ilk milyonunu al - sayfa 89

Daniil Stolnikov :

Size saygılarımla - cesurların çılgınlığına şarkılar söylüyoruz - çok az insan böyle bir konuyu gündeme getirmeye cesaret edebilir. eleştirmek kolay

 
Daniil Stolnikov :
Son bölüm ... bir dizi bile değildi So - spontane bir doldurma. Ve rastgele. sayılmaz. Ama her zamanki gibi üzgün.

Kaybolmadı, sel olmadı - hafta sonları, tatiller, dinlenme ... Ayrıca, plana göre - doldurma yok - yukarıda yazdığım gibi sadece sıkı bağlılık - resmileştirme, vb. ...

Bugün duruma baktım - net değil)) GEPanul rublesi neden bu kadar güçlü? GEPanul ve fikrini değiştirdi)) Eureka ve pound açısından, her şey az çok net görünüyor
Yani yeni bir dizinin reklamıydı! mücadelenin daha da çetin, daha parlak olacağı yerde
 
Zogman :

Alexey Busygin :
Evet, eşitsiz bir savaşa girdim. düşmanın güçlü olduğu ortaya çıktı - şapkamı çıkarıyorum

Eh, hiçbir şey - her darbe için bir karşı saldırı var. Kötü Bebek'ten kork - çünkü fiyaskonuz yakındır
 
Daniil Stolnikov :
peki ne olmuş bahis oynayabilirsin
 
Alexey Busygin :
çok erken ama patlamış mısırı kızartıp birayı soğutabilirsin, ya da orada ne içiyorsun
 
Daniil Stolnikov :
Neden öyle? Henüz hazır değil?
 
Alexey Busygin :
Hazırlanıyorum)) Artık konuya iyice yaklaşmamız gerekiyor. Şaka değil)) Bebek Amca ve Kolyan şaka yapmayı sevmiyor Onlarla kendi yöntemlerine ihtiyacınız var))
 
Daniil Stolnikov :
Bir çok yöntemleri var, hangileri?
 
Alexander Laur :
Yakışıklı! Nedense zamanla hayalini gerçekleştireceğine inanıyorum! (bu ironik değil).
İroni olmadan, Daniel sistemi resmileştirmek ve kurallarını en azından kağıda yazmak için yeterliyse bu olur. Ve daha iyi - bir danışmana puan vermek ve geçmişi kontrol etmek. Aksine, bunun için yeterli olmadığını düşünüyorum.
