadece siyahlarla alay ediyor - ayıları çıkarıyorlar. Ve sert. Her gün bakıyorlar - henüz herkesi attılar, değil mi? Değilse daha yükseğe çıkın. Uzun zaman önce bir geri dönüş olabilirdi ama hayır... Tarihe bakın - en son ne zaman 8 haneli bir yukarı hareket oldu? Sistem nedir Allah aşkına?
 

İyi bir örnek - sent - gud!

Anlaşılması gereken en önemli şey, bir dolar ile çalışmazsa, aynı şekilde bir milyonla da yürümeyeceğidir.

Ve doları her 100 defada bir dağıtana kadar, nakit olarak işlem yapmamak daha iyidir.

Ve yapabildiğinde, gözünün arkasında bir doların olduğunu anlayacaksın)

İyi şanslar konu başlatıcı. Başlangıç yine güzeldi. Daha önce belirttiğim kaybın nedenleri.

 
new-rena :

Asla kaybetmem)) Bebek'e gururumu biraz eğlendirme fırsatı verdim - tabiri caizse yemi attım. kırmızı ringa

Evet, hatalarımı biliyorum. Sadece bir nedenden dolayı onları yenmenin bir yolunu göremiyorum ... Belki gözlerimi açabilirsin? Beni bağlamışlar gibi görünüyor!!! Çözüm kesinlikle burnumun dibinde
 
Daniil Stolnikov :
Asla kaybetmem)) Bebek'e gururumu biraz eğlendirme fırsatı verdim - tabiri caizse yemi attım. kırmızı ringa

Evet, hatalarımı biliyorum. Sadece bir nedenden dolayı onları yenmenin bir yolunu göremiyorum ... Belki gözlerimi açabilirsin? Beni bağlamışlar gibi görünüyor!!! Çözüm kesinlikle burnumun dibinde
tahminlerde devam edeceğiz.
