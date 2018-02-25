ilk milyonunu al - sayfa 81

new-rena :
tahminlerde devam edeceğiz.
Trend iş parçacığında mı? Bu yüzden oradaki fazladan birine bakıyorum - bensiz yeterince akıllı insan var. Orada kara koyun gibi hissediyorum Çin'deki Ruslar - onlar için bir merakız

O yüzden burada daha iyi olalım, konunun dışına çıkmadıkça
 
Daniil Stolnikov :
TAMAM. o zaman bir dolar ile tekrar tekrar başlamanız gerekir.
 
new-rena :

İyi bir örnek - sent - gud!

Anlaşılması gereken en önemli şey, bir dolar ile çalışmazsa, aynı şekilde bir milyonla da yürümeyeceğidir.

Ve doları her 100 defada bir dağıtana kadar, nakit olarak işlem yapmamak daha iyidir.

Ve yapabildiğinde, gözünün arkasında bir doların olduğunu anlayacaksın)

İyi şanslar konu başlatıcı. Başlangıç yine güzeldi. Daha önce belirttiğim kaybın nedenleri.

Demo'da bu seçenek rahatsız edilmemelidir. Burada amaç çok yüksek (ve sadece kar etmek değil). Demoda çalışsa bile, bu tür ikinci durumda beklemek çok uzun sürebilir. Bu durumda, daha fazla birleşmemek şansa bağlıdır.

MMMighty - geri adım atmayın.

 
Daniil Stolnikov :
Evet, burada başka bir kanun var. Burada bir sistem yok. Kukla sadece siyahlarla alay ediyor - ayıları çıkarıyorlar.

Evet, laaaadno ... Yükseliş trendinde satarsanız nerede "alay eder" ???


Daniil Stolnikov : Ve sert. Her gün bakıyorlar - henüz herkes atıldı, değil mi? Değilse daha yükseğe çıkın. Uzun zaman önce bir geri dönüş olabilirdi, ama hayır ... Tarihe bakın - en son ne zaman 8 haneli bir yukarı hareket oldu? Sistem nedir Allah aşkına?

Hiç. Sistem ne olursa olsun, yokluğundan iyidir. Elbette, kötü bir araç iyi bir araçtan daha kötüdür. Ancak bir aracın olmaması, kötü bir araçtan bile daha kötüdür. Sadece Bebeğiniz bunu garanti eder!

Sistemi resmileştirin, bir danışmana çevirin (programlamada sıfır değil gibisiniz) ve zaten çok daha uzun süre birleşeceksiniz. Ve yapabiliriz ve ekşi yükselebiliriz.

 
Daniil Stolnikov :
Pek öyle değil, öncelikle herkesle dalga geçmiyor. İkincisi, yalnızca trenddeki değişikliğe rağmen boğa olmak istemeyen ayılara dayanırlar.)
 
khorosh :
Boğa oldu, ayıyı bırakmadı, bahar olmasına rağmen uyuması gerektiğini düşündü...
 
new-rena :
peki, bu bir soru değil! Bir buçuk sent ile kimse davalar arasında alay etmeye zahmet etmez))
 
Daniil Stolnikov :
kukla öfkeli
 
George Merts :

Pekala, yeni başlayanlar için beni aydınlatın, buradaki yükseliş trendini nerede gördünüz?

 
new-rena :
Zaten gözyaşı döktüm - yazık Bebek ... İşte bir sentten 10.000 dolar kazandığımda sevinecek
