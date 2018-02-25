ilk milyonunu al - sayfa 75

new-rena :

timsah daha fazlasını istiyor ve ağzı daha geniş açık, büyük olasılıkla ...

profilinizde MyFxBook'a bir bağlantı verin - ben de sizin için kök salayım ...

Timsah ağzını kapatamıyor, çenesi sıkışmış
 
Zadolbali bu papatyalar - sonra aşağı, sonra yukarı. Tanımlansınlar. Şimdiye kadar, Gennady'nin çenesi sıkışık - ve sert - çok fazla gerildi
 
Daniil Stolnikov :
Evet ve çenenin küçülmemesi için - TS'nizi resmileştirin! Sadece al ve her şeyi kağıda yaz. Ve sonra - onları tamamen takip edin ve hiçbir çene azalmayacaktır.

 
Daniil Stolnikov :
et istiyor
 
Daniil Stolnikov :
Her şey yolunda, parkur yokuş yukarı.

Hesaba göre hangi gün?

 
George Merts :

Yani bu zamana ihtiyaç var ... Ve ben de vazgeçtim, artı her şey Ve bir idealist. Hayır, tüm anlaşmaları 280 özsermaye seviyesiyle kapatmak için, hayır, "karlı anlaşma sayısı" satırını bozmak istemedim. Ve bu hep böyle... Ve orada, şansın yaver gideceği gibi, FED'in ve diğer kişilerin karşısındaki Bebekler anlaşılmaz oyunlarına başlıyorlar - yanlış olsun !!! Böylece ortaya çıkıyor - kayışı sonuna kadar çekiyorsun ve uzayıp gidiyor ... ve bunun sonu yok ... Görünüşe göre zaten kaç puana oturdun - en az + - 500 ... ama hala esniyor.. Ve en ilginç olan şey, daha önce riskler daha büyüktü ve kayış tam olarak boşaltma anına kadar gerildi - 200 puan.Şimdi riskler azaltıldı ve kayış gücünü artırdı. 500'e kadar sıkılık - işte burada, bana hayatta adaleti söyle? Gerçekten beni yakından izledikleri izlenimine kapılıyorum - dalı okuyorlar ve nihayet geri dönmek için nefesimin bitmesini bekliyorlar.
Yazık ki eskisi yok - şimdi seviyelerden bahsetmeye başlardım)) Seviyeler - Seviyeler - onları görüyorum ... Soru şu - hangi seviyeye ve ne zaman gideceğiz ... dönecek miyiz .. . bu bir geri alma mı yoksa tersine çevirme mi ...?
İşte bugünkü durum - dünkü FOMC raporundan sonra dolar güçlenmeye başladı. Bence her şey bir dönüş. Ve evet - Avrupa'nın açılışında düştüler. Eşitlik eşitlenmeye başladı - Genka çenesini %120'ye çarptı, ama hayır - devam etmeye karar verdiler... Ve şimdi çeneler tekrar genişledi)) ) Hayır, daha dün, alkışla ve orayı deldi mi? Ama hayır - insanları yanlış yönlendirmeniz gerekiyor
 
Alexey Busygin :

Her şey normal, parkur yokuş yukarı.

Hesaba göre hangi gün?

19. gün yanılmıyorsam
 
Daniil Stolnikov :
Analiziniz zayıf, her zaman suçlu kim! Kapatmak için çok tembeldin, ama kapatıp beklemek zorunda kaldığında kendini kilitlemek için çok tembel değildin.
 
Daniil Stolnikov :
Toplamda, başka bir 78 gün

şimdi alt kilitlere çarptınız, güvenle kapatabilirsiniz, şimdiye kadar avronun dibine kadar, 78 gün içinde geri dönmesi olası değildir.

 
Daniil Stolnikov :
bu hep böyle...
Demek istediğim bu - her şey kağıt üzerindeyse ve kesinlikle kendi TS'nizi takip ediyorsanız - hiçbir "bebek" korkutucu olmayacaktır.
Daniel Stolnikov :
Yazık ki eskisi yok - şimdi seviyelerden bahsetmeye başlardım)) Seviyeler - Seviyeler - onları görüyorum ... Soru şu - hangi seviyeye ve ne zaman gideceğiz ... dönecek miyiz .. . bu bir geri alma mı yoksa tersine çevirme mi ...?

İşte bu çok "görüyorum" - büyük bir hata. Seviye göstergemi yaptığımda, buna ikna oldum. İlk başta buradaki her şeyin basit olduğunu düşündüm. Hızla kuralları yazdım ve kontrol etmeye başladım ... Wah-wah-wah, seviyeler ya onları koymayacağım yerden sürünmeye başladı ya da tam tersi, seviyenin olmadığı yerde görünmeye başladılar. .

Belki de "görüşünüz" benimkinden çok daha havalı ve asla bu tür hatalara düşmezsiniz ... Kendiniz görün ...

Daniel Stolnikov:
İşte bugünkü durum - dünkü FOMC raporundan sonra dolar güçlenmeye başladı. Bence her şey bir dönüş. Ve evet - Avrupa'nın açılışında düştüler. Eşitlik eşitlenmeye başladı - Genka çenesini %120'ye çarptı, ama hayır - devam etmeye karar verdiler... Ve şimdi çeneler tekrar genişledi)) ) Hayır, daha dün, alkışla ve orayı deldi mi? Ama hayır - insanları yanlış yönlendirmeniz gerekiyor
Şey... Sadece eski düşüncemi tekrarlayabilirim - 1 saatin altındaki zaman dilimlerinde - sabit bir kâr yok. Orada saat bazında veya daha iyisi - günlük olarak kâr ediyor. Ve haber yok, MHIF'ler veya Federaller korkutucu değil ...
