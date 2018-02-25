ilk milyonunu al - sayfa 38

sanyooooook :
ve sonuçta, enfeksiyon hesaplandığı gibi, hesaba girmeden bir dakika önce, hepsinden daha rahatsız edici olan ne olurdu)))
Senaryoyu kendin yazdığını mı düşünüyorsun? Uzun zamandır sayıldık
 
Integer :

Forumdaki bu aynı kindar eleştirmenler her şeyin suçlusu.

Bir çocuk alnını beton duvara vurduğunda ne nafik kötülük olur?

Evet, uh, onlar olmasaydı...
 
Integer :

Ve çığlıklar, yüz buruşturma ve kahkahalar yerde yuvarlanıyor ve kafasını duvara vuruyor. )))
 
tol64 :
sümük ve dizine kadar salya
 
mmmoguschiy :
Kendinize bu durum için uygun bir ifade bulun. )))
mmmoguschiy :

Öyleyse söyleyin bana yoldaşlar - tüm bunlara nasıl başlık verilir? Kibirli eleştirmenler ne der, önceden biliyorum
Sadece kafama uymuyor! Bu sadece bir tesadüfler dizisi değil! Sanki her şey önceden planlanmış gibi! Çok fazla tesadüf!!! Poltergeist Mlyn!!! En az 100 parça kazanırsam başka neler olabileceğini hayal edebiliyorum - ne bir milyon
iki deneme kaldı ... 97 günde 1 dolardan 10 bin'e teklif ediyorum.
 

mmmoguschiy :
Теперь что касается Кукла, злого рока, законов Мерфи и иже с ними. 

Bu zaten komik olmaya başladı!!!

< ... atlanan heyecan verici bir dedektif hikayesi... >

son la komedi

"... Şey, Kızılderililer cevapladı,

Başka bir şey beklemiyorduk ... (C) "


Şaşırtıcı veya "kazara" bir şey görmüyorum, mmmoguschiy !

Havalı aracınızla, bu oldukça normal bir ticaret. Bak sana ne kadar sürücü getirdi! Kıskanabilirsin... Bu benim gibi enayiler için - alım satım çok sıkıcı ve rutin bir programlama ve sonra alım satım işlemleri için günlerce (hatta haftalarca) beklemek ve sonuç olarak, talihsiz bir yılda yüzde yüz veya iki yüz. ..

Sizde aynısı var ... bak ... çaldı - içti - hapishanede kazandı - sızdırıldı - kazanıldı - sızdırıldı ... Romantizm!

 
_new-rena :
iki deneme kaldı ... 97 günde 1 dolardan 10 bin'e teklif ediyorum.
Deneme sayısı önceden belirtilmedi.

Eh, bu aşağı yukarı gerçekçi bir hedef. Kabul edilmiş!!!

ZY Bir sonraki adım bir milyon.
 
Laryx :

"Bir amca için" çalışmaktan daha az rutin değil. Peki gerekli mi? Yılda% 100 - herhangi bir Rus işletmesi getirebilir (fazla kar). Yani oyun sadece bu senaryoda muma değer, başka bir şey değil!!! 97 günde bir milyon!!! Ve çk!!!
 
mmmoguschiy :
"Bir amca için" çalışmaktan daha az rutin değil. Peki gerekli mi? Yılda% 100 - herhangi bir Rus işletmesi getirebilir (fazla kar). Yani oyun sadece bu senaryoda muma değer, başka bir şey değil!!! 97 günde bir milyon!!! Ve çk!!!
Mesele şu ki, sadece paraya ihtiyacın yok.
