ilk milyonunu al - sayfa 84

Yeni yorum
 
Alexandr Murzin :
İşte popo! Yani 60 gün içinde buluşacaksınız.
Sol omzumun üzerinden üç kez tükürdüm
her şeyi yoluna koymak için tahtaya vurdu © SheFF
 
Alexandr Murzin :
Bir milyon için bu küçük bir dezavantaj.
Bu gerçek bir milyon için küçük bir düşüş. Ve kazanılmamışlar için bu bir düşüş bile değil, iki kez bir tahliye.
 
George Merts :
Bu gerçek bir milyon için küçük bir düşüş. Ve kazanılmamışlar için bu bir düşüş bile değil, iki kez bir tahliye.
Ve 100 milyonluk bir depozitosu varsa ve 100 dolarlık depozito ile marj tamamlama seviyesinde kısa duraklar varsa, ticaret nasıl farklı olacak?
 
benimle bensiz evlendiler Ayaklarımı hiç kullanmıyorum! ))
 
Hiawatha için... kızgın. Rusçada düşüncelerimi anlatmaya yetecek kadar müstehcen sözler bile yok... Bugün piyasada olup bitenler benim anlayışımın ötesinde. Ama yaptığım şey - hiçbir çerçeveye uymuyor - bir tırmık, bir tırmık ve yine bir tırmık ...

Bambu içmeye gitti (süresiz):

 
Üçüncü serinin sonu mu?
 
Alexandr Murzin :
Üçüncü serinin sonu mu?
Filmin sonu. Kötü trollerin avuçlarına vur
 
Daniil Stolnikov :
Bumerang prensibini duydunuz mu? Ne kadar çok sızdırıldı ve geri dönecek - daha fazla))
...

Peki, nerede. Gerçekten bencil olmadan verdiğinizde geri gelir. Burada tüm ellerinizle ve ayaklarınızla tutunursunuz ve eylemin kendisi ihsan etmeye yönelik değildir, ancak muazzam bir çoğalma ile alıkoymaya yöneliktir, ödüllendirilen hiçbir saf ilgisiz düşünce yoktur. Birleştirirseniz, aptallık düzeyinde bir artış elde edersiniz ve başka bir şey olmaz.

Verseniz bile, ama sadece böyle değil, bunun için ödüllendirileceğiniz düşüncesiyle, o zaman hiçbir şey ödüllendirilmez.

 
Daniil Stolnikov :
Filmin sonu. Kötü trollerin avuçlarına vur


her zamanki gibi Hiawatha

Oklarını yukarı gönderdi.

o çok iyi yaptı

Yerinden olmayan ne kaldı

Ama aynı zamanda, ne yazık ki,

Hedefi asla vurmayın.

***

Hintliler dedi ki...

Başka bir şey beklemiyorduk...


Yani, üçüncü milyon zaten birleştirildi. Sistem dışı ticaretin yol açtığı şey budur ve hatta durmadan.

 

Şimdi sıkıcı olacak.

Yeni bir film planlanmadı mı? Ve sonra herkes zaten diziye bağımlı hale geldi.

1...777879808182838485868788899091...217
Yeni yorum