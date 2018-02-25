ilk milyonunu al - sayfa 81
tahminlerde devam edeceğiz.
O yüzden burada daha iyi olalım, konunun dışına çıkmadıkça
Trend iş parçacığında mı? Bu yüzden oradaki fazladan birine bakıyorum - bensiz yeterince akıllı insan var. Çin'deki Ruslar orada beyaz bir karga gibi hissediyorum - onlar için biz bir merakız
İyi bir örnek - sent - gud!
Anlaşılması gereken en önemli şey, bir dolar ile çalışmazsa, aynı şekilde bir milyonla da yürümeyeceğidir.
Ve doları her 100 defada bir dağıtana kadar, nakit olarak işlem yapmamak daha iyidir.
Ve yapabildiğinde, gözünün arkasında bir doların olduğunu anlayacaksın)
İyi şanslar konu başlatıcı. Başlangıç yine güzeldi. Daha önce belirttiğim kaybın nedenleri.
Demo'da bu seçenek rahatsız edilmemelidir. Burada amaç çok yüksek (ve sadece kar etmek değil). Demoda çalışsa bile, bu tür ikinci durumda beklemek çok uzun sürebilir. Bu durumda, daha fazla birleşmemek şansa bağlıdır.
MMMighty - geri adım atmayın.
Evet, burada başka bir kanun var. Burada bir sistem yok. Kukla sadece siyahlarla alay ediyor - ayıları çıkarıyorlar.
Evet, laaaadno ... Yükseliş trendinde satarsanız nerede "alay eder" ???
Hiç. Sistem ne olursa olsun, yokluğundan iyidir. Elbette, kötü bir araç iyi bir araçtan daha kötüdür. Ancak bir aracın olmaması, kötü bir araçtan bile daha kötüdür. Sadece Bebeğiniz bunu garanti eder!
Sistemi resmileştirin, bir danışmana çevirin (programlamada sıfır değil gibisiniz) ve zaten çok daha uzun süre birleşeceksiniz. Ve yapabiliriz ve ekşi yükselebiliriz.
Pek öyle değil, öncelikle herkesle dalga geçmiyor. İkincisi, yalnızca trenddeki değişikliğe rağmen boğa olmak istemeyen ayılara dayanırlar.)
TAMAM. o zaman bir dolar ile tekrar tekrar başlamanız gerekir.
peki, bu bir soru değil! Bir buçuk sentle, kimse durumlar arasında alay etmeye zahmet etmez ))
kukla öfkeli