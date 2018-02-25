ilk milyonunu al - sayfa 86

Yeni yorum
 
Daniil Stolnikov :
Won Sensei zaten PAMM'i açtı -40 bir patlama ile ayak uyduruyor

PAMM kötüdür!!! Burada bir depozito yüklüyorsun, endişelenme anne ve sonra bam - yuvarlan ve adını hatırla Veya hangi pervasız kişi daha önce çıkmaya karar verir
Bu kardeş İşim mi?
 
Daniil Stolnikov :

Ellerle ticaret yapmak zordur - birçok şey karışır, çok fazla dikkat dağıtıcı, genel olarak birçok farklı koşul ... Bu nedenle, resmileştirme ve otomasyon

Vay canına... Gerçekten bu aydınlanmaya ulaştın mı?

"Ve şimdi yoğun ormanda
Gezici üzgün Hiawatha.

...
Ve bazen gelir
Muhtemelen ayık bir düşünceye
Daha doğru nişan alma ihtiyacı
Yerinden olma riskine rağmen,
Ancak sonuç olarak
Bazen başarır
Hedefi okla vur

 
Daniil Stolnikov :
Size bezelyelerin duvara nasıl çarptığını tekrar etmekten bıkmayacağımı öğretiyorlar - BU LEGO!!! Buğulanmış şalgamdan daha kolay!!! Başka bir şey daha zor - bir eksi anlaşmanın 9 artıyı engellemediğinden emin olmak !!!

Evet, evet, sadece o yazıdaki anahtar kelime %10 değil, "rüzgar torbaları".

Bir olumsuz işleminiz varsa, bir düzine olumlu işlemi kapsar - bu, günde %10 değil, günde %90'dır.

 
Roman Shiredchenko :
Bu kardeş İşim mi?
Şşş, onun adını söyleyemez
 
George Merts :

Evet, evet, sadece o yazıdaki anahtar kelime %10 değil, "rüzgar torbaları".

Bir olumsuz işleminiz varsa, bir düzine olumlu işlemi kapsar - bu, günde %10 değil, günde %90'dır.

Dünyaya Kundalasana konumundan bakarsanız, çok rahatsınız demektir.
 
Daniil Stolnikov :
Tekrar etmekten bıkmayacağım - BU LEGO!!! Buğulanmış şalgamdan daha kolay!!! Başka bir şey daha zor - bir eksi anlaşmanın 9 artıyı engellemediğinden emin olmak !!!

İşte inci! Daha fazla yaz. ))))))

Roketsiz uzaya nasıl uçulur? BU KOLAY!!! Buğulanmış şalgamdan daha kolay!!! Başka bir şey daha zor - orada hava olmadan boğulmamalarını ve bir şeyin sizi oraya kaldırmasını sağlamak.

Mike Tyson'ı ringde nasıl yenersiniz? BU KOLAY!!! Buğulanmış şalgamdan daha kolay!!! Başka bir şey daha zor - darbelerimin ona ulaştığından emin olmak, ama bana ulaşmıyor.

peki, vb.

 
Bicus :

İşte inci! Daha fazla yaz. ))))))

Roketsiz uzaya nasıl uçulur? BU KOLAY!!! Buğulanmış şalgamdan daha kolay!!! Başka bir şey daha zor - orada hava olmadan boğulmamalarını ve bir şeyin sizi oraya kaldırmasını sağlamak.

Mike Tyson'ı ringde nasıl yenersiniz? BU KOLAY!!! Buğulanmış şalgamdan daha kolay!!! Başka bir şey daha zor - darbelerimin ona ulaştığından emin olmak, ama bana ulaşmıyor.

peki, vb.

Darbeler hakkında uygun bir şekilde not edildi (raftaki zencefilli çörek), ancak hiçbir şey imkansız değil - tıpkı düşüşten olduğu gibi darbelerden uzaklaşabilirsiniz. Aynı şekilde, ilk biz olacağız - e
 

Sen istediğini yap - peki, boşta oturamam:



Ayın tahmininden memnun

 
Heh, evet o karışacak dedim.
 
Alexandr Murzin :
Heh, evet o karışacak dedim.
Doğru tahmin - aferin! Şimdi piyasayı tahmin et? ))
1...798081828384858687888990919293...217
Yeni yorum