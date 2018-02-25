ilk milyonunu al - sayfa 78

new-rena :
Hisse senetleri yavaş çekilir. Ana kural.
Kuralların canı cehenneme - ya hep ya hiç )) Ya da bir milyon ya da uçuşta
 
Daniil Stolnikov :
Teşekkürler!!! Ama her şeyi olduğu gibi kabul edeceğim. Kaka, Ren Lok'un bir aşağılık itirafı olduğunu söyledi. Bıyık - geri dönüşü öngördü, kilitleri kaldırdı - hadi gidelim !!! Bakalım vizyonum doğru mu?

Kilitler, onları nasıl kullanacağını bilmek zorundasın. Kilitleri kaldırır kaldırmaz her şey anında geri dönecek!

Bir kürek için tırmığı değiştirmeye gerek yok. Kilitleri kapatmak, bu bir depozito gömmek

 
Alexey Busygin :

Kürek için tırmığı değiştirmeye gerek yok. Kilitleri kapatmak, bu bir depozito gömmek

Kürek için tırmığı değiştirmeye gerek yok. Kilitleri kapatmak, bu bir depozito gömmek

Bu nedenle, bir pozisyonu kilitlemenin neye yol açacağını önceden bilmeniz gerekir.
 
Alexey Busygin :

Bu nedenle, bir pozisyonu kilitlemenin neye yol açacağını önceden bilmeniz gerekir.

Bir kürek için tırmığı değiştirmeye gerek yok. Kilitleri kapatmak, bu bir depozito gömmek

Ayrıca bir levyem var - savaşacağız
 
Alexey Busygin :

Kilitler, onları nasıl kullanacağını bilmek zorundasın. Kilitleri kaldırır kaldırmaz her şey hemen geri dönecek!

Bir kürek için tırmığı değiştirmeye gerek yok. Kilitleri kapatmak, bu bir depozito gömmek

Bu nedenle, bir pozisyonu kilitlemenin neye yol açacağını önceden bilmeniz gerekir.
 
Daniil Stolnikov :
Zadolbali bu papatyalar - sonra aşağı, sonra yukarı . Tanımlansınlar. Şimdiye kadar, Gennady'nin çenesi sıkışık - ve sert - çok fazla gerildi
İşte yokuş yukarı gidiyorsunuz:



Papatya!!!
 
new-rena :
Bu nedenle, bir pozisyonu kilitlemenin neye yol açacağını önceden bilmeniz gerekir.
Ayrıca stop kayıplarının neye yol açacağını, yönün yanlış yorumlanmasının neye yol açacağını vb. bilmeniz gerekir...))
 
Daniil Stolnikov :

İşte yokuş yukarı gidiyorsunuz:



Papatya!!!
İlk önce böyle bir sinyal almanız gerekiyor, elbette tarihten yararlanmak kolaydır ...
 

Merhaba tüccarlar topluluğu! Aklını öğret! Forex'te "kâr" ile nasıl para kazanılır.

Samimi olarak,

Igor.

 
Az_man921 :

Merhaba tüccarlar topluluğu! Aklını öğret! Forex'te "kâr" ile ganimet nasıl kesilir.

Samimi olarak,

Igor.

Ve sonra Igor herkesi şaşırttı :)

bir ipucu veririm

