ilk milyonunu al - sayfa 75
timsah daha fazlasını istiyor ve ağzı daha geniş açık, büyük olasılıkla ...
profilinizde MyFxBook'a bir bağlantı verin - ben de sizin için kök salayım ...
Şimdiye kadar, Gennady'nin çenesi sıkışık - ve sert - çok fazla gerildi
Evet link ver en azından duruma bakalım!
Evet ve çenenin küçülmemesi için - TS'nizi resmileştirin! Sadece al ve her şeyi kağıda yaz. Ve sonra - onları tamamen takip edin ve hiçbir çene azalmayacaktır.
Her şey yolunda, parkur yokuş yukarı.
Hesaba göre hangi gün?
Yazık ki eskisi yok - şimdi seviyelerden bahsetmeye başlardım)) Seviyeler - Seviyeler - onları görüyorum ... Soru şu - hangi seviyeye ve ne zaman gideceğiz ... dönecek miyiz .. . bu bir geri alma mı yoksa tersine çevirme mi ...?
İşte bugünkü durum - dünkü FOMC raporundan sonra dolar güçlenmeye başladı. Bence her şey bir dönüş. Ve evet - Avrupa'nın açılışında düştüler. Eşitlik eşitlenmeye başladı - Genka çenesini %120'ye çarptı, ama hayır - devam etmeye karar verdiler... Ve şimdi çeneler tekrar genişledi)) ) Hayır, daha dün, alkışla ve orayı deldi mi? Ama hayır - insanları yanlış yönlendirmeniz gerekiyor
Her şey normal, parkur yokuş yukarı.
Hesaba göre hangi gün?
Yani bu sefer ihtiyacın var ... Ve ben de bir vazgeçtim, artı her şey Ve bir idealistim. Eh, hayır, tüm anlaşmaları 280 özsermaye seviyesiyle kapatmak için, hayır, sonuçta - "karlı anlaşmaların sayısı" satırını bozmak istemedim Ve bu her zaman böyledir ... Ve sonra, şansın olacağı gibi o, FRS'nin karşısındaki bebekler ve diğer bireyler anlaşılmaz oyunlarına başlarlar - yanlış olsalar da!!! Böylece ortaya çıkıyor - kayışı sonuna kadar çekiyorsun ve uzayıp gidiyor ... ve bunun sonu yok ... Görünüşe göre zaten kaç puana oturdun - en az + - 500 ... ama hala esniyor.. Ve en ilginç olan şey, daha önce riskler daha büyüktü ve kayış tam olarak boşaltma anına kadar gerildi - 200 puan.Şimdi riskler azaltıldı ve kayış gücünü artırdı. 500 sıkılık - işte burada, bana hayatta adaleti söyle? Gerçekten beni yakından izledikleri izlenimine kapılıyorum - dalı okuyorlar ve nihayet geri dönmek için nefesimin bitmesini bekliyorlar.
19. gün yanılmıyorsam
Toplamda, başka bir 78 gün
şimdi alt kilitlere çarptınız, güvenle kapatabilirsiniz, şimdiye kadar avronun dibine kadar, 78 gün içinde geri dönmesi olası değildir.
bu hep böyle...
İşte bu çok "görüyorum" - büyük bir hata. Seviye göstergemi yaptığımda, buna ikna oldum. İlk başta buradaki her şeyin basit olduğunu düşündüm. Hızla kuralları yazdım ve kontrol etmeye başladım ... Wah-wah-wah, seviyeler ya onları koymayacağım yerden sürünmeye başladı ya da tam tersi, seviyenin olmadığı yerde görünmeye başladılar. .
Belki de "görüşünüz" benimkinden çok daha havalı ve asla bu tür hatalara düşmezsiniz ... Kendiniz görün ...
İşte bugünkü durum - dünkü FOMC raporundan sonra dolar güçlenmeye başladı. Bence her şey bir dönüş. Ve evet - Avrupa'nın açılışında düştüler. Eşitlik eşitlenmeye başladı - Genka çenesini %120'ye çarptı, ama hayır - devam etmeye karar verdiler... Ve şimdi çeneler tekrar genişledi)) ) Hayır, daha dün, alkışla ve orayı deldi mi? Ama hayır - insanları yanlış yönlendirmeniz gerekiyor