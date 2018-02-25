ilk milyonunu al - sayfa 77

Roman Myrav'yev :

http://www.myfxbook. com/üyeler/Lomaker/moremillion/1207708

4 dakikalık arama

Bundan sonra, mümkünse daha detaylı? Tüm parametreleri denedim - elimden geldiğince ayarladım ama kendimi bulamadım))

ZY yaktık
 
Daniil Stolnikov :
Roman Myrav'yev :

Vay! Her şeyin aptalca olduğunu düşündüm...

Daniel Stolnikov :
Bundan sonra, mümkünse daha detaylı? Tüm parametreleri denedim - elimden geldiğince ayarladım ama kendimi bulamadım))

Peki dengeye ne iyi gelir?
Hisseyi çek, çek!!!
 
Roman Myrav'yev :
Güzel!!! Arayan bulur
 
Daniil Stolnikov :
Artık herkes milyoner olacak.
 
new-rena :

Aaay, her şey daha kısa... Yorgun!!! Düşmezse cehenneme gideceğim... yer almayacağım.
 
Alexandr Murzin :
Bu zor)) Sistemim değersiz ...
 
Daniil Stolnikov :
Eh, hayır, ve yargılama yok, sadece gücenme, tamam mı? ;)

Gördüğün gibi, iyi insanlar var...

Bu yüzden - senin için kök salıyoruz, Guyav ... MMMighty! Devam etmek! Öz sermaye şimdiye kadar başlangıç özkaynaklarının sadece %75'i... Şişelerde hala barut var!

 
Daniil Stolnikov :
Hisse senedi yavaş çekilir. Ana kural.
 
George Merts :

Teşekkürler!!! Ama her şeyi olduğu gibi kabul edeceğim. Kaka, Ren Lok'un bir aşağılık itirafı olduğunu söyledi. Bıyık - geri dönüşü öngördü, kilitleri kaldırdı - hadi gidelim !!! Bakalım vizyonum doğru mu?
